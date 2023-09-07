Петр Гуменник: «Не верится, но факт: с 1 по 3 октября окажусь на шоу в Пекине. Надеюсь не заблудиться»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник сообщил, что выступит в ледовом шоу в Пекине.

Ранее стало известно, что с 1 по 3 октября в столице Китая пройдет шоу с участием российских фигуристов.

«Не верится, но факт: с 1 по 3 октября окажусь на шоу в Пекине. Надеюсь не заблудиться», – написал Гуменник.

Шоу с участием российских фигуристов пройдет в Пекине 1-3 октября. Организаторы показали превью с Загитовой, Щербаковой и Трусовой

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6 комментариев

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Лия Романова
Пете хорошего выступления на шоу в Китае! Прекрасно, что его пригласили
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Алёна Вода
Это шоу Навка организует?
Теперь уже в самый разгар сезона разъезжать станут действующие фигуристы.... Не очень хороший знак...
+5
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JBond
Отлично выступить и получить массу положительных эмоций и новых поклонников!
+2
0
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Lana Kazakova
Пете удачного выступления в Китае! Желаю успешно покорить сердечки китайских фанатов.
+3
-1
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Мария Усенко
Не заблудишься: в Китае Apple Maps прокладывают маршруты с точностью до метра и на все виды транспорта. И очень дешевое такси. Да и Пекин не трущобы). Может, сама до шоу доеду))
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Latika S
Ответ Мария Усенко
Не заблудишься: в Китае Apple Maps прокладывают маршруты с точностью до метра и на все виды транспорта. И очень дешевое такси. Да и Пекин не трущобы). Может, сама до шоу доеду))
Вы в Китае живёте?
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