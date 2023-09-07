Петр Гуменник: «Не верится, но факт: с 1 по 3 октября окажусь на шоу в Пекине. Надеюсь не заблудиться»
Фигурист Петр Гуменник сообщил, что выступит в ледовом шоу в Пекине.
Ранее стало известно, что с 1 по 3 октября в столице Китая пройдет шоу с участием российских фигуристов.
«Не верится, но факт: с 1 по 3 октября окажусь на шоу в Пекине. Надеюсь не заблудиться», – написал Гуменник.
Шоу с участием российских фигуристов пройдет в Пекине 1-3 октября. Организаторы показали превью с Загитовой, Щербаковой и Трусовой
Теперь уже в самый разгар сезона разъезжать станут действующие фигуристы.... Не очень хороший знак...