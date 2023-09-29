Даниэль Грассль снялся с мемориала Непелы

Теги сборная Италии мужское катание Мемориал Ондрея Непелы Даниэль Грассль Фигурное катание

Даниэль Грассль не выступит на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Итальянский фигурист был заявлен на турнир, однако стало известно, что на лед он не выйдет.

В начале сентября появилась информация, что Грассль нарушил антидопинговые правила – он допустил три пропуска допинг-тестов.

Ранее фигурист покинул группу Этери Тутберидзе, где тренировался с января, и вернулся в Италию.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?

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6 комментариев

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Katerina Sunny
Если не докажет, что техническая неисправность системы, то впереди снятие с этапов ГП и дисквалификация.
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Doctor V
Логично. Залёт и дисква впереди.
+4
-2
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k4rmazin2007
Что-то в ветках про Грассля мало комментариев стало. Куда подевались его многочисленные болельщики? После перехода в ТШТ столько комментариев радостных было. Куда пропали его местные болельщики?))
+7
-5
+2
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Алеся Ткаченко
Ответ k4rmazin2007
Что-то в ветках про Грассля мало комментариев стало. Куда подевались его многочисленные болельщики? После перехода в ТШТ столько комментариев радостных было. Куда пропали его местные болельщики?))
Ничего удивительного,не в первый раз уже такое наблюдается.
+4
-3
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Адриана
То, что он не выйдет на лед, стало известно не сегодня, а тогда, когда стало известно, что у Даниэля проблемы , об этом Sports писал ранее, так что всё логично.
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Mion
Надеюсь, у Даниэля все нормально и просто разбираются в ситуации.
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