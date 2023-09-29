Даниэль Грассль снялся с мемориала Непелы

Даниэль Грассль не выступит на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Итальянский фигурист был заявлен на турнир, однако стало известно, что на лед он не выйдет.

В начале сентября появилась информация, что Грассль нарушил антидопинговые правила – он допустил три пропуска допинг-тестов.

Ранее фигурист покинул группу Этери Тутберидзе, где тренировался с января, и вернулся в Италию.

Итальянский ученик Тутберидзе влип из-за пропуска трех допинг-тестов. Как это возможно?