МОК о деле Валиевой: «Хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований»
В МОК хотят увидеть быстрое решение по делу Камилы Валиевой.
Слушания по делу российской фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили с 26 по 28 сентября. Накануне стало известно, что слушания были отложены и продолжатся 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.
«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», – заявили в МОК.
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Тут кто-то писал, что америкосы, которые почуяли халяву.
Ну, так пусть теперь ждут.
Уже просто неприлично.
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А, так в нищей Швейцарии принтер сломался или бумага закончилась
Пока теперь в обход санкций из благополучной России привезут...