МОК о деле Валиевой: «Хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований»

В МОК хотят увидеть быстрое решение по делу Камилы Валиевой.

Слушания по делу российской фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили с 26 по 28 сентября. Накануне стало известно, что слушания были отложены и продолжатся 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», – заявили в МОК.

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