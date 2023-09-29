МОК о деле Валиевой: «Хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований»

Теги сборная России допинг МОК CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В МОК хотят увидеть быстрое решение по делу Камилы Валиевой.

Слушания по делу российской фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили с 26 по 28 сентября. Накануне стало известно, что слушания были отложены и продолжатся 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», – заявили в МОК.

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4 комментария

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Kovka Gnutik
А кто вас просил отменять награждение?
Тут кто-то писал, что америкосы, которые почуяли халяву.
Ну, так пусть теперь ждут.
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Пьяная Бестия
До отставки Баха не ждите)
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Елена Дементьева
Шел 2053й...МОК: "Мы хотели бы..."
Уже просто неприлично.
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Wiley Fox
слушания были отложены и продолжатся 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

-&&-

А, так в нищей Швейцарии принтер сломался или бумага закончилась

Пока теперь в обход санкций из благополучной России привезут...
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