Юрист Алексеев о переносе слушаний по делу Валиевой: «Был бы заготовленный проект политического решения – все произошло бы быстро»
Спортивный юрист Сергей Алексеев нашел плюсы в переносе суда по делу Валиевой.
Накануне в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.
Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября.
«Идет судебный процесс, выслушиваются позиции сторон, свидетелей, экспертов. Возникают обстоятельства, которые требуют дополнительного исследования. Это стандартная процедура, далеко не всегда решение принимается за два-три дня.
То, что суд досконально проводит судебное следствие и внимательно относится к процессу, только в пользу Валиевой. Если бы был заготовленный проект политического решения, все произошло бы быстро», – сказал Алексеев.
Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной
Юрист , подумайте мало , потом говорите. Или пересмотрите информацию про политическую ситуацию на февраль 2022 г . и может выпросите у МОК информацию о том , когда нибудь за всю историю олимпийского движения , была ли похожая ситуация, чтобы ответ на пробу спортсмена настиг прямо на пьедестале .