Юрист Алексеев о переносе слушаний по делу Валиевой: «Был бы заготовленный проект политического решения – все произошло бы быстро»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Сергей Алексеев Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный юрист Сергей Алексеев нашел плюсы в переносе суда по делу Валиевой.

Накануне в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября. 

«Идет судебный процесс, выслушиваются позиции сторон, свидетелей, экспертов. Возникают обстоятельства, которые требуют дополнительного исследования. Это стандартная процедура, далеко не всегда решение принимается за два-три дня.

То, что суд досконально проводит судебное следствие и внимательно относится к процессу, только в пользу Валиевой. Если бы был заготовленный проект политического решения, все произошло бы быстро», – сказал Алексеев.

Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной

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8 комментариев

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Алар
Решение буде половинчатым: и вашим и нашим)
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Дисперсия
Чушь какая. Если суд готовится вынести неправосудное решение, он подчеркнуто старается соблюсти все формальности. Чтоб с процессуальной стороны к нему не придраться. Наверняка задержка с этим и связана.
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unknownman
В нашей стране оппозиционеров могут годами судить, продолжительность процесса вообще ни о чем не говорит.
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Lapo Elkann
Быстрее ? Это если ответ пришел бы перед награждением Дунь -Дунями ?
Юрист , подумайте мало , потом говорите. Или пересмотрите информацию про политическую ситуацию на февраль 2022 г . и может выпросите у МОК информацию о том , когда нибудь за всю историю олимпийского движения , была ли похожая ситуация, чтобы ответ на пробу спортсмена настиг прямо на пьедестале .
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Храбрая виолончелистка
Ответ Алар
Решение буде половинчатым: и вашим и нашим)
Это как? Камиле дисквал, срок которого уже весь прошёл, а американцам золото командника?
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Алина Бель
Ответ Anatiana
Или у Камилы очень железные аргументы. Ищут способ пробить их
конечно, ведь трудно даже представить, что где-то есть честное судебное разбирательство:)
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Anna
Ответ Алина Бель
конечно, ведь трудно даже представить, что где-то есть честное судебное разбирательство:)
Честное судебное разбирательство, это когда оправдывают, потому что больной родственник в суп плюнул, или вытерся полотенцем мужа сестры, или перепутал и хлебнул шампунь и т. д.?
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