Юрист Алексеев о переносе слушаний по делу Валиевой: «Был бы заготовленный проект политического решения – все произошло бы быстро»

Спортивный юрист Сергей Алексеев нашел плюсы в переносе суда по делу Валиевой.

Накануне в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу российской фигуристки.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября.

«Идет судебный процесс, выслушиваются позиции сторон, свидетелей, экспертов. Возникают обстоятельства, которые требуют дополнительного исследования. Это стандартная процедура, далеко не всегда решение принимается за два-три дня.

То, что суд досконально проводит судебное следствие и внимательно относится к процессу, только в пользу Валиевой. Если бы был заготовленный проект политического решения, все произошло бы быстро», – сказал Алексеев.

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