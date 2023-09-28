Светлана Журова: «CAS намеренно затягивает дело Валиевой. В мире на нее все смотрят — то ли преступник, то ли нет»

Светлана Журова считает, что CAS намеренно затягивает рассмотрение дела Валиевой.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации CAS отложил слушания по делу российской фигуристки на 9-10 ноября.

«Это намеренное затягивание процесса, какие-то истории начали вспоминать, которых не было. Они оттягивают возможность возвращения . Все это нервы, сколько они ее будут мучить? Это подвешенное состояние, в мире на нее все смотрят – то ли преступник, то ли нет.

Здесь нет ничего хорошего для психологии спортсмена. Нет сомнений, что это намеренное затягивание. Сначала специально огласили в конкретный момент факт положительной пробы, а теперь вот это», – сказала Журова.