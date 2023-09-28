Светлана Журова: «CAS намеренно затягивает дело Валиевой. В мире на нее все смотрят — то ли преступник, то ли нет»

Теги сборная России допинг Светлана Журова CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Светлана Журова считает, что CAS намеренно затягивает рассмотрение дела Валиевой.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации CAS отложил слушания по делу российской фигуристки на 9-10 ноября. 

«Это намеренное затягивание процесса, какие-то истории начали вспоминать, которых не было. Они оттягивают возможность возвращения Валиевой. Все это нервы, сколько они ее будут мучить? Это подвешенное состояние, в мире на нее все смотрят – то ли преступник, то ли нет. 

Здесь нет ничего хорошего для психологии спортсмена. Нет сомнений, что это намеренное затягивание. Сначала специально огласили в конкретный момент факт положительной пробы, а теперь вот это», – сказала Журова.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Так она вроде и не уходила никуда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий