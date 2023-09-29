Комментатор Константин Выборнов рассказал о помощи Камиле Валиевой на Играх-2022.

– На Олимпиаде в Пекине больше всего дней я провел на тренировках фигуристок. Где выход с катка, там толпа западных журналистов. Будто финал чемпионата мира по футболу. За руки не хватают, но орут на все лады. Про допинг кричат. А много ли надо девчонке, чтобы вывести?

– Всего ничего.

– Поэтому я ходил с Валиевой – прикрывал от этой толпы. Фактура помогла. За моей широкой спиной до нее хрен докричишься.

– Вы как телохранитель?

– Кстати, кто-то из западных написал: « приставили секьюрити»! Мы читали – ржали.

– Чем завершилась для Валиевой та Олимпиада, все мы помним. Бедная девочка.

– Я был около раздевалки...

Камила у кромки льда не плакала. Совсем девчонка – а эмоции контролирует на удивление. Хотя разрыдаться могла в любой момент. Даже на льду. Когда упала столько раз, сколько за всю жизнь не падала! Но там сдержалась. Потом идет к раздевалке, следом Трусова. Уже никаких камер. Вот здесь эмоции и выплеснулись наружу. В этот самый момент выигрывает . А рядом никого нет! Она в одиночестве!

Потому что все заняты ликвидацией последствий эмоциональных трагедий. Аня в растерянности: «А мне что делать?» Вскоре начинается пресс-конференция. Должны быть призеры. Если бы Валиева завоевала медаль, то все результаты под пересмотр, никого не награждали бы. Большой вопрос, проводить пресс-конференцию или нет.

– А тут все решилось само собой.

– Да. Организаторы радостные. Говорят: «Можно Трусову в пресс-центр?» А я вижу, у Саши на лице написано – в радиусе километра лучше не появляться. Легко сказать – «приведите»!

В конце концов все успокоились. Трусова выходит из раздевалки уже с чемоданчиком. Говорю: «Саша, надо на пресс-конференцию». – «Хорошо». Вот здесь такое случилось!

В зале за столом сидят Щербакова и японка . Рядом свободное место для Трусовой. Она аккуратненько ставит чемодан. Надо пройти несколько метров мимо журналистов. Так корреспондент одного нашего телеканала, увидев Трусову, сует ей длинный микрофон: «Камила, ну и как вы ощущаете себя после стольких падений?»

Я почувствовал, что меня ее внутренней взрывной волной выносит из этого зала. Испугался – сейчас Саша совершит что-то выходящее за рамки общечеловеческих ценностей.

– Совершила?

– Трусова – кремень! «Я не Камила». Отвернулась и пошла к столу. Потом этого корреспондента спрашиваю: «Ты больной, что ли?» – «Да переклинило...» – рассказал руководитель службы информации Олимпийского комитета России.