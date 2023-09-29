Константин Выборнов: «В Пекине корреспондент спросил Трусову: «Камила, ну и как вы ощущаете себя после стольких падений?»

Теги сборная России Константин Выборнов Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Комментатор Константин Выборнов рассказал о помощи Камиле Валиевой на Играх-2022.

– На Олимпиаде в Пекине больше всего дней я провел на тренировках фигуристок. Где выход с катка, там толпа западных журналистов. Будто финал чемпионата мира по футболу. За руки не хватают, но орут на все лады. Про допинг кричат. А много ли надо девчонке, чтобы вывести?

Всего ничего.

– Поэтому я ходил с Валиевой – прикрывал от этой толпы. Фактура помогла. За моей широкой спиной до нее хрен докричишься.

Вы как телохранитель?

– Кстати, кто-то из западных написал: «К Валиевой приставили секьюрити»! Мы читали – ржали.

Чем завершилась для Валиевой та Олимпиада, все мы помним. Бедная девочка.

– Я был около раздевалки...

Камила у кромки льда не плакала. Совсем девчонка – а эмоции контролирует на удивление. Хотя разрыдаться могла в любой момент. Даже на льду. Когда упала столько раз, сколько за всю жизнь не падала! Но там сдержалась. Потом идет к раздевалке, следом Трусова. Уже никаких камер. Вот здесь эмоции и выплеснулись наружу. В этот самый момент выигрывает Аня Щербакова. А рядом никого нет! Она в одиночестве!

Потому что все заняты ликвидацией последствий эмоциональных трагедий. Аня в растерянности: «А мне что делать?» Вскоре начинается пресс-конференция. Должны быть призеры. Если бы Валиева завоевала медаль, то все результаты под пересмотр, никого не награждали бы. Большой вопрос, проводить пресс-конференцию или нет.

А тут все решилось само собой.

– Да. Организаторы радостные. Говорят: «Можно Трусову в пресс-центр?» А я вижу, у Саши на лице написано – в радиусе километра лучше не появляться. Легко сказать – «приведите»!

В конце концов все успокоились. Трусова выходит из раздевалки уже с чемоданчиком. Говорю: «Саша, надо на пресс-конференцию». – «Хорошо». Вот здесь такое случилось!

В зале за столом сидят Щербакова и японка Сакамото. Рядом свободное место для Трусовой. Она аккуратненько ставит чемодан. Надо пройти несколько метров мимо журналистов. Так корреспондент одного нашего телеканала, увидев Трусову, сует ей длинный микрофон: «Камила, ну и как вы ощущаете себя после стольких падений?»

Я почувствовал, что меня ее внутренней взрывной волной выносит из этого зала. Испугался – сейчас Саша совершит что-то выходящее за рамки общечеловеческих ценностей.

Совершила?

– Трусова – кремень! «Я не Камила». Отвернулась и пошла к столу. Потом этого корреспондента спрашиваю: «Ты больной, что ли?» – «Да переклинило...» – рассказал руководитель службы информации Олимпийского комитета России.

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Так это ещё и был российский журналист. Нормально так он за происходящим следил, перепутал. Профессионал, называется.
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия
Так это был российский журналист? Феноменально! Получает аккредитацию на Олимпиаду и не знает имён спортсменов. Очень профессионально! Фамилию героя бы назвали.
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грязный лютик
Аня растерялась:"А мне что делать?"
Радоваться и не стесняться, что нарушила чьи-то чужие хотелки и планы! Например , как у американок в 1998 и 2002. Тара и Сара не сильно обращали внимание, что у соперниц трагедия .
Ведь Трусова не думала о том, что своей истерикой оскорбляет радость Анны, с какой стати тогда Анна должна думать о том, что своей победой ущемила чьи то интересы?
+30
-10
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Таких переклиненных "специалистов" из пишущей братии там было не мало и сейчас они процветают в разных изданиях.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
Ответ Юлия
Так это был российский журналист? Феноменально! Получает аккредитацию на Олимпиаду и не знает имён спортсменов. Очень профессионально! Фамилию героя бы назвали.
Меня тоже интересует фио этого "журналиста". Почему скрывают " героя"?

И даже если бы он обратился с подобным вопросом к Камиле- гнать его надо грязными тряпками из профессии.

У Камилы и так страшный стресс, ее ещё и допытывать почему падала и что чувствует, самое время .
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
А мы еще тут негодовали, что Трусову и Валиеву японцы перепутали😅
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аля Иванова
Даже если бы не ошибся и задал такой вопрос Камиле, для чего, с какой целью? У девчонки трагедия всей жизни и такие гадкие вопросы от своего же российского журналиста. Нелюди.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
Уровень "профессионализма" некоторых наших журналистов. Даже прокаты не смотрят, спортсменок друг от друга не отличают. При этом еще пытаются взять интервью.

И этого "журналиста" не уволили наверняка. Продолжает "работать".
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Повезло, что не получил чемоданом по башке.
И правильно бы сделала.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пол Ганарара:
Ответ vanessa2021
Перечитала - это оказывается Руководитель службы информации ОК РФ такой идиотский вопрос задал, "переклинило" его. Нет слов))) А еще гонят на иностранных корреспондентов- да свои загнобят фигуристов почище любых иностранцев. Поражаюсь на выдержку Саши кстати. Культурно ответила этому чудаку на букву "м", это в такой стрессовой ситуации.
Чему тут удивляться? Ну, переклинило человека или просто он дурачок. Ведь вот даже вы - перечитали - а все равно не поняли, что руководитель службы информации - это Константин Выборнов, а не человек, перепутавший Сашу с Камилой
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
Ответ Marya Y
Так это ещё и был российский журналист. Нормально так он за происходящим следил, перепутал. Профессионал, называется.
прочитав заголовок хотел написать: европейцы для китайцев все на одно лицо. А тут оказывается россиянин отличился.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Даже если бы он не перепутал, такие вопросы задавать некорректно, но большинство так называемых журналистов вообще не про человечность
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
Перечитала - это оказывается Руководитель службы информации ОК РФ такой идиотский вопрос задал, "переклинило" его. Нет слов)))

А еще гонят на иностранных корреспондентов- да свои загнобят фигуристов почище любых иностранцев.

Поражаюсь на выдержку Саши кстати. Культурно ответила этому чудаку на букву "м", это в такой стрессовой ситуации.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дисперсия
Кремень. А другие у Тутберидзе и не задерживаются. Девчонки с железными яй... Приучены управлять собой на пределе возможностей.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия Герасимова
Ответ vanessa2021
Перечитала - это оказывается Руководитель службы информации ОК РФ такой идиотский вопрос задал, "переклинило" его. Нет слов))) А еще гонят на иностранных корреспондентов- да свои загнобят фигуристов почище любых иностранцев. Поражаюсь на выдержку Саши кстати. Культурно ответила этому чудаку на букву "м", это в такой стрессовой ситуации.
Да нет, он телохранителем же был наоборот
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На Пекин
Ответ ЛисаАлиса78
Вот как Алина в 18 году Тихонько улыбнулась игрушке и сидела, пока тат обливалась слезами, а Этери потом говорила журналистам "не называйте её ОЧ"
Осуждают девчонок, когда они не могут сдержать эмоций в критических ситуациях, на себя бы посмотрели взрослые и уважаемые.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оле-Лукойе
Перепутать Камилу и Сашу - это надо умудриться, они визуально-то очень отличаются.
Впрочем, что ещё ждать от наших журналистов
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Olga
П - профессионализм
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
альфия пахина
Выборнов молодец, когда вляпались по самое ни хочу, он ржал, надеюсь не возле спортсменов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хОКкейный батя
Ответ Marya Y
Так это ещё и был российский журналист. Нормально так он за происходящим следил, перепутал. Профессионал, называется.
чтобы судить о профессионализме российских сми можно вспомнить флеш-интервью легендарного Лидогостера
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waa1982
Ответ soglasen
Лидогостер?
Этот может. Их двое таких. Есть еще эпический "и все-таки Фёдор"...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanessa2021
Походу Сашу уже специально пытались вывести еще раз на эмоции, чтобы жареное потом всюду растрезвонить.

Не поверю, что руководитель службы информации вообще понятия не имел, как выглядят Камила и Саша. И что он не знал, что на пресс- конференции только призеры присутствуют. А Камила, которая "нападала" не в призах.

Все он знал, спецом издевался над Сашей.

Но Саша в 16 лет , когда перешла в АП столкнулась с ТАКИМ организованным хейтом и от ботоферм и от купленных "журналистов" и от фк бомонда, что уже ее так просто не пробьешь.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грязный лютик
Ответ ЛисаАлиса78
Вот как Алина в 18 году Тихонько улыбнулась игрушке и сидела, пока тат обливалась слезами, а Этери потом говорила журналистам "не называйте её ОЧ"
Согласен с вами, обесценивание победы тоже очень сильно ранит.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Ответ Грязный лютик
Аня растерялась:"А мне что делать?" Радоваться и не стесняться, что нарушила чьи-то чужие хотелки и планы! Например , как у американок в 1998 и 2002. Тара и Сара не сильно обращали внимание, что у соперниц трагедия . Ведь Трусова не думала о том, что своей истерикой оскорбляет радость Анны, с какой стати тогда Анна должна думать о том, что своей победой ущемила чьи то интересы?
Вы только это вынесли из статьи? По словам корреспондента Саша очень быстро взяла себя в руки, а надо было то всего на 10 мин оставить человека в покое, а не скакать за ней с микрофонами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Укур
Нужно было Трусовой ему шнопак размозжить
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий