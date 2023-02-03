Квителашвили об ученицах Тутберидзе: «Две последние Олимпиады плакал: из-за того, что болел за обеих девочек. Так за них обидно было, сердце разрывалось»

Грузинский фигурист рассказал о том, к чему стремится в спорте.

– Высоких результатов в сезоне нет – значит, нет и призовых. В шоу ты тоже не участвуешь, то есть финансово сезон неудачный?

– Да, в этом году я соревнованиями не заработал ничего. Мои последние доходы – с летних шоу. Я не жалуюсь, но получилось, что мое решение остаться в спорте на этот сезон никак себя не окупило – ни по результатам, ни финансово. Я взрослый человек, не могу об этом не думать.

– Сезон еще не закончен.

– Я же понимаю, что я весь сезон только и делаю, что упускаю шансы: на Гран-при, на чемпионате Европы – а на чемпионате мира будет сложнее.

– Далеко не все спортсмены могут попасть на чемпионат мира – это уже достижение, классный опыт и воспоминания, разве нет?

– Плохой опыт и плохие воспоминания – вот как я буду это воспринимать. Я же не турист – я еду в Японию как спортсмен. А до этого я работаю и тренируюсь – для чего? Чтобы приехать и показать результат. А если его нет – ты что, город посмотреть приезжаешь? Мне тренеры так и говорят, если что-то не выходит: «Ну что, туристом поедешь?»

– Это итальянские тренеры так говорят?

– Нет, московские. Но ведь так и есть, согласись.

– Что обычно помогает справиться с такими полосами в жизни? Фильмы, музыка, компьютерные игры?

– Мне идеально, чтоб меня просто не трогали – тогда обычно само все проходит. Музыку слушаю редко, иногда могу сериал посмотреть, иногда с Никой Егадзе ходим в компьютерный клуб пострелять. Мне на Новый год друг привез из Финляндии новую модель Playstation – мы с братом скинулись и купили себе. Так я вообще не играю практически. Пустота какая-то внутри.

Очень тяжело все время жить с мыслями, что ты где-то что-то недокрутил и упустил. Возьмем тот же чемпионат мира – остался там 4-м, немного до медали не хватило. Понятно, что никто, наверное, от меня ничего особенно не ждал, но все равно очень обидно оказываться 4-м. И на похоже вышло: был в хорошей форме, но в финальную часть командника не отобрались. Опять чуть-чуть не хватило, получается.

– Иностранные спортсмены очень ценят даже просто статус «олимпиец» – потому что до Олимпиады доезжают лучшие. Татуировки себе на память с олимпийскими кольцами делают, украшения заказывают...

– У меня уже вторые Олимпийские игры были – а татуировок нет, как видишь. Это разница подходов. Была бы олимпийская медаль – может, что-нибудь себе тоже бы набил.

«Главное не победа, главное – участие» – не мой лозунг. Ну разве только поначалу, когда я только перешел в Грузию – мне было все интересно, везде хотелось поездить. Но потом пошли результаты, первые медали – и я понял, что я могу. И захотелось большего. А этот сезон у меня конкретно просел.

– Но при этом в активе у тебя и бронза чемпионата Европы, и победа на Кубке Ростелекома – разве нет ощущения, что карьера все равно удалась?

– Увы, нет. Наверное, дело в том, что когда тебя окружают на тренировках успешные люди – планка задается высокая. Передо мной прошли уже три Олимпиады в «Хрустальном», я могу мемуары писать, как это все было.

Сначала Юлия Липницкая, которая вернулась с командным золотом, потом с Женей Медведевой приехали домой с такими сложными медалями.

Я вообще две последние Олимпиады плакал: из-за того, что болел за обеих девочек, но победить-то должен кто-то один (в Пекине-2022 из группы Тутберидзе выступали Камила Валиева, и – Sports.ru). Так за них обидно было, сердце разрывалось. Они же на моих глазах выросли.

– Это же надо было всех утешить, обнять, поддержать...

– Ну, наверное, всех поздравить все же – так правильнее. Может, для кого-то только существует золотая медаль. А для меня каждая медаль – значимая. Я знаю, что чувствуешь, когда стоишь на пьедестале. Это не описать словами.

Мне на том счастливом чемпионате Европы подарили часы – как призеру. Так вот они для меня – особенные. Я смотрю на них – и понимаю что работал не зря, – сказал Квителашвили.

«Сегодня в спорте я просто мучаюсь». Крик души Мориса Квителашвили, который поймал выгорание