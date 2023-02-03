Квителашвили об ученицах Тутберидзе: «Две последние Олимпиады плакал: из-за того, что болел за обеих девочек. Так за них обидно было, сердце разрывалось»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Евгения Медведева Морис Квителашвили сборная Грузии Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Грузинский фигурист Морис Квителашвили рассказал о том, к чему стремится в спорте.

– Высоких результатов в сезоне нет – значит, нет и призовых. В шоу ты тоже не участвуешь, то есть финансово сезон неудачный?

– Да, в этом году я соревнованиями не заработал ничего. Мои последние доходы – с летних шоу. Я не жалуюсь, но получилось, что мое решение остаться в спорте на этот сезон никак себя не окупило – ни по результатам, ни финансово. Я взрослый человек, не могу об этом не думать.

– Сезон еще не закончен.

– Я же понимаю, что я весь сезон только и делаю, что упускаю шансы: на Гран-при, на чемпионате Европы – а на чемпионате мира будет сложнее.

– Далеко не все спортсмены могут попасть на чемпионат мира – это уже достижение, классный опыт и воспоминания, разве нет?

– Плохой опыт и плохие воспоминания – вот как я буду это воспринимать. Я же не турист – я еду в Японию как спортсмен. А до этого я работаю и тренируюсь – для чего? Чтобы приехать и показать результат. А если его нет – ты что, город посмотреть приезжаешь? Мне тренеры так и говорят, если что-то не выходит: «Ну что, туристом поедешь?»

– Это итальянские тренеры так говорят?

– Нет, московские. Но ведь так и есть, согласись.

– Что обычно помогает справиться с такими полосами в жизни? Фильмы, музыка, компьютерные игры?

– Мне идеально, чтоб меня просто не трогали – тогда обычно само все проходит. Музыку слушаю редко, иногда могу сериал посмотреть, иногда с Никой Егадзе ходим в компьютерный клуб пострелять. Мне на Новый год друг привез из Финляндии новую модель Playstation – мы с братом скинулись и купили себе. Так я вообще не играю практически. Пустота какая-то внутри.

Очень тяжело все время жить с мыслями, что ты где-то что-то недокрутил и упустил. Возьмем тот же чемпионат мира – остался там 4-м, немного до медали не хватило. Понятно, что никто, наверное, от меня ничего особенно не ждал, но все равно очень обидно оказываться 4-м. И на Олимпиаде похоже вышло: был в хорошей форме, но в финальную часть командника не отобрались. Опять чуть-чуть не хватило, получается.

– Иностранные спортсмены очень ценят даже просто статус «олимпиец» – потому что до Олимпиады доезжают лучшие. Татуировки себе на память с олимпийскими кольцами делают, украшения заказывают...

– У меня уже вторые Олимпийские игры были – а татуировок нет, как видишь. Это разница подходов. Была бы олимпийская медаль – может, что-нибудь себе тоже бы набил.

«Главное не победа, главное – участие» – не мой лозунг. Ну разве только поначалу, когда я только перешел в Грузию – мне было все интересно, везде хотелось поездить. Но потом пошли результаты, первые медали – и я понял, что я могу. И захотелось большего. А этот сезон у меня конкретно просел.

– Но при этом в активе у тебя и бронза чемпионата Европы, и победа на Кубке Ростелекома – разве нет ощущения, что карьера все равно удалась?

– Увы, нет. Наверное, дело в том, что когда тебя окружают на тренировках успешные люди – планка задается высокая. Передо мной прошли уже три Олимпиады в «Хрустальном», я могу мемуары писать, как это все было.

Сначала Юлия Липницкая, которая вернулась с командным золотом, потом Алина Загитова с Женей Медведевой приехали домой с такими сложными медалями.

Я вообще две последние Олимпиады плакал: из-за того, что болел за обеих девочек, но победить-то должен кто-то один (в Пекине-2022 из группы Тутберидзе выступали Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова – Sports.ru). Так за них обидно было, сердце разрывалось. Они же на моих глазах выросли.

– Это же надо было всех утешить, обнять, поддержать...

– Ну, наверное, всех поздравить все же – так правильнее. Может, для кого-то только существует золотая медаль. А для меня каждая медаль – значимая. Я знаю, что чувствуешь, когда стоишь на пьедестале. Это не описать словами.

Мне на том счастливом чемпионате Европы подарили часы – как призеру. Так вот они для меня – особенные. Я смотрю на них – и понимаю что работал не зря, – сказал Квителашвили.

«Сегодня в спорте я просто мучаюсь». Крик души Мориса Квителашвили, который поймал выгорание

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20 комментариев

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AreYou
Многие девочки из ТШТ упоминали Мориса как самого веселого в группе. Везде всегда такой улыбчивый, приятный. А джинн из него какой классный. Пусть всё у него хорошо будет.
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Этери горячая
Ответ Eva2426
Мне кажется, Морису пришла пора определяться. Он мега артистичный фигурист, я думаю в шоу он будет прекрасен и успешен. Он немало сделал в спорте. Мы за него болели, он нам дарил хорошее настроение. А еще он был рядом с нашими чемпионками 10 лет и был для них дркгом и поддержкой! Морис, ты крутой! Долой депрессию
У команды Tuterbitze в апреле будет много концертов, и я уверен, что Морис будет на каждом из них зарабатывать деньги.

Потом еще одна попытка на 2023-24 год.
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Александр Шульгин
Хороший парень Морис но похоже в депрессии глубокой. надо как-то выбиратся.
+3
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Wiley Fox
За медведеву и Загитову ему было обидно, наверное

Сошли с конвейера и уехали по кривым дорогам России
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-4
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Eva2426
Мне кажется, Морису пришла пора определяться. Он мега артистичный фигурист, я думаю в шоу он будет прекрасен и успешен. Он немало сделал в спорте. Мы за него болели, он нам дарил хорошее настроение. А еще он был рядом с нашими чемпионками 10 лет и был для них дркгом и поддержкой! Морис, ты крутой! Долой депрессию
+5
-1
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Прекрасная фурия
Морис такой артистичный, его в любое шоу взять должны.
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Адриана
Какой хороший парень, Морис. Желаю ему поверить в себя, отпустить всё прошлое и смотреть в будущее. Всё будет хорошо. Удачи, Морис. Ты человек хороший ,а это уже не мало.
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Natalia Gladkia
Хороший парень, думающий, чувствующий и переживательный , но ведь он во всем прав и главное честен и с собой и с окружающими! Хочется поддержать Мориса и пожелать ему обрести стабильность и найти себя в жизни, главное... сохранить свое " Я", а оно у него - правильное, честное, настоящее! Удачи!!!
+9
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S Olga
Хороший парень. Удачи ему!
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vanessa2021
Морису надо серьезно думать о жизни после профессионального спорта. Возраст, травмы, - надо принять то, что из фк пора уходить.
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Анна Беляева
Светлый зайчик Мориси. Думаю, потому и ужились они с Этери Георгиевной на долгие годы, что он такой тонкий и чувствительный человек
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AllaS
Морису восстановится морально и физически . Успешных тренировок и успешных стартов.
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Brokkoli
Туристом так туристом, все равно будем за тебя болеть
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Этери горячая
Ответ Nataly1991
Судя по этому интервью, Морис в тяжелой депрессии(
Да, в Эспоо ему было не до радости. Думаю, в Москве он будет счастливее, несмотря на угрозу мобилизации в спецоперацию.
+1
-2
-1
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Этери горячая
Вполне естественно надеяться, что победит Камила. Леди совершенство.
+1
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Nataly1991
Судя по этому интервью, Морис в тяжелой депрессии(
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Оксана Иванова
Морису перестать себя пилить. Понять себя, оценить здоровье, «подлатать» травмы и продолжать жить. В конце концов, все рано или поздно приходят к тому, чтобы завершить соревноваться, а найти себе другую роль в ФК: быть тренером, постановщиком, артистом в ледовых шоу. Примеров кто нашел себя после хрустального масса: Липницкая , Турсынбаева, Цурская, Канышева, Тараканова, Саханович.
+7
-2
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Lapo Elkann
Морис совесть хрустального. У Тутберидзе есть спортсмены (ки ) лучше Квителашвили, но как человек , вне конкуренции.
+23
-5
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AreYou
Хороший парень. Хочется, чтобы его отпустило и еще получилось что-то в спорте
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SofiaSkating
Морис какой душевный, чуть сама не расплакалась.Успехов тебе Морис, ты все равно наш.
+30
-3
+27
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