Гран-при среди юниоров. Педерсен и Чен, Пинчук и Погорелов, Паолино и Туба покажут произвольные танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Франции сборная США сборная Швейцарии сборная Чехии сборная Италии сборная Украины Гран-при среди юниоров Джеффри Чен сборная Мексики Мария Пинчук Никита Погорелов Джулия Изабелла Паолино Андреа Туба Яли Педерсен Фигурное катание

9 сентября дуэты выступят с произвольными танцами на этапе юниорского Гран-при.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Стамбул, Турция

Танцы на льду

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

Третья разминка

9. Харлоу Линелла Стэнли – Никита Сосненко (Мексика)

10. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)

11. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)

12. Андреа Псурна – Яхим Новак (Чехия)

Четвертая разминка

13. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)

14. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)

15. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

16. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)

Положение после ритм-танца

1. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 63,25

2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,63

3. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 56,67

4. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 55,35

5. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 51,82

6. Андреа Псурна – Яхим Новак (Чехия) – 51,79

7. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 51,69

8. Харлоу Линелла Стэнли – Никита Сосненко (Мексика) – 51,08

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Стамбуле

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий