Гран-при среди юниоров. Педерсен и Чен, Пинчук и Погорелов, Паолино и Туба покажут произвольные танцы
9 сентября дуэты выступят с произвольными танцами на этапе юниорского Гран-при.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Стамбул, Турция
Танцы на льду
Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.
Третья разминка
9. Харлоу Линелла Стэнли – Никита Сосненко (Мексика)
10. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)
11. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)
12. Андреа Псурна – Яхим Новак (Чехия)
Четвертая разминка
13. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия)
14. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария)
15. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
16. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)
Положение после ритм-танца
1. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 63,25
2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,63
3. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 56,67
4. Джина Цендер – Беда Леон Зибер (Швейцария) – 55,35
5. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 51,82
6. Андреа Псурна – Яхим Новак (Чехия) – 51,79
7. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 51,69
8. Харлоу Линелла Стэнли – Никита Сосненко (Мексика) – 51,08
Комментарии