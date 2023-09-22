Гран-при среди юниоров. Педерсен и Чен, Подгайная и Коваль, Муаден и Биго покажут произвольные танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Германии сборная Великобритании сборная Бельгии сборная Италии сборная Украины Гран-при среди юниоров сборная Грузии Джеффри Чен Яли Педерсен Дилан Кейн Оливия Илин Эстелль Булле Мартен Шардан Дана Сабатини-Спешиал Николас Бюлоу Фигурное катание

23 сентября на этапе Гран-при среди юниоров разыграют медали в танцах на льду.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду 

Произвольный танец

Начало – 18.20 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU

Вторая разминка

6. Элис Пиццорни – Массимиллиано Буччарелли (Италия)

7. Эстелль Булле – Мартен Шардан (Франция)

8. Мария Алиева – Егор Баршак (Грузия)

9. София Безносикова – Макс Лелеу (Бельгия)

10. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) 

Третья разминка

11. Дана Сабатини-Спешиал – Николас Бюлоу (Канада) 

12. Эшли Слэттер – Атль Онгай-Перес (Великобритания) 

13. Дания Муаден – Тео Биго (Германия)

14. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) 

15. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)

После ритм-танца

1. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 64,90

2. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 61,77

3. Дания Муаден – Тео Биго (Германия) – 59,48

4. Дана Сабатини-Спешиал – Николас Бюлоу (Канада) – 57,83

5. Эшли Слэттер – Атль Онгай-Перес (Великобритания) – 56,75

6. Мария Алиева – Егор Баршак (Грузия) – 55,19

7. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 53,74

8. София Безносикова – Макс Лелеу (Бельгия) – 52,52

9. Эстелль Булле – Мартен Шардан (Франция) – 52,19

10. Элис Пиццорни – Массимиллиано Буччарелли (Италия) – 50,37

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий