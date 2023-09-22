Гран-при среди юниоров. Педерсен и Чен, Подгайная и Коваль, Муаден и Биго покажут произвольные танцы
23 сентября на этапе Гран-при среди юниоров разыграют медали в танцах на льду.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Будапешт, Венгрия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 18.20 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Вторая разминка
6. Элис Пиццорни – Массимиллиано Буччарелли (Италия)
7. Эстелль Булле – Мартен Шардан (Франция)
8. Мария Алиева – Егор Баршак (Грузия)
9. София Безносикова – Макс Лелеу (Бельгия)
10. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)
Третья разминка
11. Дана Сабатини-Спешиал – Николас Бюлоу (Канада)
12. Эшли Слэттер – Атль Онгай-Перес (Великобритания)
13. Дания Муаден – Тео Биго (Германия)
14. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)
15. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)
После ритм-танца
1. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 64,90
2. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 61,77
3. Дания Муаден – Тео Биго (Германия) – 59,48
4. Дана Сабатини-Спешиал – Николас Бюлоу (Канада) – 57,83
5. Эшли Слэттер – Атль Онгай-Перес (Великобритания) – 56,75
6. Мария Алиева – Егор Баршак (Грузия) – 55,19
7. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 53,74
8. София Безносикова – Макс Лелеу (Бельгия) – 52,52
9. Эстелль Булле – Мартен Шардан (Франция) – 52,19
10. Элис Пиццорни – Массимиллиано Буччарелли (Италия) – 50,37
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