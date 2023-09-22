Гран-при среди юниоров. Педерсен и Чен, Подгайная и Коваль, Муаден и Биго покажут произвольные танцы

23 сентября на этапе Гран-при среди юниоров разыграют медали в танцах на льду.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 18.20 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале .

Вторая разминка

6. Элис Пиццорни – Массимиллиано Буччарелли (Италия)

7. Эстелль Булле – Мартен Шардан (Франция)

8. Мария Алиева – Егор Баршак (Грузия)

9. София Безносикова – Макс Лелеу (Бельгия)

10. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)

Третья разминка

11. Дана Сабатини-Спешиал – Николас Бюлоу (Канада)

12. Эшли Слэттер – Атль Онгай-Перес (Великобритания)

13. Дания Муаден – Тео Биго (Германия)

14. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)

15. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина)

После ритм-танца

1. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 64,90

2. Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 61,77

3. Дания Муаден – Тео Биго (Германия) – 59,48

4. Дана Сабатини-Спешиал – Николас Бюлоу (Канада) – 57,83

5. Эшли Слэттер – Атль Онгай-Перес (Великобритания) – 56,75

6. Мария Алиева – Егор Баршак (Грузия) – 55,19

7. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 53,74

8. София Безносикова – Макс Лелеу (Бельгия) – 52,52

9. Эстелль Булле – Мартен Шардан (Франция) – 52,19

10. Элис Пиццорни – Массимиллиано Буччарелли (Италия) – 50,37