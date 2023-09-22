Гран-при среди юниоров. Педерсен и Чен, Кравец и Старк, Булле и Шардан покажут ритм-танцы

22 сентября танцоры на льду выступят с ритм-танцем на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

2. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)

5. Лорен Одри Баткова – Якоб Янг (Чехия)

Вторая разминка

8. Каролин Кравец – Джейкоб Старк (Канада)

10. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)

Третья разминка

11. Эстелль Булле – Мартен Шардан (Франция)

12. Элис Пиццорни – Массимиллиано Буччарелли (Италия)

13. Дана Сабатини-Спешиал – Николас Бюлоу (Канада)

14. Дания Муаден – Тео Биго (Германия)

15. Миа Ли Майер – Давид Кальдерари (Германия)