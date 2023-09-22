Гран-при среди юниоров. Педерсен и Чен, Кравец и Старк, Булле и Шардан покажут ритм-танцы
22 сентября танцоры на льду выступят с ритм-танцем на Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Будапешт, Венгрия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
2. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США)
5. Лорен Одри Баткова – Якоб Янг (Чехия)
Вторая разминка
8. Каролин Кравец – Джейкоб Старк (Канада)
10. Оливия Илин – Дилан Кейн (США)
Третья разминка
11. Эстелль Булле – Мартен Шардан (Франция)
12. Элис Пиццорни – Массимиллиано Буччарелли (Италия)
13. Дана Сабатини-Спешиал – Николас Бюлоу (Канада)
14. Дания Муаден – Тео Биго (Германия)
15. Миа Ли Майер – Давид Кальдерари (Германия)
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