Столбова – Дюамель: «Я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда»

Ксения Столбова отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель.

Дюамель в интервью американским блогерам рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.

Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».

«Дорогая Меган. Уверена, что это сообщение дойдет до тебя, и ты сама или кто-то тебе его переведет. Поэтому позволь тебя спросить. Это все, что тебе удалось придумать?

Я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда!» – написала в соцсети.