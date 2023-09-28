Столбова – Дюамель: «Я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда»

Теги сборная России допинг сборная Канады Меган Дюамель пары Ксения Столбова Фигурное катание

Ксения Столбова отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель.

Дюамель в интервью американским блогерам рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.

Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы». 

«Дорогая Меган. Уверена, что это сообщение дойдет до тебя, и ты сама или кто-то тебе его переведет. Поэтому позволь тебя спросить. Это все, что тебе удалось придумать?

Я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда!» – написала Столбова в соцсети. 

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sincere
Наконец-то достойный ответ лично по адресу))
+63
-6
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Меган Дюамель "оттуда" никогда и не выходила!
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Ры
Меган #оттуда

Отличное погоняло для данного персонажа)
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ ДИОНИС
Меган Дюамель "оттуда" никогда и не выходила!
Я пару лет назад писал, что Дюамелиха такая злая как раз по причине того, что мало ходит на... А так, респект за Столбовой за Фаину Георгиевну))
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Ответила круто, но жаль, что до Меган суть фразы не дойдёт. Там комиксами надо отвечать.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Ксюха пишет редко, но метко😀
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Ну вот, хоть кто-то адекватно ответил этой.... которая оттуда.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
закрыт по беспределу
Столбова могëт
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леличек
Ответ Wiley Fox
Быдло вонючее
Меган-то? Да, вы правы - быдло.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Хорошо Столбова застолбила, однако!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bleffinho
Дюамель вообще такую чушь сморозила, что удивительно что не появился тренд всякую подобную экстрабредятину про Дюамель придумывать, типа "Медведева, когда из Канды приехала, рассказывала, что Дюамель во время тренировки кокс с конька занюхивает, а потом посты в инстаграмме пилит", ну или ещё какую шизу. Там реально такие тупые, что верят этой чуши Дюамель? да не поверю
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katrin_Sur_0709
Наш человек 😁
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allairina
Браво, Ксения! Достойно ответила!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tacciana
Браво, Ксения!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИннаВБ
Ответ Sincere
Наконец-то достойный ответ лично по адресу))
👍
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаммаглобулин
Молодец, Ксения! Но Дюамель вообще с придурью и выполняет миссию горохового шута, стоит ли вообще нервничать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ответила круто, но жаль, что до Меган суть фразы не дойдёт. Там комиксами надо отвечать.
Дюама не читатель, она писатель...ница.... на заборе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
polinarmax
умница! так и надо с ними, а то по другому не понимают
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iuliia Timofeyeva
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Ответ в стиле спартанцев. Кратко и максимально ёмко))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
анаболики раскачали свинку дю, но повредили ей мозги, пробили гематоэнцефалический барьер и теперь вещество её мозга заливается желчью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Столбова всегда была гопницей и хамлом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мира Массарская
Ответ Бене Гессерит
Ого, вот это жёсткий ответ взрослой 31-летней женщины! Вместо того, чтобы объяснить, почему Дюамель неправа. Если она, конечно, неправа, а то бывают случаи со всякими дедушками. Достойно, достойно 🤡
вы переоцениваете дюамель. ей нет смысла объяснять, почему она неправа. там запущенный случай неадекватности и мизантропии с русофобским уклоном (впрочем, не только нашим от нее достается - по поводу своего бывшего партнёра, который решил продолжить карьеру с Джеймс вместо того, чтоб кататься с дюамель в шоу, помнится, *о*на на вентилятор накидала она будь здоров).
так что всё правильно Ксюша сказала - с такими надо разговаривать на понятном им языке, а не "разбрасывать бисер".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Ответ Iuliia Timofeyeva
Комментарий удален модератором
Если она все свои бреды регулярно транслирует прямиком в ВАДА, официально анонимно- иск может и не помочь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
Ответ Bleffinho
Дюамель вообще такую чушь сморозила, что удивительно что не появился тренд всякую подобную экстрабредятину про Дюамель придумывать, типа "Медведева, когда из Канды приехала, рассказывала, что Дюамель во время тренировки кокс с конька занюхивает, а потом посты в инстаграмме пилит", ну или ещё какую шизу. Там реально такие тупые, что верят этой чуши Дюамель? да не поверю
Я думаю, они там догадываются, что Дюамель не совсем адекватна даже по их меркам, но ее высказывания в целом соответствуют позиции партии. :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий