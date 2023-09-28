Столбова – Дюамель: «Я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда»
Ксения Столбова отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель.
Дюамель в интервью американским блогерам рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.
Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».
«Дорогая Меган. Уверена, что это сообщение дойдет до тебя, и ты сама или кто-то тебе его переведет. Поэтому позволь тебя спросить. Это все, что тебе удалось придумать?
Я бы тебя послала, но вижу, ты и так оттуда!» – написала Столбова в соцсети.
Отличное погоняло для данного персонажа)
так что всё правильно Ксюша сказала - с такими надо разговаривать на понятном им языке, а не "разбрасывать бисер".