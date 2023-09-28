Журова о словах Дюамель: «Когда спортсмены проигрывают, они часто начинают подобную пургу нести: «Вот, он не мог выиграть просто так»
Светлана Журова отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель.
Дюамель в интервью американским блогерам рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.
Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».
«Когда спортсмены проигрывают, они очень часто начинают подобную пургу нести со словами: «Вот, он не мог выиграть просто так, здесь точно что-то не так».
В нашем виде спорта эти разговоры были пресечены сразу, потому что все друг другу верили и, честно говоря, не сильно обсуждали», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
К ней как раз вопрос, а не принимала ли она чего, раз 4 выброс могла. И 3Лутц они тогда с партнером единственные делали. Как там, кто громче всех орет держи вора, тот сам вор!