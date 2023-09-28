Журова о словах Дюамель: «Когда спортсмены проигрывают, они часто начинают подобную пургу нести: «Вот, он не мог выиграть просто так»

Светлана Журова отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель.

в интервью американским блогерам рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: « и после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.

Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».

«Когда спортсмены проигрывают, они очень часто начинают подобную пургу нести со словами: «Вот, он не мог выиграть просто так, здесь точно что-то не так».

В нашем виде спорта эти разговоры были пресечены сразу, потому что все друг другу верили и, честно говоря, не сильно обсуждали», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.