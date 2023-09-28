Журова о словах Дюамель: «Когда спортсмены проигрывают, они часто начинают подобную пургу нести: «Вот, он не мог выиграть просто так»

Теги сборная России допинг Светлана Журова сборная Канады Меган Дюамель пары Ксения Столбова Федор Климов Фигурное катание

Светлана Журова отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель.

Дюамель в интервью американским блогерам рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным.

Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы». 

«Когда спортсмены проигрывают, они очень часто начинают подобную пургу нести со словами: «Вот, он не мог выиграть просто так, здесь точно что-то не так».

В нашем виде спорта эти разговоры были пресечены сразу, потому что все друг другу верили и, честно говоря, не сильно обсуждали», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. 

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2 комментария

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Ритт
Дюамель то как раз не проигрывала. У нее есть титулы главных стартов. Она даже олимпийская чемпионка, хоть и в команде. И 4 выброс она делала на соревнованиях чисто.
К ней как раз вопрос, а не принимала ли она чего, раз 4 выброс могла. И 3Лутц они тогда с партнером единственные делали. Как там, кто громче всех орет держи вора, тот сам вор!
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