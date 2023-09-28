Тарасова о словах Дюамель: «Свинья! Наши спортсмены никогда не принимают допинг»

Тарасова назвала «свиньей» Меган Дюамель за подозрения россиян в допинге.

Ранее двукратная чемпионка мира Меган Дюамель рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным».

В том же интервью Дюамель заявила: «Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».

«Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили.

Почему Дюамель молчала столько лет? Наши спортсмены никогда не принимают допинг! Никогда!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию .

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Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы