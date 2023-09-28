Тарасова о словах Дюамель: «Свинья! Наши спортсмены никогда не принимают допинг»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Меган Дюамель пары Ксения Столбова Федор Климов Филипп Шветский Спорт-Экспресс брань Фигурное катание

Тарасова назвала «свиньей» Меган Дюамель за подозрения россиян в допинге.

Ранее двукратная чемпионка мира Меган Дюамель рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным».

В том же интервью Дюамель заявила: «Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы». 

«Свинья! Настоящая свинья! Откуда они знают, что принимали наши спортсмены, куда и когда они ходили.

Почему Дюамель молчала столько лет? Наши спортсмены никогда не принимают допинг! Никогда!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы

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43 комментария

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Kareglazaya
Интересно, иностранные журналисты публикуют подобные интервью российских специалистов?)))
+31
0
+31
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Gerald1
Это вовсе не допинг, а «дюшес» - добавила Тарасова
+20
-2
+18
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Ебздрогыч
Где Дюамель была эти 8 лет - кричала Тарасова! Эта фраза была из другой методички, но Татьяну Анатольевну было уже не остановить
+31
-13
+18
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Natalia_777
Ответ Kareglazaya
Интересно, иностранные журналисты публикуют подобные интервью российских специалистов?)))
я очень надеюсь , что Дюамелихе всё дословно переведут))
+19
-2
+17
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Блинчик
Особенно никогда не принимали допинг Сотскова, Ларионов, Боброва, Валиева, Бережная, Климова и Сотникова.
+21
-4
+17
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Ковид 07.10.52
Наши спортсмены никогда не принимают допинг!
Им дедушки его на хлеб мажут...
+17
-5
+12
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Иван Иванов
Ответ Katerina Sunny
Тарасова хамит, а насчёт никогда, после Сочи Тарасова бы не зарекалась. Но в ФК случай с Валиевой первый за долгое время. А так и запрещённый фуросемид у Ларионова был.
Была Боброва с мильдонием, была Сотскова с фуросемидом.
+11
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Игорь Васильев
"Наши спортсмены никогда не принимают допинг"
АХАХА!!!!
+15
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Поникший Руй
Никогда-никогда)
+11
-3
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Поцелуй Рубиалеса
Когда крыть нечем сразу идут оскорбления)
+11
-4
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Katerina Sunny
Тарасова хамит, а насчёт никогда, после Сочи Тарасова бы не зарекалась. Но в ФК случай с Валиевой первый за долгое время. А так и запрещённый фуросемид у Ларионова был.
+12
-6
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maks44
"Никогда не говори никогда".
+8
-3
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Angry_bear
Ответ Иван Иванов
Была Боброва с мильдонием, была Сотскова с фуросемидом.
С Бобровой были сняты все подозрения, тк мельдоний выводится более полугода, и наши спортсмены многие на нем сидели, пока он не попал в списки запрещенки, а ловили всех наших уже после запрета пачками именно потому что выводится долго, потом всех оправдали.
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ID201
Ответ Katerina Sunny
Тарасова хамит, а насчёт никогда, после Сочи Тарасова бы не зарекалась. Но в ФК случай с Валиевой первый за долгое время. А так и запрещённый фуросемид у Ларионова был.
Ещё Сотскова была, Фуросемид + подделка ТИ, дали 10 лет
+5
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Iomov
Я так хахатался!!! 😂😂😂
+7
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Александр Скворцов
А за "свинью" ТАТ ответит!?
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lyubov61
Ответ Поцелуй Рубиалеса
Когда крыть нечем сразу идут оскорбления)
Оскорбления Дюамель можно крыть только матом. Извините.
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Лемур
Ахахаха. Вот ьы Тарасову и Дюамель к Малахову на баттл пару часов. Кто первый голос сорвет )))
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Дисперсия
Не знаю насчёт допинга, но про свинью - истинная правда.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Поцелуй Рубиалеса
Когда крыть нечем сразу идут оскорбления)
Есть факты, которые надо крыть? Пусть доказывает эта Дюамель, если сможет, а нет, пусть отвечает. Вспомнил, как премьер Канады обвинил в пропаганде Россию, после того как чествовали ССэсовца. Мы типа, нечаянно, но виновата русская пропаганда. Берега попутали совсем.
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Андрей Андреев
ТАТ оговорилась. Надо было сказать: наши спортсмены никогда не платят за терапевтические исключения, которыми из-под полы торгует WADA и за которые, скорее всего, заплатили Дюамель, Савченко/Массо и прочие, чтобы накачаться до безобразия.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Дисперсия
Они не попутали, у них дуракаваляние - системно и вообще основа политики.
Это не поддаётся никакой логике. Не приглашение ССэсоца, не нелепые оправдания премьера. Дибилизм как есть.
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Дисперсия
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Есть факты, которые надо крыть? Пусть доказывает эта Дюамель, если сможет, а нет, пусть отвечает. Вспомнил, как премьер Канады обвинил в пропаганде Россию, после того как чествовали ССэсовца. Мы типа, нечаянно, но виновата русская пропаганда. Берега попутали совсем.
Они не попутали, у них дуракаваляние - системно и вообще основа политики.
+2
0
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lyubov61
30 сребренников ждут Блинчика.
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Angry_bear
Ответ Natalia_777
я очень надеюсь , что Дюамелихе всё дословно переведут))
Тоже на это уповаю) да чтоб еще от нас всех добавили, что она еще и змея ядовитая)))
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