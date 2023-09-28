Нина Мозер о словах Дюамель про российских фигуристов: «Она врет. Просто надуманная история»
Тренер Нина Мозер отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель.
Дюамель в интервью американским блогерам рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным. Знаю некоторых фигуристов, которые тренировались в России и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы».
Олимпийские чемпионы Сочи-2014 в команде Ксения Столбова и Федор Климов тренировались в группе Мозер.
«Это ерунда полнейшая. Мы вообще не практиковали никогда эти вещи. Она врет. Просто надуманная история», — сказала Мозер.
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