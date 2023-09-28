Александр Лакерник: «Валиева ходит под таким лезвием. Как тренироваться? Как выступать, когда ты не знаешь, что будет дальше?»
Александр Лакерник высказался о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что слушания по делу Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября.
«У CAS свои законы. Может, им что-то понадобилось, какая-то информация. Ничего с этим, к сожалению, сделать не можем.
Читал, что и процедура принятия решения может длиться до года. Все так долго и не понятно.
Думаю, эта ситуация может отразиться на Камиле. Она ходит под таким лезвием. Как тренироваться? Как выступать, когда ты не знаешь, что будет дальше? Все это скажется на ней», — сказал бывший вице-президент ISU.
А на остальных участниках командника она не отразилась что ли? Какого сейчас МиГам, Кондратюку, которые столько сил отдали в команднике и из-за Валиевой и ТШТ рискуют остаться без золота. Тем более снова побывать на Олимпиаде шансов у них немного (на ОИ 2026 наших просто не пустят).
Как ей выступать? Ну вообще то Валиева не должна была выступать на соревнованиях на время расследования. Такая практика со всеми, здесь вновь исключение.
Обычно же это блокируется сразу?
Или избранный негатив не подлежит блокировке?))