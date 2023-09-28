Александр Лакерник: «Валиева ходит под таким лезвием. Как тренироваться? Как выступать, когда ты не знаешь, что будет дальше?»

Теги сборная России допинг Александр Лакерник CAS женское катание Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Александр Лакерник высказался о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что слушания по делу Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября.

«У CAS свои законы. Может, им что-то понадобилось, какая-то информация. Ничего с этим, к сожалению, сделать не можем.

Читал, что и процедура принятия решения может длиться до года. Все так долго и не понятно.

Думаю, эта ситуация может отразиться на Камиле. Она ходит под таким лезвием. Как тренироваться? Как выступать, когда ты не знаешь, что будет дальше? Все это скажется на ней», — сказал бывший вице-президент ISU. 

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35 комментариев

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Anastasia Kondrashova
Кажется, что Камила прекрасно ходит, улыбается, лезвия не чувствует, и то, что из-за нее потенциально пострадает вся олимпийская команда, ее не волнует =)
+22
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+10
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Forever Alone
Ответ Doctor V
Российская сторона страшно боится завершения процесса, потому что рухнет пирамида, вознесшая Валиеву до небес национальной героини, и похоронит под обломками своих строителей... Все знают, что будет дальше, но оттягивают.
Никто бы не стал российскую сторону слушать, сразу бы закрыли дело, видимо с доказательствами совсем беда, не тянет пока на банчик.
+12
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+7
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k4rmazin2007
"Думаю, эта ситуация может отразиться на Камиле"
А на остальных участниках командника она не отразилась что ли? Какого сейчас МиГам, Кондратюку, которые столько сил отдали в команднике и из-за Валиевой и ТШТ рискуют остаться без золота. Тем более снова побывать на Олимпиаде шансов у них немного (на ОИ 2026 наших просто не пустят).
+8
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Ритт
Как мне кажется ее тренировки наоборот отвлекают от разных мыслей. А на соревнованиях ее отлично поддерживают трибуны! Это ей как раз уверенности придает, что люди от нее не отвернулись.
+9
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Люблю Женьку
"Ходит под лезвием", может всё таки ПО лезвию? 🤷‍♀️
Как ей выступать? Ну вообще то Валиева не должна была выступать на соревнованиях на время расследования. Такая практика со всеми, здесь вновь исключение.
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Лиана
Ответ Anastasia Kondrashova
Кажется, что Камила прекрасно ходит, улыбается, лезвия не чувствует, и то, что из-за нее потенциально пострадает вся олимпийская команда, ее не волнует =)
Страдает второй год, они даже слово сказать не могут как американцы, канадцы, потому что федра сотрет их
+4
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+3
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Doctor V
Российская сторона страшно боится завершения процесса, потому что рухнет пирамида, вознесшая Валиеву до небес национальной героини, и похоронит под обломками своих строителей... Все знают, что будет дальше, но оттягивают.
+17
-15
+2
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Katerina Sunny
Что там решать целый год? Доказательства собирают уже два года. Всё что нужно было, должны были уже давно предоставить.
+3
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Alla Belova
Ответ Doctor V
Российская сторона страшно боится завершения процесса, потому что рухнет пирамида, вознесшая Валиеву до небес национальной героини, и похоронит под обломками своих строителей... Все знают, что будет дальше, но оттягивают.
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justbored
Ответ Doctor V
Российская сторона страшно боится завершения процесса, потому что рухнет пирамида, вознесшая Валиеву до небес национальной героини, и похоронит под обломками своих строителей... Все знают, что будет дальше, но оттягивают.
Как раз в случае негативного вердикта её ещё до больших небес вознесут.
+4
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Anatiana
Ответ Doctor V
"Как раз в случае негативного вердикта её ещё до больших небес вознесут." - Будут пытаться, истерить, но пирамида рухнет. Признание допингизма в основании всё порушит.
Я смотрю, вы все силы бросили на темы с Камилой
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Katerina Sunny
Ответ Viktoria dek
Это да, но почему-то ISU и WADA просят у CAS дисквал с момента взятия пробы, декабрь 21 года)
Это, возможно, для лишения наград. Но Валиева продолжает соревноваться, а не отбывает дисквалицикацию после положительной допинг-пробы. Кисель дисквалицифировали и её вообще не видно на соревнованиях.
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Doctor V
Ответ spf12
По лезвию и под давлением, точнее сказать. Камила и сейчас, в своем сложном пубертатном возрасте лучше многих, тройные как орешки щелкает, с пролетом, высокие. Четверные по ходу сезона вернет. Держись, девочка, талант у тебя никто не отнимет!
Будет демонстрировать в шоу Навки.
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Ir_rish
Ответ Тайга86
Улыбаться - не значит радоваться. Прекрасно ходить - не значит быть внутренне спокойным. Чтобы понять насколько остро лезвие, надо почувствовать его на своей...коже.
Лезвие не так острО прежде всего по причине отсутствия международных соревнований. Как ни крути, но для Камилы это суммарно оказалось проще, чем для остальных действующих спортсменов.
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Блинчик
Дедушка Лакерник, как всегда, на защите спокойствия допингистов.
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Ayla
Ну справедливости ради сейчас есть только внутренние старты для всех, на которые она попадает спокойно.
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Люблю Женьку
"Ходит под лезвием", может всё таки ПО лезвию? 🤷‍♀️ Как ей выступать? Ну вообще то Валиева не должна была выступать на соревнованиях на время расследования. Такая практика со всеми, здесь вновь исключение.
В России никакого расследования нет.
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Тайга86
Ответ Anastasia Kondrashova
Кажется, что Камила прекрасно ходит, улыбается, лезвия не чувствует, и то, что из-за нее потенциально пострадает вся олимпийская команда, ее не волнует =)
Улыбаться - не значит радоваться. Прекрасно ходить - не значит быть внутренне спокойным. Чтобы понять насколько остро лезвие, надо почувствовать его на своей...коже.
+5
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Anna
Подбодрил так подбодрил)
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Viktoria dek
Ответ Katerina Sunny
Валиева не была ни разу ни от каких соревнований отстранена. Не было никакой дисквалификации.
Это да, но почему-то ISU и WADA просят у CAS дисквал с момента взятия пробы, декабрь 21 года)
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Katerina Sunny
Ответ Sportsfan
К тому моменту, как вынесут решение, срок дисквалификации уже закончится (если она вообще будет).
Валиева не была ни разу ни от каких соревнований отстранена. Не было никакой дисквалификации.
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Sportsfan
Ответ Doctor V
Будет демонстрировать в шоу Навки.
К тому моменту, как вынесут решение, срок дисквалификации уже закончится (если она вообще будет).
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Ir_rish
Ответ Alla Belova
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Достаточно немного подумать... 😄
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Владислава Крюкова
Ответ Doctor V
Положительная проба = железное доказательство. Больше ничего и не надо. Русада хорошо сработало.
Ну конечно. По этому Камила до сих пор не в бане. И даже не отстранена
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Forever Alone
Ответ Doctor V
Положительная проба = железное доказательство. Больше ничего и не надо. Русада хорошо сработало.
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