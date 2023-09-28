Александр Лакерник: «Валиева ходит под таким лезвием. Как тренироваться? Как выступать, когда ты не знаешь, что будет дальше?»

Александр Лакерник высказался о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что слушания по делу Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября.

«У CAS свои законы. Может, им что-то понадобилось, какая-то информация. Ничего с этим, к сожалению, сделать не можем.

Читал, что и процедура принятия решения может длиться до года. Все так долго и не понятно.

Думаю, эта ситуация может отразиться на . Она ходит под таким лезвием. Как тренироваться? Как выступать, когда ты не знаешь, что будет дальше? Все это скажется на ней», — сказал бывший вице-президент ISU.