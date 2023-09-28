РУСАДА о переносе слушаний по делу Валиевой: «Не можем никак комментировать до официальной публикации решения CAS»

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

В РУСАДА заявили, что не могут комментировать ход слушаний по делу Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу фигуристки.

Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября. 

«РУСАДА не может никак комментировать слушания до официальной публикации решения CAS», – сообщила пресс-служба РУСАДА.

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3 комментария

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Sportsfan
Это правильно. Еще бы Шветского заткнуть, потому что он только вредит.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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