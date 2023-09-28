РУСАДА о переносе слушаний по делу Валиевой: «Не можем никак комментировать до официальной публикации решения CAS»
В РУСАДА заявили, что не могут комментировать ход слушаний по делу Валиевой.
Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошел третий день слушаний по делу фигуристки.
Из-за необходимости подготовки дополнительной документации было принято решение отложить слушания на 9-10 ноября.
«РУСАДА не может никак комментировать слушания до официальной публикации решения CAS», – сообщила пресс-служба РУСАДА.
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