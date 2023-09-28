Елизавета Туктамышева: «Нужно выстраивать подготовку так, чтобы девочки не исчезали в 16-17, а учили в этом возрасте многооборотные прыжки»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Р-Спорт Фигурное катание

Елизавета Туктамышева считает, что девушки должны учить сложные прыжки после 16 лет.

«В России будут появляться девочки, демонстрирующие четверные прыжки в раннем возрасте.

Хотя нужно выстраивать систему подготовки так, чтобы они не исчезали в 16-17, а учили в этом возрасте многооборотные прыжки», – сказала Туктамышева.

Чемпионка мира также отметила, что пока не знает, чем будет заниматься после завершения карьеры. 

«Пока нет. После завершения карьеры и подумаю. Стать функционером? Все может быть. Всегда буду рада кому-то помочь», – цитирует Туктамышеву «Р-Спорт»

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61 комментарий

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arisstopane
феерическая глупость!
практически во-всех видах спорта
техника закладывается в подростковом возрасте, собственно как и триксель тукты поставлен ей в 12 лет...
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thelittlecreature
Много ли Лизонька выучила многообортных прыжков в свои 17 лет?🤔 Помнится, она в это время на бэшках еле в десятку попадала
+42
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5loo
И это пишет девушка, выучившая намного раньше многооборотный тройной аксель, и которая после 18 лет не смогла выучить другие многооборотные прыжки )))) притом, не смогла пройти комфортно пубертат и серьезно сдала в результатах ))
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EmperorNazer
Учить многооборотные прыжки в возрасте, когда идет активная гормональная перестройка и параметры тела стремительно меняются - это что-то из разряда фантастики. В этот период задача максимум - сохранить тот набор, которым ты владел до пубертата. Тренерских штабов много, системы подготовки разнятся, но ни в России, ни в остальных странах пока не было примеров, чтобы девочка до 16-17 катала с тройными, а потом резко осваивала ультра-си и вставляла их в программы.
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Адриана
Ну что ж ты Лиза, не выучишь? С твоим телосложением и маленьким ростом наверное, можно было, а ты как выучила триксель, и всё? Говорить всегда легче, чем сделать, твой квадтулуп не даст соврать.
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+17
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Pennywise
Ответ Nokolay Fomi4ev
Как исчезли Щербакова и Загитова в 17? Как Сарымсакова в 12? Как Усачева в 15? Как Канышева в 15? Как Вероника Ан в 14? Список можно долго продолжать, легче сказать, что у Тутберидзе ни одна фигуристка, кроме Медведевой, не выходила на соревновательный лед в возрасте 18 лет.
То ли дело в АП. До сих пор катаются: Сотникова, Саханович, Тараканова, Константинова, Шульская.
Самая старшая в АП моложе Валиевой.
Упс… это конечно другое.
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Алексей Токарев
Если не отправлять девушек тренироваться у Соколовской, то они реже исчезать будут.
+22
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Беглый*
Ответ Anna Stefan
Не амператорское это дело. Лизик хочет стать функционером, чтобы поучать тренеров, как надо строить систему подготовки.
Анекдот вспомнился про сусликов, которых в лесу все обижали. Пошли они к мудрой сове и спрашивают: "Сова, как нам быть?" - Вам надо стать ёжиками! Обрадовались суслики, начали обниматься, прыгать от счастья, а потом спросили: "Сова, а как нам стать ёжиками?" - Ну, это уже хз, я только масштабные вопросы решаю😃
+14
-1
+13
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Лиза Михайлова
Пока нет никаких примеров, что девочки могут успешно выучивать сложные многооборотные прыжки в 16-17 лет.
Только то, что они могут сохранить выученные ранее прыжки в этом возрасте до 18 лет.
Надо бы на своём примере, Лиза, показать, что это возможно. Вроде учила-учила, а на соревнованиях не показываешь, нехорошо. Жаль проделанную работу.
+13
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Anna
Лиза, вперёд, стань тренером и выстрой такую систему
+12
-1
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Люблю Женьку
Какие квады можно разучить в пубертате в 16-17 лет? Только в 10-12, чтобы тело хоть что то помнило.
+14
-3
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Беглый*
Туктамышева по тихой грусти начинает превращаться в говорящую популистскую голову, вроде Родниной, Бестемьяновой, Вайц. Пока тренируется, так сказать
+14
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Поговорим
Любопытно, что говорит об изучении многооборотный прыжков в 16-17 лет Лиза, выучившая триксель лет в 12, причём именно триксель позволяет ей находиться в топе столько лет.
+12
-2
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nadenki
Ответ Nokolay Fomi4ev
Как исчезли Щербакова и Загитова в 17? Как Сарымсакова в 12? Как Усачева в 15? Как Канышева в 15? Как Вероника Ан в 14? Список можно долго продолжать, легче сказать, что у Тутберидзе ни одна фигуристка, кроме Медведевой, не выходила на соревновательный лед в возрасте 18 лет.
Опять забыл, что международку закрыли ? И сколько лет было Лозко, Берестовской, Цыбиновой ?
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Владислава Крюкова
Ответ Nokolay Fomi4ev
Как исчезли Щербакова и Загитова в 17? Как Сарымсакова в 12? Как Усачева в 15? Как Канышева в 15? Как Вероника Ан в 14? Список можно долго продолжать, легче сказать, что у Тутберидзе ни одна фигуристка, кроме Медведевой, не выходила на соревновательный лед в возрасте 18 лет.
А у Плющенко что выходила что-ли? У Тутберидзе Турсынбаева в 19 выходили. Или это другое?
+9
-1
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Anna Stefan
Ответ Anna
Лиза, вперёд, стань тренером и выстрой такую систему
Не амператорское это дело. Лизик хочет стать функционером, чтобы поучать тренеров, как надо строить систему подготовки.
+9
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Жизненная
Лиза, кроме твоего акселя, разученного ранее 16 л., кто ещё из девушек у Мишина разучил и прыгает многооборотные прыжки в 16-17 лет?не исчез в этом возрасте?
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Anna Stefan
Ответ Беглый*
Анекдот вспомнился про сусликов, которых в лесу все обижали. Пошли они к мудрой сове и спрашивают: "Сова, как нам быть?" - Вам надо стать ёжиками! Обрадовались суслики, начали обниматься, прыгать от счастья, а потом спросили: "Сова, а как нам стать ёжиками?" - Ну, это уже хз, я только масштабные вопросы решаю😃
Актуально))
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Лакс
Лиза сделай это - выстрой такую подготовку, плз.
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Андрей Андреев
"Нужно выстраивать систему подготовки так, чтобы они не исчезали в 16-17, а учили в этом возрасте многооборотные прыжки".
Лиза, ка-а-а-а-а-а-а-а-к?!!! Ты сама под руководством "профессора однобокой прыжковой многооборотности" сколько после 16-17 лет новых "ультра-си" выучила?
К счастью, мир, в котором мы живём, имеет два направления вращения -- не только против часовой стрелки, но и по часовой. Так что единственная возможность для фигуристов не только усложняться технически, но и избежать при этом неоправданно высокого риска травмироваться (не говоря о полном избавлении от имманентного однобокой многооборотности искривления позвоночника) -- это отзеркаливание самых травмоопасных элементов фигурного катания -- прыжковых. Просто потому, что в этом случае 1) произойдёт перенос акцента в усложнении из силовой сферы в координационную и 2) неизбежно снизится количество оборотов на прыжках.
Но для этого необходимы соответствующие изменения в системе оценивания элементов с вращением, которые бы стали серьёзно поощрять фигуристов за их исполнение в разные стороны. До сих пор этого нет и, соответственно, фигуристы лишены возможности выбора способа усложнения самых травмоопасных элементов. К сожалению, либо функционеры из Международного союза конькобежцев этого понять не хотят, либо им на то, что в фигурном катании происходит, просто наплевать.
Более подробно о преимуществах двустороннего режима катания здесь: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/akhenaton/2998851.html
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Алеся Ткаченко
Ответ Nokolay Fomi4ev
Не выступали никто кроме Медведевой.
Турсынбаева была еще.Правда после серебра ЧМ быстро закончила
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natali5228
Ответ Алеся Ткаченко
А когда Лиза в первый раз этот триксель на соревнованиях прыгнула напомнить?Женская одиночка совершенствуется,может скоро будет методика позволяющая фигуристам и после пубертата квады с трикселями учить.
Да откуда им знать, когда его Лиза прыгнула, триксель. Не их сфера интересов
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Док Аксель
У самой есть опыт длительной спортивной карьеры в фигурном катании. Можно попробовать Лизе поработать на тренерском поприще и выработать методику подготовки и тренировок фигуристок, чтобы они по дольше оставались в спорте.
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The Grey
Легко сказать - да трудно сделать. В этом возрасте у многих идет активный пубертат, и задача стоит удержать тройные прыжки, не говоря уже про ультраси. Даже если четверные поставлены в юном возрасте - это тоже на дает гарантий, что они останутся после 16-17 лет.
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natali5228
Ответ Nokolay Fomi4ev
Туктамышева позорно в угоду Хрустального и обслуживающей его ФФККР поддержала сохранение ценза 15 лет, а сейчас что-то рассуждает о долгих карьерах.
Она всего лишь сказала, что не имеет смысла разрешать выход во взрослые только после 17. Позор- это как раз твои комменты, милейший.
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