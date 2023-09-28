Елизавета Туктамышева: «Нужно выстраивать подготовку так, чтобы девочки не исчезали в 16-17, а учили в этом возрасте многооборотные прыжки»

Елизавета Туктамышева считает, что девушки должны учить сложные прыжки после 16 лет.

«В России будут появляться девочки, демонстрирующие четверные прыжки в раннем возрасте.

Хотя нужно выстраивать систему подготовки так, чтобы они не исчезали в 16-17, а учили в этом возрасте многооборотные прыжки», – сказала .

Чемпионка мира также отметила, что пока не знает, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Пока нет. После завершения карьеры и подумаю. Стать функционером? Все может быть. Всегда буду рада кому-то помочь», – цитирует Туктамышеву «Р-Спорт».