Елизавета Туктамышева: «Нужно выстраивать подготовку так, чтобы девочки не исчезали в 16-17, а учили в этом возрасте многооборотные прыжки»
Елизавета Туктамышева считает, что девушки должны учить сложные прыжки после 16 лет.
«В России будут появляться девочки, демонстрирующие четверные прыжки в раннем возрасте.
Хотя нужно выстраивать систему подготовки так, чтобы они не исчезали в 16-17, а учили в этом возрасте многооборотные прыжки», – сказала Туктамышева.
Чемпионка мира также отметила, что пока не знает, чем будет заниматься после завершения карьеры.
«Пока нет. После завершения карьеры и подумаю. Стать функционером? Все может быть. Всегда буду рада кому-то помочь», – цитирует Туктамышеву «Р-Спорт».
практически во-всех видах спорта
техника закладывается в подростковом возрасте, собственно как и триксель тукты поставлен ей в 12 лет...
Самая старшая в АП моложе Валиевой.
Упс… это конечно другое.
Только то, что они могут сохранить выученные ранее прыжки в этом возрасте до 18 лет.
Надо бы на своём примере, Лиза, показать, что это возможно. Вроде учила-учила, а на соревнованиях не показываешь, нехорошо. Жаль проделанную работу.
Лиза, ка-а-а-а-а-а-а-а-к?!!! Ты сама под руководством "профессора однобокой прыжковой многооборотности" сколько после 16-17 лет новых "ультра-си" выучила?
К счастью, мир, в котором мы живём, имеет два направления вращения -- не только против часовой стрелки, но и по часовой. Так что единственная возможность для фигуристов не только усложняться технически, но и избежать при этом неоправданно высокого риска травмироваться (не говоря о полном избавлении от имманентного однобокой многооборотности искривления позвоночника) -- это отзеркаливание самых травмоопасных элементов фигурного катания -- прыжковых. Просто потому, что в этом случае 1) произойдёт перенос акцента в усложнении из силовой сферы в координационную и 2) неизбежно снизится количество оборотов на прыжках.
Но для этого необходимы соответствующие изменения в системе оценивания элементов с вращением, которые бы стали серьёзно поощрять фигуристов за их исполнение в разные стороны. До сих пор этого нет и, соответственно, фигуристы лишены возможности выбора способа усложнения самых травмоопасных элементов. К сожалению, либо функционеры из Международного союза конькобежцев этого понять не хотят, либо им на то, что в фигурном катании происходит, просто наплевать.
Более подробно о преимуществах двустороннего режима катания здесь: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/akhenaton/2998851.html