Иоланда Чен: «Туктамышева – эталон женского фигурного катания. Все должны за ней тянуться, пытаться ее обыграть»

Теги сборная России Иоланда Чен Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Иоланда Чен считает Елизавету Туктамышеву эталоном женского фигурного катания.

«Очень полезно для молодых фигуристок иметь такого кумира, как Елизавета Туктамышева, равняться на нее и сражаться. Их путь должен быть тернистым, и тогда из них вырастут настоящие чемпионки.

Лиза непросто выполняет роль путеводителя, спортивного долголетия и красоты, но и еще выполняет роль серьезного наставника для наших молодых. Все должны за ней тянуться, пытаться ее обыграть, учиться соревноваться. Лиза — эталон женского фигурного катания», – сказала серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике.

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12 комментариев

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Грязный лютик
Так это уже делали. Липницкая, Сотникова, Радионова, Погорилая, Медведева, Загитова, Щербакова, Косторная , Трусова, Акатьева, Петросян, Константинова и многие другие.
+20
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+16
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Katerina Sunny
Понятно, что Чен хотела похвалить Лизу, что она так долго соревнуется в ФК, но "пытаться ее обыграть, учиться соревноваться" - это слишком.
+13
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+9
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Лека-Лека
Что значит - ПЫТАТЬЯ обыграть?
Да ее каждый год все кому не лень обыгрывают.
+12
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люблю тутберят
при всем уважении к Лизе эталоном фигурного катания назвать её язык не поворачивается.
Техника,упорство, долголетие в этом виде спорта-согласна на 100%
"Хороший ты казак,но не орел".Как-то так.
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Варлампий Варлампий
Туктику надо завершать карьеру ну и по совокупности заслуг на теплое место в Федерации должны посадить
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AlexFed
Свой первый и последний ЧР Туктамышева выиграла 11 лет назад и за это время даже на ОИ ни разу не попала, интиересно кто же посмел помешать этому эталону, которого оказывается нужно еще "пытаться" обыграть.
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Мурманчанин37
Ответ Лека-Лека
Что значит - ПЫТАТЬЯ обыграть? Да ее каждый год все кому не лень обыгрывают.
Впервые за 8 лет взошла на пьедестал ЧР (и то не без вопросов), а до этого была далека от тройки - и это оказывается эталон
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Док Аксель
Как бы хорошо человек ни говорил, помните, если он говорит слишком много, то в конце концов скажет глупость. ( А. Дюма )
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76er
Туктамышева - гейткипер российского фк: обыгрываете ее - значит, готовы валить финальных мировых боссов 8)
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Маргарита В Сафронова
Как-то те, которые должны тянуться, всӗ время перетягивют на себя)))
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Владимир Ры
Ответ Лека-Лека
Что значит - ПЫТАТЬЯ обыграть? Да ее каждый год все кому не лень обыгрывают.
Ну что-то Софье Муравьевой, первой фигуристке школы Ангелов, так ни разу и не удалось это сделать.
А Тутберидзевские через раз на другой - третий
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