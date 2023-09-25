Иоланда Чен: «Туктамышева – эталон женского фигурного катания. Все должны за ней тянуться, пытаться ее обыграть»
Иоланда Чен считает Елизавету Туктамышеву эталоном женского фигурного катания.
«Очень полезно для молодых фигуристок иметь такого кумира, как Елизавета Туктамышева, равняться на нее и сражаться. Их путь должен быть тернистым, и тогда из них вырастут настоящие чемпионки.
Лиза непросто выполняет роль путеводителя, спортивного долголетия и красоты, но и еще выполняет роль серьезного наставника для наших молодых. Все должны за ней тянуться, пытаться ее обыграть, учиться соревноваться. Лиза — эталон женского фигурного катания», – сказала серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике.
Как дела у Туктамышевой перед 13-м сезоном в карьере? Десятки шоу, заплывы с акулами и встреча с шаманами инков
Да ее каждый год все кому не лень обыгрывают.
Техника,упорство, долголетие в этом виде спорта-согласна на 100%
"Хороший ты казак,но не орел".Как-то так.
А Тутберидзевские через раз на другой - третий