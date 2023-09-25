Иоланда Чен: «Туктамышева – эталон женского фигурного катания. Все должны за ней тянуться, пытаться ее обыграть»

Иоланда Чен считает Елизавету Туктамышеву эталоном женского фигурного катания.

«Очень полезно для молодых фигуристок иметь такого кумира, как , равняться на нее и сражаться. Их путь должен быть тернистым, и тогда из них вырастут настоящие чемпионки.

Лиза непросто выполняет роль путеводителя, спортивного долголетия и красоты, но и еще выполняет роль серьезного наставника для наших молодых. Все должны за ней тянуться, пытаться ее обыграть, учиться соревноваться. Лиза — эталон женского фигурного катания», – сказала серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике.

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