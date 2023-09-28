Жулин о переносе слушаний по делу Валиевой: «Они ждут, пока кончится СВО, чтобы выбрать, на чью сторону встать. Это шутка, но в ней есть доля правды»
Александр Жулин высказался о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что слушания по делу Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября.
«Они ждут, пока кончится СВО, чтобы выбрать, на чью сторону встать. Это шутка, но в ней есть доля правды.
Это неправильно, что дело так долго длится. Я думаю, что Камиле очень тяжело из-за этого.
Она прекрасно понимает, что может набрать сумасшедшую форму, я бы так жить и тренироваться не смог», – сказал Жулин.
Жулин Молодец!👏