Жулин о переносе слушаний по делу Валиевой: «Они ждут, пока кончится СВО, чтобы выбрать, на чью сторону встать. Это шутка, но в ней есть доля правды»

Теги сборная России допинг Александр Жулин CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Александр Жулин высказался о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что слушания по делу Валиевой продолжатся 9 и 10 ноября.

«Они ждут, пока кончится СВО, чтобы выбрать, на чью сторону встать. Это шутка, но в ней есть доля правды.

Это неправильно, что дело так долго длится. Я думаю, что Камиле очень тяжело из-за этого.

Она прекрасно понимает, что может набрать сумасшедшую форму, я бы так жить и тренироваться не смог», – сказал Жулин.

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12 комментариев

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Bartez1986
ну то есть Валиева на пенсию может уйти, а дело так и не завершат
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sashafan2
Ответ Ебздрогыч
Ну до ноября сво точно не кончится, так что мимо
Всегда можно еще раз перенести.
+2
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Ебздрогыч
Ну до ноября сво точно не кончится, так что мимо
+1
0
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Пьяная Бестия
Шутки шутками, а переломный момент витает в воздухе. Когда кипиш с допингом начался, я ещё знакомой сказала, что это перед войной. Это все звенья одной цепи. Сильно об этом думать нет времени. Все эти поддержки Роскосмоса и флешмобы не зря.
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Роман Волков
Вот это Хороший Комментарий.
Жулин Молодец!👏
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Сейлем Сэйберхеген
А может сразу сарматом?
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Алеся Ткаченко
Это долго ждать придется.Столько американцы ждать не будут,они уже коробочками пустыми стучат и медальки требуют,если уж не золотые,то хотя бы те которые заработали.
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Сладкий пончик
В том то и дело, что это не шутка.
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