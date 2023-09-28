Елена Вайцеховская: «По делу Валиевой интересно одно – какие шаги, кроме безудержного пиара, были предприняты за прошедшие месяцы перед слушанием?»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.

Слушания по делу фигуристки проходят в Спортивном арбитражном суде ( ) с 26 по 29 сентября.

«По делу Валиевой реально интересно одно: какие шаги (кроме безудержного пиара в стиле «взрослые дяди обидели маленькую девочку») были предприняты за месяцы, что прошли перед текущим слушанием? И были ли они предприняты?

Все остальное – комментарии юристов, интервью врача, реакции общественности и так далее – глубоко вторично.

Потому что даже слова доктора Шветского о том, что версия с дедушкиным стаканом – это первое, что пришло в голову, юридически не имеют никакого значения. Значение имеет только то, что было занесено в протокол и подписано.

Другой вопрос, что фраза Шветского из нашумевшего интервью («Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм»), на мой взгляд, не закончена.

По факту она должна была звучать так: «Нужен был срочный факт, чтобы вывести из-под ответственности тренерский и медицинский штаб». Что, собственно, и было сделано.

Ровно в тот момент, когда в протокол была занесена версия со стаканом, все допинговое дело автоматически стало проблемой Камилы и ее семьи», – написала в телеграм-канале.

Как допинг попал в организм Валиевой? Врач Шветский вновь говорит, что виноват дедушка Камилы (недавно все было наоборот)