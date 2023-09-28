Елена Вайцеховская: «По делу Валиевой интересно одно – какие шаги, кроме безудержного пиара, были предприняты за прошедшие месяцы перед слушанием?»
Журналист Елена Вайцеховская высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.
Слушания по делу фигуристки проходят в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 29 сентября.
«По делу Валиевой реально интересно одно: какие шаги (кроме безудержного пиара в стиле «взрослые дяди обидели маленькую девочку») были предприняты за месяцы, что прошли перед текущим слушанием? И были ли они предприняты?
Все остальное – комментарии юристов, интервью врача, реакции общественности и так далее – глубоко вторично.
Потому что даже слова доктора Шветского о том, что версия с дедушкиным стаканом – это первое, что пришло в голову, юридически не имеют никакого значения. Значение имеет только то, что было занесено в протокол и подписано.
Другой вопрос, что фраза Шветского из нашумевшего интервью («Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм»), на мой взгляд, не закончена.
По факту она должна была звучать так: «Нужен был срочный факт, чтобы вывести из-под ответственности тренерский и медицинский штаб». Что, собственно, и было сделано.
Ровно в тот момент, когда в протокол была занесена версия со стаканом, все допинговое дело автоматически стало проблемой Камилы и ее семьи», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.
Как допинг попал в организм Валиевой? Врач Шветский вновь говорит, что виноват дедушка Камилы (недавно все было наоборот)
Но и ТШ может доказательно отстаивать то, что делалось все что положено, а перед случайностью бессильны все.
А Вайц занимается обычным делом - метанием ... в ЭТ.
Ну вот не поверю я никогда, что Тутдзе будет рисковать Дианой, когда есть ещё две недосягаемые: Трусова и Щербакова. Сливать Тутберидзе умеет на раз-два. Полетела бы Ками со своими сердечными проблемами в урну ещё в начале сезона.
А шаги для защиты Камилы, были очевидно предприняты, иначе ДАК РУСАДА не вынес бы такое решение. Насколько они убедительны и для CAS, скоро узнаем. (Надеюсь, что скоро).
Кричать о них на каждом углу неразумно. Можно, для примера, почитать, как Пацев защищал бобслеистку Сергееву, у которой, кстати, тоже был обнаружен ТМЗ. Он ей сразу же сказал, что бы она не давала никаких комментариев, приведя в пример Йохауг, которая сразу же в интервью дала одну версию попадания запрещенки в её организм, а в CAS изложила уже другую. Что и послужило одной из причин её дисквалификации.
Кстати, молчание Сергеевой, позволило спокойно выяснить и доказать, что ТМЗ попал в её организм через другой, разрешенный препарат, производитель которого не указал его наличие в составе.