Елена Вайцеховская: «По делу Валиевой интересно одно – какие шаги, кроме безудержного пиара, были предприняты за прошедшие месяцы перед слушанием?»

Теги сборная России допинг Елена Вайцеховская CAS Олимпиада-2022 женское катание Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.

Слушания по делу фигуристки проходят в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 29 сентября. 

«По делу Валиевой реально интересно одно: какие шаги (кроме безудержного пиара в стиле «взрослые дяди обидели маленькую девочку») были предприняты за месяцы, что прошли перед текущим слушанием? И были ли они предприняты?

Все остальное – комментарии юристов, интервью врача, реакции общественности и так далее – глубоко вторично.

Потому что даже слова доктора Шветского о том, что версия с дедушкиным стаканом – это первое, что пришло в голову, юридически не имеют никакого значения. Значение имеет только то, что было занесено в протокол и подписано.

Другой вопрос, что фраза Шветского из нашумевшего интервью («Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм»), на мой взгляд, не закончена.

По факту она должна была звучать так: «Нужен был срочный факт, чтобы вывести из-под ответственности тренерский и медицинский штаб». Что, собственно, и было сделано.

Ровно в тот момент, когда в протокол была занесена версия со стаканом, все допинговое дело автоматически стало проблемой Камилы и ее семьи», – написала Вайцеховская в телеграм-канале. 

Как допинг попал в организм Валиевой? Врач Шветский вновь говорит, что виноват дедушка Камилы (недавно все было наоборот)

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
ответственность ТШ несовершеннолетней формально никуда не девается при любых обстоятельствах.
Но и ТШ может доказательно отстаивать то, что делалось все что положено, а перед случайностью бессильны все.
А Вайц занимается обычным делом - метанием ... в ЭТ.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svetlic
А все, видимо, должны были перед Вайцеховской отчитываться что им и как делать
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
А потому что штаб и не при делах.
Ну вот не поверю я никогда, что Тутдзе будет рисковать Дианой, когда есть ещё две недосягаемые: Трусова и Щербакова. Сливать Тутберидзе умеет на раз-два. Полетела бы Ками со своими сердечными проблемами в урну ещё в начале сезона.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
А то, что Камилу на ОИ допустили до личного турнира, Вайц не заметила? И очень может быть, что как раз на основании "срочного факта". Этим и была обусловлена срочность.
А шаги для защиты Камилы, были очевидно предприняты, иначе ДАК РУСАДА не вынес бы такое решение. Насколько они убедительны и для CAS, скоро узнаем. (Надеюсь, что скоро).
Кричать о них на каждом углу неразумно. Можно, для примера, почитать, как Пацев защищал бобслеистку Сергееву, у которой, кстати, тоже был обнаружен ТМЗ. Он ей сразу же сказал, что бы она не давала никаких комментариев, приведя в пример Йохауг, которая сразу же в интервью дала одну версию попадания запрещенки в её организм, а в CAS изложила уже другую. Что и послужило одной из причин её дисквалификации.
Кстати, молчание Сергеевой, позволило спокойно выяснить и доказать, что ТМЗ попал в её организм через другой, разрешенный препарат, производитель которого не указал его наличие в составе.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Профессиональные юристы и должны молча делать свою работу. А что они наработали, надеюсь, скоро узнаем.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Тот момент, когда Вайц права
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Doctor V
Никаких. Хотя нет, вероятно, пытались занести судье КАС, которого выбрала сторона Валиевой.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия
Ну про стакан она права.Все так и выглядело, тшт не причём, врач тоже, во всём виноват дед и неосторожная Камила.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ghost112
Ну интересно Вайцеховской, и что дальше? Ей, что ли, должны были ей доложить обо всем, что сделали, и не доложили?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ghost112
Проблема в том, что ни Вайц, ни 99% публики ни бум-бум в спортивной юписпруденции. Например, версия, которая им кажется фантастической и дикой, на самом деле вполне обычная для процессов подобного рода, и даёт больше всего шансов на оправдательный вердикт или минимальные санкции.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия
Ответ Delirium
А не приходило ли в голову Вайцеховской, что тренерский штаб и доктор, действительно, могут не иметь к этой истории никакого отношения? Спекулировать на незнании легко, но по факту мы видим, что как минимум сама спортсменка и тренеры сохраняют полное молчание до окончания дела. В РФ суд ее оправдал, лишили ее только звания ЧР, так как не лишить по сути не могли (найден запрещенный препарат в процессе соревнований), т.е. какие-то аргументы и доказательства им были представлены. Подробности же мы явно узнаем только после окончательного вердикта, когда, я уверен, и Камила и ее тренеры смогут рассказать подробности.
да никто никогда не расскажет правды, какой бы исход не был.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
А как вывели из под ответственности штабы Плющенко и Урманова? там в открытую свалили на спортсменок.. что они сами ходили и покупали.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nadenki
Любые- бы шаги делались , хоть- бы к Лене на дом пришли, всё равно у "поклонников" единственная версия, что Штаб Ками кормил допингом и её подставил. И переливают её из пустого в порожнее в разных вариациях. Всё "Лены", "Фомы" при деле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Юлия
да никто никогда не расскажет правды, какой бы исход не был.
Откуда такая уверенность? На чем основана?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ Anatiana
А потому что штаб и не при делах. Ну вот не поверю я никогда, что Тутдзе будет рисковать Дианой, когда есть ещё две недосягаемые: Трусова и Щербакова. Сливать Тутберидзе умеет на раз-два. Полетела бы Ками со своими сердечными проблемами в урну ещё в начале сезона.
Воот. Глас адекватного человека.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий