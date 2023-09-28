Хайо Зеппельт: «Не получал никаких официальных уведомлений от российского суда об иске против меня или приглашении на слушания»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Хайо Зеппельт Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Журналист Хайо Зеппельт заявил, что не получал уведомлений от российского суда.

В июле этого года врач российских фигуристов Филипп Шветский подал иск о защите чести и достоинства к немецкому журналисту.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется Камила Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского. 

Иск от врача о защите чести, достоинства и деловой репутации был принят к производству 27 июля. Заседание в Никулинском районном суде Москвы было запланировано на 28 сентября. 

«Я не слышал и не получал никаких официальных уведомлений от российского суда или любого другого российского органа власти о судебном иске против меня или о приглашении на слушания», – сказал Зеппельт. 

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10 комментариев

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Katerina Sunny
Шветский до сих пор ищет адрес Зеппельта.
+10
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Дисперсия
Ответ Мэй Касахара
Сейчас просто почта до Европы медленно доходит😁
Лошадей нормальных нет. Санкции...
Один кадыровский скакун и остался.
Ямщиков тоже не хватает.
Таджики только маршрутки водить умеют...
+3
0
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R Kukhov
И кому мы поверим, этому наймиту кровавого запада, или отечественным сми?
+3
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Arraches
Мы сами сетуем на то , что никогда ни на что не реагируем , а только утираемся . В данном случае наблюдаем ( несмотря на неоднозначность персоны Шветского ) редкое явление : российский гражданин подал иск против гражданина Евросоюза . И опять нам плохо … набрасываем на своего же . Давайте подождём , возможно и состоится международное слушание дела , это долгий процесс .
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Doctor V
Российский суд может привлечь к ответственности гражданина Германии только, если он находился на территории России и совершил нарушение российского закона. А на Заппельта надо было подавать в суд по месту ЕГО жительства, как биатлонистка Зайцева подавала в суд на Гришу Родченкова.
+1
0
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Мэй Касахара
Сейчас просто почта до Европы медленно доходит😁
+1
-1
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