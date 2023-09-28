Хайо Зеппельт: «Не получал никаких официальных уведомлений от российского суда об иске против меня или приглашении на слушания»

Журналист Хайо Зеппельт заявил, что не получал уведомлений от российского суда.

В июле этого года врач российских фигуристов подал иск о защите чести и достоинства к немецкому журналисту.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется . Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.

Иск от врача о защите чести, достоинства и деловой репутации был принят к производству 27 июля. Заседание в Никулинском районном суде Москвы было запланировано на 28 сентября.

«Я не слышал и не получал никаких официальных уведомлений от российского суда или любого другого российского органа власти о судебном иске против меня или о приглашении на слушания», – сказал Зеппельт.

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