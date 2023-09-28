Меган Дюамель о подозрениях в отношении россиян: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным»
Канадка Меган Дюамель рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов.
«Я никогда не ездила тренироваться в Россию, не было интереса или желания. Но я знаю некоторых фигуристов, которые там тренировались и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы. Они даже не знают, что это было, но я об этом слышала.
Было еще кое-что, что мне всегда казалось забавным, когда я наблюдала это на соревнованиях в течение пары лет после Олимпиады в Сочи. Пара Климова (Ксения Столбова – Федор Климов) в перерыве после шестиминутной разминки, если перед ней была пара фигуристов, шла со своим врачом в раздевалку. В этот момент их врачом был… эм… Шветский – я не знаю, как произнести его имя, возможно, я произношу неправильно.
Я всегда находила это забавным, мы тоже ездили со спортивным врачом, но мы с ним не особо общались – если только у нас действительно были проблем (со здоровьем). Между разминкой и соревнованиями мы ходили гулять с нашим тренером или просто одни.
А кто-то в это время исчезал за закрытыми дверями с врачом. Я всегда находила это немного странным и задавалась вопросом, в чем здесь смысл», – сказала Дюамель в интервью ютуб-каналу The Skating Lesson.
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Дюамель отвратительна
И их фигуристы даже не спросили что это, даже если их это смущало, просто выпивали 😁. Братья Гримм отдыхают 😁
Страшная вещь!
У них с Меган в раздевалках провалы в памяти случаются, что они вспоминают такие случаи через несколько лет, а не сразу об этом рассказывают?
теперь каждый, кто стоял рядом с данным персонажем, под подозрением. какими дедушкиными лекарстами филипок шветский потчевал фигуристов за закрытыми дверями, можно только догадываться.