Меган Дюамель о подозрениях в отношении россиян: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным»

Теги сборная России допинг сборная Канады Меган Дюамель пары Ксения Столбова Федор Климов Филипп Шветский Фигурное катание

Канадка Меган Дюамель рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов.

«Я никогда не ездила тренироваться в Россию, не было интереса или желания. Но я знаю некоторых фигуристов, которые там тренировались и потом вернулись. Они рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы. Они даже не знают, что это было, но я об этом слышала.

Было еще кое-что, что мне всегда казалось забавным, когда я наблюдала это на соревнованиях в течение пары лет после Олимпиады в Сочи. Пара Климова (Ксения СтолбоваФедор Климов) в перерыве после шестиминутной разминки, если перед ней была пара фигуристов, шла со своим врачом в раздевалку. В этот момент их врачом был… эм… Шветский – я не знаю, как произнести его имя, возможно, я произношу неправильно.

Я всегда находила это забавным, мы тоже ездили со спортивным врачом, но мы с ним не особо общались – если только у нас действительно были проблем (со здоровьем). Между разминкой и соревнованиями мы ходили гулять с нашим тренером или просто одни.

А кто-то в это время исчезал за закрытыми дверями с врачом. Я всегда находила это немного странным и задавалась вопросом, в чем здесь смысл», – сказала Дюамель в интервью ютуб-каналу The Skating Lesson.

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27 комментариев

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Vendetta4111323
По-моему, каждый более менее интересующийся фк в то время в курсе, что СК из травм не вылезали, у Федора рука не поднималась, у Ксении много проблем со спиной и ногами в разное время

Дюамель отвратительна
+23
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Mira Val
Да ладно, шли в раздевалку с врачом сборной? )) Почему не доложила в ВАДА, соучастница?)
+20
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Ольга Ив
"какое-то вещество наподобие черной смолы."😁😁
И их фигуристы даже не спросили что это, даже если их это смущало, просто выпивали 😁. Братья Гримм отдыхают 😁
+16
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Татьяна Попова
Ответ Alex1104
Квас что ли? Страшная вещь!
Чайный гриб ))
+16
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Alex1104
Квас что ли?
Страшная вещь!
+14
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Ирина2001
Интересно за набросы кто ей платит?
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Екатерина Куракулова
Помню, Полина Эдмундс (или как правильно пишется?) тоже рассказывала, как наши одиночницы в раздевалке принимали какие-то капли и смеялись прям при ней :)
У них с Меган в раздевалках провалы в памяти случаются, что они вспоминают такие случаи через несколько лет, а не сразу об этом рассказывают?
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Грибная Фея
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а с Меган никто не шел в раздевалку, вот ей и было обидно
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Andreir888
Где есть Ваши доказательства, мисс Дюамель?(с)😊 Склочная бабёнка эта Меган
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Forever Alone
У бабули совсем кукуха поехала.
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Iomov
Возможно мумиё. Очень полезная вещь
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ДИОНИС
Пора Отделу Расследований РУСАДА допросить эту Дюамель на предмет доказательств её слов! Интересно, что Меган предъявит в качестве доказательств, если ни разу не была в России?
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Iomov
Нам на сборах давали настойку женьшеня. Если бы она увидела женьшень, то вообще бы обалдела😂😂😂
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Маргарита В Сафронова
А Меган при этом находилась рядом с врачом Шведским. Спрашивается, почему? Очень подозрительно.
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Другая_
Самыми тупыми вышли иностранные фигуристы, которые пили черную смолу даже не спросив что это.
+4
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Нурсултан Хамзаев
он освещал их коньки)
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Alex1104
Ответ Татьяна Попова
Чайный гриб ))
Это вообще за гранью!
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ДИОНИС
А знакомые фигуристы этой Дюамель, что, 5-летние дети, раз берут в рот что попало?
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АннаФ
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Чувствую вместо еды им давали воду и уголь активированный)
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Lennuci
Квас поди им наливали, Дюамель сдурела совсем на старости лет. Не умаляю ее спорт. успехов, но гордость тоже надо иметь. Несет пургу какую то.
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ДИОНИС
А Дюамель, вообще, в курсе, что показания с чужих слов не являются доказательствами в суде?
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Oleandra
Да вы что? это значит Шветский и в других штабах работал? его же в ФК Этери притащила.. ну как многие считают)
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lyubov61
Детский лепет какой-то. Кто-то с кем-то куда-то шел и, по прошествии N -го количества лет, это кажется подозрительным.
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Владислава Крюкова
Т. Е. Западная антидопинговая программа так работает, что спортсмены даже не интересуются что именно им дали? Просто пьют и все 😃
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alexander bakulin
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наша гоговна явила врача шветского миру, дала подержать собачку и его заметили.
теперь каждый, кто стоял рядом с данным персонажем, под подозрением. какими дедушкиными лекарстами филипок шветский потчевал фигуристов за закрытыми дверями, можно только догадываться.
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