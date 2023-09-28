Врач Шветский о Дюамель: «Не думаю, что уместно реагировать на эмоциональные расстройства, причину которых можно найти в трудах Фрейда»

Теги сборная России допинг сборная Канады Меган Дюамель пары Ксения Столбова Федор Климов Филипп Шветский Фигурное катание

Врач Филипп Шветский ответил на слова канадской фигуристки Меган Дюамель.

Ранее двукратная чемпионка мира рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным».

«Я не думаю, что уместно реагировать на такие эмоциональные и обсессивно-компульсивные расстройства, причину которых чаще всего можно найти в трудах Фрейда.

За восемь лет участия в международных соревнованиях по фигурному катанию я находился рядом с великими спортсменами всего мира, мастерством которых я не перестану восхищаться, в том числе и Меган Дюамель, мне повезло.

По правилам ISU, когда мы соревновались, «переодевальни» разделялись по половому признаку и совместное нахождение исключалось.

А наши отношения, которые остаются до сих пор, им не понять, потому что мы команда, сборная команда России. Но мне очень приятно, что и она обо мне помнит», – сказал Шветский

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32 комментария

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Black&White
Ответ Геннадий Тёкин
Дюамель следила что ли за ними?))
Она в каком-то интервью сказала, что фигуристка-китаянка выпила что-то из пластиковой бутылочки и оставила. Она взяла эту бутылку и отнесла в ВАДА. Не удивлюсь, что она бы и в мусорках рылась после фигуристов, вот это паранойя во-первых. Это не ее работа, всех подозревать и вещдоки носить, во-вторых.
+32
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+30
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Геннадий Тёкин
Дюамель следила что ли за ними?))
+29
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+26
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Iomov
Да. Весьма неоднозначная личность в этот Шведский, но похоже что в данном конкретном случае, он поставил правильный диагноз.
+23
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LemonAndSugar
то есть меган глюки словила?
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Мира Массарская
тонко.
оч грамотно, кстати, сформулировал.
по формулировке, если ее разбирать прям по словам, не сказать, что он конкретно дюамель назвал "психически расстроившейся на фоне недолюбви", а значит, и обвинить его в оскорблении себя данная овечка не сможет.
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expertmer2020
Грамотный ответ.
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katanie-na-ldu
А это обсессивно-компульсивное расстройство разве? Впрочем, как-то много о ней говорят. Слишком много ей чести.
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Роман Цыренков
Ответ Геннадий Тёкин
Дюамель следила что ли за ними?))
Ну как бы странно следила. Казалось ей это странным всегда, но почему-то закряхтела только сейчас)
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deli_skate
Хорошо ответил 😂
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Пьяная Бестия
Ответ U
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Так-то все врачи психиатрию учили и умеют диагноз выставить для направления к узкому специалисту. Думаете, у спортсменов срывов не бывает? Туева куча. Их спортивный врач и направляет на обследование в психдиспансер. Так психиатров на каждый штаб не напасешься.
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lyubov61
Ответ Black&White
Цирк...
Дюсомель
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Алеся Ткаченко
Дюамель конечно российских фигуристов не любит и поэтому плетет всякую чушь про смолу ,раздевалки и прочее,но у Шветский тоже не святой.Как он появился рядом с фигуристами так у них проблемы начались.
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expertmer2020
Фрейд прав, подавленные сексуальный влечения - ведут к серьёзным психологическим проблемам.
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Heopsa
Ответ Black&White
Она в каком-то интервью сказала, что фигуристка-китаянка выпила что-то из пластиковой бутылочки и оставила. Она взяла эту бутылку и отнесла в ВАДА. Не удивлюсь, что она бы и в мусорках рылась после фигуристов, вот это паранойя во-первых. Это не ее работа, всех подозревать и вещдоки носить, во-вторых.
По мнению Дюамельки, допинг и эликсир мишек Гамми по одному принципу действуют - выпил и через секунду допинг срабатывает, ты прыгучий и выносливый, можно выходить соревноваться.
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expertmer2020
Главное, чтобы диагноз помог Меган.
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Galym1968
...скорее в пыльных архивах на Канатчиковой даче)))
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Arraches
Ответ Блинчик
Когда там Зеппельта осудят справедливо и беспощадно? Потом за Дюамель можно было бы взяться.
Жаль , что Дюамель замужем , а то с Зеппельтом составили бы отличную пару … вдвоем отслеживать был бы легче .
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Orange carrot
Ответ человек1
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В Канаде чего только нет, и да, у нас об этом пишут)
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Angry_bear
По хорошему, всем давно уже пора не реагировать на Дюамелиху, это же очевидно, что у неё полнная неадекватность... Видимо что-то личное, связанное с российским спортом, какой-то застарелый комплекс (или комплекс неполноценности на фоне нашего ЖФК, или в прошлом проигрывала нашим)
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Тайга86
Зря ответил, тем более ей. Но достала она уже всех конечно.
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Флер де Лис
Ответ Black&White
Она в каком-то интервью сказала, что фигуристка-китаянка выпила что-то из пластиковой бутылочки и оставила. Она взяла эту бутылку и отнесла в ВАДА. Не удивлюсь, что она бы и в мусорках рылась после фигуристов, вот это паранойя во-первых. Это не ее работа, всех подозревать и вещдоки носить, во-вторых.
М-да, тяжёлый случай
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