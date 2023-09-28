Врач Шветский о Дюамель: «Не думаю, что уместно реагировать на эмоциональные расстройства, причину которых можно найти в трудах Фрейда»
Врач Филипп Шветский ответил на слова канадской фигуристки Меган Дюамель.
Ранее двукратная чемпионка мира рассказала о подозрениях в отношении российских фигуристов: «Столбова и Климов после разминки шли в раздевалку с врачом Шветским. Я всегда находила это странным».
«Я не думаю, что уместно реагировать на такие эмоциональные и обсессивно-компульсивные расстройства, причину которых чаще всего можно найти в трудах Фрейда.
За восемь лет участия в международных соревнованиях по фигурному катанию я находился рядом с великими спортсменами всего мира, мастерством которых я не перестану восхищаться, в том числе и Меган Дюамель, мне повезло.
По правилам ISU, когда мы соревновались, «переодевальни» разделялись по половому признаку и совместное нахождение исключалось.
А наши отношения, которые остаются до сих пор, им не понять, потому что мы команда, сборная команда России. Но мне очень приятно, что и она обо мне помнит», – сказал Шветский.
В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии
оч грамотно, кстати, сформулировал.
по формулировке, если ее разбирать прям по словам, не сказать, что он конкретно дюамель назвал "психически расстроившейся на фоне недолюбви", а значит, и обвинить его в оскорблении себя данная овечка не сможет.