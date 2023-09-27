Тарасова о «золотой сотне»: «Хорошая инициатива Минспорта. Спортсменам и тренерам надо поднять зарплаты»

Теги Татьяна Тарасова Министерство спорта России деньги Фигурное катание

Татьяна Тарасова поддержала идею повышенных зарплат для ведущих спортсменов.

Замминистра спорта Алексей Морозов сообщил, что ведомство намерено ввести понятие «золотая сотня» для ведущих атлетов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«Хорошая инициатива Минспорта, правильная. Даже если не надо было говорить о том, что спортсменов надо удержать от смены гражданства, в любом случае им надо поднять зарплаты и тренерам тоже. У спортсменов и тренеров небольшие зарплаты», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Может лучше врачам, учителям и представителям других, более полезных профессий, нежели спортсмены?
+8
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+8
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La primavera
С какого перепугу именно спортсменам? Чем они лучше и принципиально важнее для существования страны, чем представители остальных профессий?
+6
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Pertinax Gandi
Лучше назвать это "Золотая клетка". Получай деньги за участие в чемпионате водокачки и не рыпайся никуда.
+1
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Shveddka
А остальным? Спортмены конечно самые нищие люди
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Шубы
Зарплаты надо поднять прежде всего всем научным кадрам. Вот где самое позорище творится. Но вместо этого у нас продолжают сокращать расходы на науку. Уже меньше 1% тратится. А потом будут жаловаться на утечку мозгов и отставание.
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