Тарасова о «золотой сотне»: «Хорошая инициатива Минспорта. Спортсменам и тренерам надо поднять зарплаты»

Татьяна Тарасова поддержала идею повышенных зарплат для ведущих спортсменов.

Замминистра спорта Алексей Морозов сообщил, что ведомство намерено ввести понятие «золотая сотня» для ведущих атлетов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«Хорошая инициатива Минспорта, правильная. Даже если не надо было говорить о том, что спортсменов надо удержать от смены гражданства, в любом случае им надо поднять зарплаты и тренерам тоже. У спортсменов и тренеров небольшие зарплаты», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.