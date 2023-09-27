Ирина Роднина: «Спортсмены и тренеры сборных России вполне неплохо зарабатывают. А на что живет основная масса тренеров в стране – никого не волнует»
Ирина Роднина высказалась об идее повышенных зарплат для ведущих спортсменов.
Замминистра спорта Алексей Морозов сообщил, что ведомство намерено ввести понятие «золотая сотня» для ведущих атлетов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.
«А из лидеров сборных России никто и не менял спортивное гражданство сейчас, чтобы их нужно было удерживать. В основном уходит молодежь.
Если Минспорт просто хочет поднять зарплаты, это их право. Но как раз спортсмены и тренеры сборных России вполне неплохо зарабатывают. А на что живет основная масса тренеров в стране – никого не волнует.
Большая часть спортивных объектов находится в муниципальной собственности, поэтому люди в регионах работают на муниципальную зарплату. И что‑то об этом министерство у нас не заморачивается. А мне кажется, это один из самых важных вопросов.
Мы практически теряем детских тренеров, в регионах тяжелая ситуация», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Именно о детских тренерах и надо подумать именно они дают основу и закладывают фундамент будущих чемпионов
ИК и Карты в руки , она же глава Московской области в Спорте .