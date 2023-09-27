Ирина Роднина: «Спортсмены и тренеры сборных России вполне неплохо зарабатывают. А на что живет основная масса тренеров в стране – никого не волнует»

Теги Ирина Роднина Министерство спорта России деньги Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась об идее повышенных зарплат для ведущих спортсменов.

Замминистра спорта Алексей Морозов сообщил, что ведомство намерено ввести понятие «золотая сотня» для ведущих атлетов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«А из лидеров сборных России никто и не менял спортивное гражданство сейчас, чтобы их нужно было удерживать. В основном уходит молодежь.

Если Минспорт просто хочет поднять зарплаты, это их право. Но как раз спортсмены и тренеры сборных России вполне неплохо зарабатывают. А на что живет основная масса тренеров в стране – никого не волнует.

Большая часть спортивных объектов находится в муниципальной собственности, поэтому люди в регионах работают на муниципальную зарплату. И что‑то об этом министерство у нас не заморачивается. А мне кажется, это один из самых важных вопросов.

Мы практически теряем детских тренеров, в регионах тяжелая ситуация», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Polkina
За кучу лет Роднина что-то путевое сказала. Неужели ?
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Ответ Elena Polkina
За кучу лет Роднина что-то путевое сказала. Неужели ?
Она очень часто говорит путевое, просто люди из-за ее резких высказываний привыкли только хейтить ее.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ольга Ив
Вот хорошо сказала сейчас. Права
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Сборных,которые нигде не участвуют. Даже в азиатских играх показали где рукав пришивается
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Всё правильно говорит Ирина Роднина.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AllaS
Вот и надо поднять этот вопрос в Думе и решить его положительно.
Именно о детских тренерах и надо подумать именно они дают основу и закладывают фундамент будущих чемпионов
ИК и Карты в руки , она же глава Московской области в Спорте .
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаммаглобулин
Ого, Роднина по делу высказалась
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
А уж как замечательно зарабатывают наши депутаты!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Тренеры в регионах да и не только там и особенно детские очень мало получают. Нет стимула в работе, поэтому многие и уходят из профессии в другие сферы деятельности, где достойная зарплата, чтобы содержать и обеспечивать семьи.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Polkina
Ответ tanya_1111
Она очень часто говорит путевое, просто люди из-за ее резких высказываний привыкли только хейтить ее.
Ни разу не слышала.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий