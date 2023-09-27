Антон Шипулин: «Не хотелось бы, чтобы спортсмены, которые тренировались у нас за счет бюджетных средств, переходили в другие страны»

Теги Государственная дума Антон Шипулин Министерство спорта России переходы деньги Биатлон

Антон Шипулин высказался о смене гражданства спортсменами.

Замминистра спорта Алексей Морозов сообщил, что ведомство намерено ввести понятие «золотая сотня» для ведущих атлетов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

«Это один из самых актуальных вопросов, хотя все вопросы в рабочих группах были актуальными. При нынешних условиях мы понимаем, что спортсмены недополучают средства, которые они получали несколько лет назад. Нужно стимулировать и спортсменов, и тренеров.

Мне очень понравилось, что Министерство спорта работает над этим вопросом, что у них в планах сделать зарплату до 200 тысяч рублей. Это хорошая стимуляция для спортсменов сборных команд.

Плюс определен порядок выплат за Игры дружбы, он будет такой же, как на Олимпийских играх. Это отлично, но нам надо думать о дополнительной стимуляции спортсменов, которые не могут сейчас выезжать на международные соревнования.

Тем не менее Министерство спорта работает над этим постоянно, и очень важно доводить эту информацию до спортсменов, чтобы они не думали о смене гражданства и не уезжали в другие страны. Не хотелось бы, чтобы спортсмены, которые тренировались у нас за счет бюджетных средств, переходили в другие страны выступать на международных соревнованиях», – сказал чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Как быстро Антошка задепутатствовал. Посмотрел бы я на него в разгаре карьеры, если бы у него не было никаких международных стартов - как бы он радостно бегал на первенстве водокачки и вспоминал бы каждый рубль из бюджета, потраченный на его подготовку!
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