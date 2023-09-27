Светлана Журова: «В будущем спортсмены будут стремиться попасть в «золотую сотню». Западу надо показывать, что у нас это есть»

Теги Светлана Журова Министерство спорта России Алексей Морозов деньги Коньки/шорт-трек

Светлана Журова заявила, что спортсмены будут стремиться попасть в «золотую сотню».

Замминистра спорта Алексей Морозов сообщил, что ведомство намерено ввести понятие «золотая сотня» для ведущих атлетов, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.

– Защитит ли «золотая сотня» от оттока спортсменов? Ведь деньги – это не единственная мотивация. 

– Это одна из немаловажных мотиваций, давайте говорить честно. Когда еще ты не участвуешь в международных соревнованиях и не получаешь призовые. Многим видам спорта, к сожалению, государство платит намного меньше, чем они получали бы, если бы участвовали на международных турнирах.  

Я думаю, что проанализируют эту ситуацию, поймут, какие и где виды спорта в этом нуждаются. Это не футбол и не хоккей. Индивидуальные виды спорта, а там топовые спортсмены, а не те, кто занимали двадцатые места. Чтобы молодежь видела, что государство в случае достижения определенных результатов будет их поддерживать. А если они будут видеть, что тренируются, а дальше ничего, в том числе и финансово, то скажут: «Тогда я поеду туда, где меня финансово обеспечат».  

Тут надо и какую-то не только государственную поддержку. Там же не говорится, что этой «золотой сотне» будет платить государственный бюджет. Возможно, будет какой-то пул спонсоров, как в футболе или в хоккее. 

– Правильно ли вообще выделять спортсменов в отдельную касту? И кто будет определять эту «золотую сотню»?  

– Спортсмены-победители итак в отдельной касте. Они уже получают больше, им больше внимания и славы. У нас футболисты – вообще, в отдельной касте. Это же не мешает им развиваться и жить, иметь контракты, играть, продвигать футбол. Футбол тоже отдельная каста.  

В каждом виде спорта есть эти люди. Первое, второе место на пьедестале. Они и так уже выделяются, поэтому они всегда будут по результатам попадать, а не потому, что министру спорта тот или иной спортсмен больше нравится. Эти рейтинги есть у каждой федерации. Кто первый, второй, третий по совокупности результатов сезона. 

В будущем спортсмены будут стремиться попасть в «золотую сотню». Это и Западу надо показывать, что у нас это есть. Они же думают, что мы все уже развалились, мы не помогаем спортсменам, а они побегут в другие страны. В том числе им надо показать, что у нас есть золотой потенциал спортсменов, наш золотой  ресурс, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

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20 комментариев

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Ебздрогыч
А в чем прикол содержать за большие деньги как бы лучших атлетов, которые не будут соревноваться против лучших в мире? Как тогда понять, что наши лучшие? Это уже не абсурд, это маразм
+14
-1
+13
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Оле-Лукойе
Смешные такие - Западу надо показать... Западу вообще плевать, это некоторым депутатам надо три дня за Западом бежать, чтобы показать, как он нам безразличен.
+12
0
+12
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Oleg Olegov
У нас вообще что-то делается для людей, а не чтобы западу показать?)
+8
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+8
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Andreir888
Блин, ну какая ещё "золотая сотня"??? Да и ассоциации, честно говоря, не очень хорошие возникают, уж извините!
+7
-1
+6
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serious fan
Смотрите, смотрите, что у нас есть!
+3
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Лиана
Вы еще над Загитовой смеётесь, послушайте Журову
+4
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Sobachkin
Только бабло и речи? А в итоге, никакого роста
+2
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Katerina Sunny
Запад итак в курсе, что спорт в России финансируется государством. Сомнительно, что государство будет просто так платить. Бесплатный сыр только в мышеловке.
+2
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Татьяна Попова
Кто не попал в Золотую сотню идут в Черную сотню?
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Джульетта
Боже, да мировое спортивное сообщество выдохнуло , что ушёл один из сильных соперников , который ещё по совместительству был одним из самых проблемных
+2
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Tata777
своей стране ничего не хочешь показать?
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Ебздрогыч
Возможно, будет какой-то пул спонсоров, как в футболе или в хоккее.

Как обычно, бизнес нагнут и те будут спонсировать, чтоб не посадили или бизнес не отобрали
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Док Аксель
Я бы не стал ограничиваться одной "золотой сотней". Начал бы с "бриллиантовой", а потом можно добавить и "серебряную". Не стоит мелочиться перед мировым спортом, гулять так гулять...
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SergeyFedorov93
Ответ Оле-Лукойе
Смешные такие - Западу надо показать... Западу вообще плевать, это некоторым депутатам надо три дня за Западом бежать, чтобы показать, как он нам безразличен.
Не, они туда на частных джетах летают, чтобы выразить безразличие.

Бегать они будут... Ишь чего захотели)
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Sobachkin
Ответ Ебздрогыч
А в чем прикол содержать за большие деньги как бы лучших атлетов, которые не будут соревноваться против лучших в мире? Как тогда понять, что наши лучшие? Это уже не абсурд, это маразм
Для ярмарки в Олимпийском, как в Северной Корее, чтобы лидер наслаждался мощью
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Bartez1986
Золотая сотня золотая, наполняет ароматом....#####
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Sarumian
Элитка. 100 лучших. Все олимпийские чемпионы на территории РФ.
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Ковид 07.10.52
В том числе им надо показать, что у нас есть золотой потенциал спортсменов, наш золотой ресурс,...
СССР мертв, а показуха жива...тьфу...
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TUGRI
МЫ ЗАПАДУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ!
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Ебздрогыч
А в чем прикол содержать за большие деньги как бы лучших атлетов, которые не будут соревноваться против лучших в мире? Как тогда понять, что наши лучшие? Это уже не абсурд, это маразм
а чтобы они помалкивали и не выпендривались)
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