Роднина о деле Валиевой: «Впервые в олимпийском движении призеры игр уже второй год без медалей, сидят с коробочками. Это разве нормально?»

Ирина Роднина высказалась о ходе расследования дела Камилы Валиевой.

«Дело Валиевой для всех очень некрасивое и неприемлемое. Впервые в олимпийском движении призеры игр уже второй год без медалей, сидят с коробочками. Это разве нормально? Значит, действительно есть какие-то проблемы в разбирательстве.

Хоть какое-то решение пусть выдадут. Если виновна, то накажите, а если нет вины, то отпустите всех и разберитесь уже с результатами прошлой Олимпиады», — сказала .

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?