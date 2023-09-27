Роднина о деле Валиевой: «Впервые в олимпийском движении призеры игр уже второй год без медалей, сидят с коробочками. Это разве нормально?»
Ирина Роднина высказалась о ходе расследования дела Камилы Валиевой.
«Дело Валиевой для всех очень некрасивое и неприемлемое. Впервые в олимпийском движении призеры игр уже второй год без медалей, сидят с коробочками. Это разве нормально? Значит, действительно есть какие-то проблемы в разбирательстве.
Хоть какое-то решение пусть выдадут. Если виновна, то накажите, а если нет вины, то отпустите всех и разберитесь уже с результатами прошлой Олимпиады», — сказала Роднина.
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
Трехкратной ОЧ самое место там.
ИСУ по их же регпаменту должен был признать результаты командника, тогда бы и МОК не мог бы отвертеться от награждения.
Может и ошибаюсь, но МОК такое непотребство вроде первый раз выдал.