Роднина о деле Валиевой: «Впервые в олимпийском движении призеры игр уже второй год без медалей, сидят с коробочками. Это разве нормально?»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о ходе расследования дела Камилы Валиевой.

«Дело Валиевой для всех очень некрасивое и неприемлемое. Впервые в олимпийском движении призеры игр уже второй год без медалей, сидят с коробочками. Это разве нормально? Значит, действительно есть какие-то проблемы в разбирательстве.

Хоть какое-то решение пусть выдадут. Если виновна, то накажите, а если нет вины, то отпустите всех и разберитесь уже с результатами прошлой Олимпиады», — сказала Роднина

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

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12 комментариев

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Delirium
Ответ asusp527
А Валиева рядом проходила (набросив капюшон). "На зеркало неча пенять, коли..."
У вас с пониманием написанного проблемы? Ситуации с Валиевой в принципе бы не было, если бы ВАДА вовремя проверила тесты. Медали могли раздать еще на ОИ, если бы не истерика МОК и ИСУ. История знает немало примеров того, как постфактум медали перераспределяли по итогам антидопинговых разбирательств.
+18
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Лакс
ИКР, поработайте плз в ИСУ и в МОК, наведите там порядок.
Трехкратной ОЧ самое место там.
ИСУ по их же регпаменту должен был признать результаты командника, тогда бы и МОК не мог бы отвертеться от награждения.
Может и ошибаюсь, но МОК такое непотребство вроде первый раз выдал.
+11
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Delirium
И кто же это все устроил?!! А устроили все это ВАДА, ИСУ и МОК, сначала провалившие домашнее задание, а затем закатившие истерику.
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Shveddka
Вот тут соглашусь. Пора уже закончить историю
+8
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Lapo Elkann
Впервые понятно, но был ли прецедент на ОИ раньше , чтобы ответ на пробу приходил прямо перед награждением ?
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Самая цитируемая и вообще недура
Заметьте, нытье про коробочки идет только от спортсменов США, остальные молча ждут. Она топит за своих земляков, как я понимаю, за них переживает, что аж спать не может?
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elene.elene
Ладно бы только с коробочками и без медали. Как я понимаю, и призовые деньги спортсменам командника никто не выплачивал.
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Alexander2022
Ответ Delirium
У вас с пониманием написанного проблемы? Ситуации с Валиевой в принципе бы не было, если бы ВАДА вовремя проверила тесты. Медали могли раздать еще на ОИ, если бы не истерика МОК и ИСУ. История знает немало примеров того, как постфактум медали перераспределяли по итогам антидопинговых разбирательств.
Ситуации с Валиевой не было бы, если бы РУСАДА отметила пробу приоритетной, а "штат" ОКР и федерации поднял бы тревогу до ОИ, что висит непроверенная проба. Тем более одной из главных звёзд общей сборной
+2
-2
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22somebody22
Ответ elene.elene
Ладно бы только с коробочками и без медали. Как я понимаю, и призовые деньги спортсменам командника никто не выплачивал.
Нашим уже всё выплатили сполна.И так скоро рожи треснут,работать,поэтому,всем расхотелось.
0
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