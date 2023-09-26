Канадская журналистка Смит: «Не было сказано более правдивых слов, чем заявление Чжоу о деле Валиевой, которое полностью омрачило последнюю Олимпиаду»

Канадская журналистка поддержала заявление американского фигуриста Винсента Чжоу.

Ранее американский спортсмен обвинил МОК, Спортивный арбитражный суд и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле .

Также Чжоу заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов».

«Не было сказано более правдивых слов, чем заявление об отношении олимпийского движения к России в последние годы и о деле россиянки Камилы Валиевой, которое полностью омрачило последнюю », – написала Беверли Смит.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии