Канадская журналистка Смит: «Не было сказано более правдивых слов, чем заявление Чжоу о деле Валиевой, которое полностью омрачило последнюю Олимпиаду»

Теги сборная России допинг МОК сборная США Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Винсент Чжоу Камила Валиева Беверли Смит Фигурное катание

Канадская журналистка поддержала заявление американского фигуриста Винсента Чжоу.

Ранее американский спортсмен обвинил МОК, Спортивный арбитражный суд и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле Камилы Валиевой.

Также Чжоу заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов».

«Не было сказано более правдивых слов, чем заявление Винсента Чжоу об отношении олимпийского движения к России в последние годы и о деле россиянки Камилы Валиевой, которое полностью омрачило последнюю Олимпиаду», – написала Беверли Смит.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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2 комментария

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garovatat
"Раскричалось вороньё — делят то, что не своё" (с)
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Viks
Самое правдивое было то, что МОК и ВАДА - импотенты.
+1
-1
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