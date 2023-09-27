Ксения Ахантьева: «Хотелось бы вернуться в спорт, но я выросла. Найти партнера, подходящего по росту и возрасту, стало сложно»

Фигуристка Ксения Ахантьева объяснила, почему ушла из спорта.

Ахантьева – серебряный призер юниорского ЧМ в паре с Валерием Колесовым. В апреле 2022 года пара распалась.

— Вы еще надеетесь вернуться в спорт?

— Хотелось бы, но я выросла. Найти партнера, подходящего по росту и возрасту, стало сложно. Я долго все обдумывала, ждала новых шансов. Сейчас пришла к пониманию, что вряд ли уже что-то получится. Я окунулась в учебу, пробую себя в тренерстве, ищу свой путь.

— Неужели так тяжело найти партнера? Есть мнение, что в вашем опаснейшем виде девочек больше ценят, чем, например, в танцах.

— Думаю, все так совпало — неудачно для меня. В межсезонье 2022-го образовалось много новых пар из ребят моего возраста, поэтому теперь свободных мальчиков нет. Плюс кое-кто из потенциальных кандидатов не готов переезжать в Сочи, а я хочу остаться со своими тренерами.

— Рассматривали ли вариант смены спортивного гражданства ради иностранного партнера?

— Это была крайность — если совсем не получится найти партнера в России. Было предложение от мальчика из другой страны, но я не очень заинтересовалась. Плюс, из-за политической ситуации ему явно не разрешили бы присоединиться к нашей команде в Сочи.

— Можно сказать, что вы выбрали тренерскую карьеру на будущее?

— Да, но хочу тренировать именно пары. Еще интересуюсь судейской работой, планирую пройти курсы после окончания вуза.

Думала и про ледовые шоу. Я в них ни разу не участвовала, поэтому интересно попробовать. Хочу понять, каково это — кататься просто в удовольствие, без целей, стресса, оценок. В шоу на корабле пока не пойду из-за учебы, а в разовых новогодних спектаклях поучаствовала бы с удовольствием, – сказала Ахантьева.