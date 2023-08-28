Тамара Москвина: «Соревнования в любом городе России – такие же, как и в любом городе мира. Выступать для зрителей нашей страны еще более почетно»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Матч ТВ Фигурное катание

Тамара Москвина рассказала о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов. 

– Как вы мотивируете спортсменов и тренеров продолжать выступать на фоне ситуации в мировом фигурном катании и в целом в спорте? Как поддерживать, чтобы они руки не опускали и не завершали карьеры?

– Почему вы думаете, что они опускают руки и заканчивают карьеры? Никто этого не делает.

Некоторые грустят. Но не те, у кого стоят правильные, главные цели – достойно представлять страну, город, клуб на соревнованиях, завлекать и удивлять публику. В нашем клубе шатаний и сожалений нет. Соревнования в любом городе России – такие же, как и в любом городе мира.

– Отделять их друг от друга нельзя?

– Ребята-фигуристы настроены на идеальное исполнение своих программ в любом соревновании и городе. Турниры проводят для зрителей, и неважно, из какой страны эти зрители и на каком языке они говорят. Выступать для зрителей нашей страны еще более почетно, – сказала Москвина

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1 комментарий

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Ягун Ягунини
Единственно правильный подход в сложившейся ситуации. Тамара Николаевна всегда отличалась оптимизмом и здравым взглядом на реальность.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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