Ксения Ахантьева: «С Колесовым мы оба почувствовали, что исчерпали себя в совместной работе. У нас не получалось расти»

Ксения Ахантьева рассказала, почему распалась из пара с Валерием Колесовым.

В апреле 2022 года Колесов встал в пару с Ясминой Кадыровой.

— Почему весной 2021 года вы ушли из группы Великовых?

— У нас с Валерой еще по ходу сезона была мысль: хочется что-то поменять. Работа шла, но как будто чего-то не хватало. Нам хотелось, чтобы на нас посмотрели свежим взглядом, обновили, сделали новые постановки.

Каждый из нас так думал, но мы особо не обсуждали. А весной, когда сезон закончился и удалось вздохнуть, мы с Валерой все обговорили и поняли, что едины в мыслях. Стали думать, к кому можно пойти. Выбор у нас был небольшой. Вспомнили, что — молодой тренер, у него явно свежий взгляд и идеи. Валера позвонил Федору, тот сразу согласился.

— Вы успели пройти с новыми тренерами один сезон. Как можете его охарактеризовать?

— На контрольных прокатах юниорской сборной мы с Валерой достойно себя показали, были на пике формы. Вскоре поехали на первый этап Гран-при, но там не задалась произвольная программа. Наверное, мы чуть сбавили в форме. Потом выступали на этапах Кубка России по юниорам и мастерам. Где-то завоевали медали, где-то не оправдали надежды. На взрослый чемпионат России мы не отобрались, к сожалению. На первенстве страны среди юниоров откатали не очень хорошо.

Причина не в проблемах со здоровьем, а больше в психологическом настрое. Сезон в целом получился трудный, не победный, и к концу мы уже были в моральном упадке.

— Почему вы в итоге расстались с Валерием?

— Мы оба почувствовали, что исчерпали себя в совместной работе. У нас не получалось расти. Мы ведь вместе рискнули — пошли на кардинальные перемены, к новым тренерам. Но и это не помогло: сезон получился неудачный, результаты только упали. Мы все это спокойно обсудили и пришли к выводу, что лучше пусть каждый пойдет своей дорогой. Это случилось после первенства России. Мы оба как-то сразу поняли, что вряд ли продолжим кататься вместе.

— Вы ведь еще пытались найти нового партнера? Хотели продолжить?

— Да, после отъезда Валеры (февраль 2022 года) я несколько месяцев пробовалась с разными ребятами. С одним даже наметились перспективы. В мае вся группа ушла в отпуск, летом мы вернулись и продолжили работу.

У меня к тому времени накопились проблемы со здоровьем, которые я долго откладывала. И вот решила, что сейчас как раз подходящий момент подлечиться. Стартов международных не ожидалось, стабильной пары не было. Так что я отошла на время от спорта: вместо сборов вернулась домой. Со здоровьем теперь все хорошо, к счастью. Только вот с прошлого лета я не катаюсь, – сказала Ахантьева.