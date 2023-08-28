Тамара Москвина: «Галлямов наверняка будет заниматься футболом настолько, насколько это не мешает заниматься главным делом»

Тамара Москвина рассказала, как относится к игре Александра Галлямова в футбол.

– Как относитесь к тому, что играет за футбольную команду «Чисто Питер»? Насколько вообще опасно для фигуриста заниматься какими-то другими видами спорта, кроме профильного?

– Вообще это риск – заниматься травмоопасными видами спорта. Но я знаю, что у Александра голова на плечах, а в голове есть разум. Поэтому он наверняка будет заниматься своим хобби настолько, насколько это не мешает заниматься главным делом, в котором он является специалистом и кумиром публики.

– Вы говорили, что на футбол приходит много людей, но стадионы полупустые, а на фигурном катании арены буквально ломятся.

– На стадионах трибуны очень большие, на фигурном катании их заполнить легче. Это и есть наша задача: подготовить такие программы, чтобы привлечь зрителя.

– Пять лет назад на «Газпром Арене» установили каток и играл хоккейный клуб СКА, был аншлаг. Если организовать показательные выступления фигуристов там, реально дождаться 60-70 тысяч человек?

– Обратитесь к тем, кто занимается организацией матча. Предложите им этот вариант, и мы с удовольствием поучаствуем, – сказала .