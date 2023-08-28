Тамара Москвина: «Галлямов наверняка будет заниматься футболом настолько, насколько это не мешает заниматься главным делом»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Матч ТВ Александр Галлямов Чисто Питер Фигурное катание

Тамара Москвина рассказала, как относится к игре Александра Галлямова в футбол.

– Как относитесь к тому, что Александр Галлямов играет за футбольную команду «Чисто Питер»? Насколько вообще опасно для фигуриста заниматься какими-то другими видами спорта, кроме профильного?

– Вообще это риск – заниматься травмоопасными видами спорта. Но я знаю, что у Александра голова на плечах, а в голове есть разум. Поэтому он наверняка будет заниматься своим хобби настолько, насколько это не мешает заниматься главным делом, в котором он является специалистом и кумиром публики.

– Вы говорили, что на футбол приходит много людей, но стадионы полупустые, а на фигурном катании арены буквально ломятся.

– На стадионах трибуны очень большие, на фигурном катании их заполнить легче. Это и есть наша задача: подготовить такие программы, чтобы привлечь зрителя.

– Пять лет назад на «Газпром Арене» установили каток и играл хоккейный клуб СКА, был аншлаг. Если организовать показательные выступления фигуристов там, реально дождаться 60-70 тысяч человек?

– Обратитесь к тем, кто занимается организацией матча. Предложите им этот вариант, и мы с удовольствием поучаствуем, – сказала Москвина

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3 комментария

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Katerina Sunny
Когда были международные старты, то совмещение с чем-либо было сложно представить, а сейчас уже привычно. Да и по сути сезон в России ещё не начинался.
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Shveddka
Сашу с днем рождения!
Футбола поменьше, чтоб не травмировался
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Лека-Лека
Это все не, дай бог, до первой травмы в футболе.
Не желаю этого Саше, но все возможно. Лучше бы поберечься.
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