Татьяна Тарасова: «У Лазукина нет никакого вклада в российское фигурное катание»

Татьяна Тарасова считает, что Андрей Лазукин не сделал вклад в российское фигурное катание.

«Если он закончил карьеру, значит решил, что своевременно. Нужно посмотреть, как он будет работать, чтобы сказать каким тренером он будет. Хватит ли у него знаний, желаний, самоотдачи, посвящения себя работе.

У него нет никакого вклада в российское фигурное катание», — сказала Тарасова.