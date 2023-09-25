Татьяна Тарасова: «У Лазукина нет никакого вклада в российское фигурное катание»
Татьяна Тарасова считает, что Андрей Лазукин не сделал вклад в российское фигурное катание.
«Если он закончил карьеру, значит решил, что своевременно. Нужно посмотреть, как он будет работать, чтобы сказать каким тренером он будет. Хватит ли у него знаний, желаний, самоотдачи, посвящения себя работе.
У него нет никакого вклада в российское фигурное катание», — сказала Тарасова.
И кстати, тоже можно сказать, что положительного вклада в рос.фк у ТАТ не было аж со времен Ягудина. С тех пор ее "советы и руководство" редко приводили к чему-то хорошему.
Взрослый человек, а мудрость покинула чат
Андрей ,Победитель Финала Кубка России 2019