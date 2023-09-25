Татьяна Тарасова: «У Лазукина нет никакого вклада в российское фигурное катание»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание Андрей Лазукин Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Андрей Лазукин не сделал вклад в российское фигурное катание.

«Если он закончил карьеру, значит решил, что своевременно. Нужно посмотреть, как он будет работать, чтобы сказать каким тренером он будет. Хватит ли у него знаний, желаний, самоотдачи, посвящения себя работе.

У него нет никакого вклада в российское фигурное катание», — сказала Тарасова.

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30 комментариев

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Katerina Sunny
При завершении карьеры есть два варианта: сказать что-то хорошее про фигуриста или промолчать. Тарасова почти всегда выбирает третий.
+40
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Владимир Харько
На чемпионате мира выступал, в десятку попал. Да, не а призы, а кто у нас в призах был на ЧМ в последнее время, только Коляда один раз 3-е место.
+30
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+30
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Anna Vishenka
Зачем берут комментарии по поводу любого события у старого больного человека. Дайте наконец ТАТ побыть на пенсии. Журналисты по любому чиху её теребят.
+18
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Nensy22
Ее комментарии про всех, как у Горшкова были. Одинаковые во всех случаях. Но он просто, как Джон Сноу, ничего не знал. А Тарасова всем какашки в спину кидает
+18
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И это все о нем
ТАТ несмотря на все свои заслуги в спорте ,остаётся абсолютно бестактным человеком ,полное отсутствие житейской мудрости, каждый комментарий полон негатива, просто неприятно такое отношение к спортсменам ,которые как могли пытались реализоваться в спорте ,да не у всех это получается в полной мере, но не набрасывать же в спину.
+18
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Анастасия Прудникова
Никакого - это если бы был вообще без титулов, без призовых мест. У Лазукина награды имеются, пусть их и немного, и не его вина, что из-за состояния здоровья он больше медалей не смог завоевать.
+14
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Лиана
Сколько желчи в этой старой женщине, сама всего добилась, вроде бы все есть, но такая злоба, когда пора о душе думать она продолжает злые деяния
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bona ulo
ТАТ задалась целью остаться в памяти у людей как самый токсичный человек в рос.фк?
И кстати, тоже можно сказать, что положительного вклада в рос.фк у ТАТ не было аж со времен Ягудина. С тех пор ее "советы и руководство" редко приводили к чему-то хорошему.
+13
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пазл сошёлся
Зато теперь Андрей внесёт вклад в развитие фигурного катания Казахстана, можно было бы просто пожелать ему удачи на новом поприще
+11
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Лиана
Ответ Anna Vishenka
Зачем берут комментарии по поводу любого события у старого больного человека. Дайте наконец ТАТ побыть на пенсии. Журналисты по любому чиху её теребят.
А что старый больной человек превращается в доброго, вы видели чтобы Мишин или Москвина о ком то плохо отзывались, нет, потому что они счастливые люди, счастливы в семье и работе
+10
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+9
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Maria L
Тарасова как всегда
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N-fox
Ответ Инна Мерзлякова
Кошмар какой Взрослый человек, а мудрость покинула чат
Человек уже невзрослый, а старый. Там уже не прл мудрость речь, а про возрастные нарушения, увы.
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spf12
Последняя фраза было совершенно лишней.
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ДЮКали
Татьяна Анатольевна! Что это за циничная выбраковка людей-спортсменов на выдающихся и второсортных? Ну к чему это, пожелайте удачи человеку, он только свой путь начинает, а вдруг станет таким же прекрасным тренером как Алексей Николаевич, что Вы тоже были в начале своей карьеры выдающейся фигуристкой и Великим тренером? Не нужно себя топить этими комментариями. Вы в большом возрасте, передавайте опыт молодому поколению и несите доброту в мир.
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Olga.t
Уже прямо традиция у ТАТ - плюнуть вслед уходящим. Стыдно...
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Александр Скворцов
ТАТ как всегда плюнула вслед хорошему человеку.
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svizishlem menotu
зачем вы так татьяна анатольевна
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Инна Мерзлякова
Кошмар какой
Взрослый человек, а мудрость покинула чат
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Olga.t
Ответ Нурсултан Хамзаев
как говориться скатертью дорога)
как говориТСЯ..
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rbb
Причем тут вклад, человек с детства занимается любимым спортом, дошел до профессионала, перешел на тренерскую работу.
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ЛисаАлиса78
Интересно, а у кого нибудь из наших вообще есть этот самый вклад? Кроме Медведевой и Валиевой естессна. Они то, по мнению ТАТ, создали фигурное катание.
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Аленка_76
Ох,Татьяна Анатольевна опять за свое.
Андрей ,Победитель Финала Кубка России 2019
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Olga.t
как говориТСЯ..
спасибо ))
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Anatiana
Ну умеет Тантольна, умеет
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Анастасия Прудникова
Всегда уважала Тарасову как тренера, но вот от многих ее высказываний становится тошно. Напоминает Роднину местами: та тоже выдающаяся спортсменка, но зачастую дает очень язвительные комментарии.
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