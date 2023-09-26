Тарасова о старте слушаний по делу Валиевой в CAS: «Положительным моментом является то, что данный процесс начался»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова взыскалась о старте слушаний по делу Камилы Валиевой в CAS.

«Положительным моментом является то, что данный процесс начался. Но, поскольку слушания только начинаются и никакой весомой информации еще нет, мне пока непросто сказать, чего я и все остальные можем ожидать по итогам дела.

Сейчас довольно тяжелое время для всех нас и для страны, которую мы так горячо любим», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

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