Поздняков о том, что украинец отказался фотографироваться с россиянином на ЧМ по борьбе: «Шизофрения продолжается»
Поздняков назвал «шизофренией» отказ украинского борца от фото с россиянином.
Накануне украинский спортсмен Василий Михайлов отказался от фото с россиянином Ахмедом Усмановым на чемпионате мира по борьбе в Сербии.
Усманов выиграл золото, победив в финале грузина Владимира Гамкрелидзе, Михайлов и иранец Мохаммад Ноходиларими завоевали бронзу.
После церемонии награждения иранский и грузинский спортсмены сделали совместное фото с Усмановым, Михайлов отказался.
«Первая ситуация произошла на Олимпиаде в Токио, когда был шум из-за фотографии украинской спортсменки с Марией Ласицкене.
Сейчас вот эта ситуация. Шизофрения продолжается», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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Ракеты летящие их не оскорбляют, а отказ обниматься, фотографироваться, видите ли, осуждают.
Точно что шизофрения.
Можно сравнить с Мариуполем, Северодонецком, Лисичанском, Угледаром сейчас.
По этому если здесь кто и шизофреник, только тот кто не понимает такую реакцию. Лицемеры.
Вот если бы украинцы говорили "без проблем будем фоткаться на соревнованиях, спорт вне политики". А потом бы не фоткались. Вот тогда шиза. Говорят одно делают другое
за 2021 год погибло 7 мирных жителей.
Это официальная статистика недореспублик.
И не от бомбежек.
А теперь расскажи, как путин все это исправил.
Позицию РФ про "восемь лет" кто-то поддерживает в мире вообще? Китай там, Иран? Вот о чем разговор. Украина восемь лет оборонялась и все это знают
Во-вторых, всё-таки нагугли отчёты ООН с 2014 по 2021 и с 2022 по эту неделю. Ты удивишься насколько в одном из отчётов цифры ощутимо больше. Не буду спойлерить в каком именно.
В-третьих, как же хорошо, что за последние 600 дней никто не стал инвалидом, никто не остался без дома, никто не стал беженцем.
А потом сравним с тем, что сейчас.
Только у меня будут сотни тысяч.