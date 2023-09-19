Поздняков о том, что украинец отказался фотографироваться с россиянином на ЧМ по борьбе: «Шизофрения продолжается»

Теги Станислав Поздняков ОКР сборная России по борьбе сборная Украины Политика ТАСС Василий Михайлов борьба Ахмед Усманов Борьба

Поздняков назвал «шизофренией» отказ украинского борца от фото с россиянином.

Накануне украинский спортсмен Василий Михайлов отказался от фото с россиянином Ахмедом Усмановым на чемпионате мира по борьбе в Сербии. 

Усманов выиграл золото, победив в финале грузина Владимира Гамкрелидзе, Михайлов и иранец Мохаммад Ноходиларими завоевали бронзу.

После церемонии награждения иранский и грузинский спортсмены сделали совместное фото с Усмановым, Михайлов отказался.

«Первая ситуация произошла на Олимпиаде в Токио, когда был шум из-за фотографии украинской спортсменки с Марией Ласицкене.

Сейчас вот эта ситуация. Шизофрения продолжается», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. 

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45 комментариев

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Kamalov
Фотографии, рукопожатия и прочие процедуры - дело сугубо добровольное. Ты приехал соревноваться - соревнуйся. Остальное уже второстепенно.
Ракеты летящие их не оскорбляют, а отказ обниматься, фотографироваться, видите ли, осуждают.

Точно что шизофрения.
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Sergey Smirnov
Ответ belikovda.90
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Странно как-то бомбили. Дома целые, люди не гибли.
Можно сравнить с Мариуполем, Северодонецком, Лисичанском, Угледаром сейчас.
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moldfan
Интересно а по его мнению было бы нормально, если бы во время ВОВ кто-то из наших спортсменов позировал бы с немцем или как ? Наверно Вьетнамцы должны были выражать уважение американским спортсменам, когда те бомбили их города ? Может Иракцы и Иранцы поддерживали друг друга, оставляли за скобки тот факт, что там умирают их родственники и знакомые. Может когда-то называли шизофренией такое отношение между Азерами и Армянами, в гораздо менее разрушительном и масштабном противостояние.

По этому если здесь кто и шизофреник, только тот кто не понимает такую реакцию. Лицемеры.
+14
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Мари Хуан
И вообще непонятно, чем эти украинцы недовольны. Их второй год спасают от чего-то, а им не нравится еще что-то.
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bevooch
Ответ Sergey Smirnov
Неа, шизофрения это то, что в России сейчас происходит. Запад враг, но очень хотим на соревнования с Западом. Запад разлагается, но посточнно сравниваем себя с Западом. А позиция Украины последовательная.
Доллар по сто, зато Европа ну точно этой зимой замёрзнет!!!!11
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Вадим Сидоров
Вообще Поздняков не знает что Шиза это несколько личностей в человеке
Вот если бы украинцы говорили "без проблем будем фоткаться на соревнованиях, спорт вне политики". А потом бы не фоткались. Вот тогда шиза. Говорят одно делают другое
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Pigmalion
Ну отказался и отказался, че нудить-то?
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bevooch
Ответ belikovda.90
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Напомни плиз, сколько гражданских погибло на Донбассе от обстрелов за 2021, 2020, 2019? Отчёт ООН гуглится достоверно просто. Других официальных данных я не видел.
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Pigmalion
Ответ Вадим Сидоров
Вообще Поздняков не знает что Шиза это несколько личностей в человеке Вот если бы украинцы говорили "без проблем будем фоткаться на соревнованиях, спорт вне политики". А потом бы не фоткались. Вот тогда шиза. Говорят одно делают другое
нет, это диссоциативное расстройство идентичности, а не шиза.
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troppe
Ответ belikovda.90
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за эти "восемь лет бомбежек мирного населения" десятки стран ввели санкции против России. А Украине НИКТО (кроме России) слова плохого за эти бомбежки не сказал. Догадываешься почему?
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Sergey Smirnov
Ответ belikovda.90
Конечно. Ничего же не было. Никто из мирных не погиб. Кондиционеры просто взрывались. И как обычно один ущерб будете оправдывать, а другой ущерб осуждать. Типичная либеральная шизофрения.
А теперь не мантры глупые, а факты:
за 2021 год погибло 7 мирных жителей.
Это официальная статистика недореспублик.
И не от бомбежек.

А теперь расскажи, как путин все это исправил.
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Sumin
«Шизофрения продолжается» - сказал больной пациент
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Catalonia is the independent republic
У тебя, если только...
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BillShen
Шизофрения - это когда полковник вооруженных сил РФ на полном серьезе не понимает человека, который отказывается сделать какую-то фотографию в условиях когда его страну каждый день бомбят.
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Sergey Smirnov
Ответ sla3138
А сейчас какой смысл бомбить центр Донецка?
Так и тогда этого не было. Этот мантра легко разбивается фактами. Сколько погибло на Донбассе в 2021 году и от чего.
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moldfan
Ответ Pigmalion
Никто никому ничего не должен, но ваши сравнения - кринж. А если древний рус с ящером позировал?
Приведите мне хоть один пример, где спортсмен стран которую бомбит какая-то друга страна и идет война. Позирует с представителем той страны. И его за это не гнобят. Кринж претворятся идиотом все отлично понимая.
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arisstopane
самокритично
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Вадим Сидоров
Усманов Михайлову: "Вообще-то я дагестанец а не русский, так что можешь фоткаться без палева"
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Игорь М.
Ответ belikovda.90
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8 лет бомбили Донбасс, но не трогали Белгород и другие НАШИ территории. Сейчас же в Белгород прилетает. Что жителям Белгорода скажешь?
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FortMinor
Ответ moldfan
Интересно а по его мнению было бы нормально, если бы во время ВОВ кто-то из наших спортсменов позировал бы с немцем или как ? Наверно Вьетнамцы должны были выражать уважение американским спортсменам, когда те бомбили их города ? Может Иракцы и Иранцы поддерживали друг друга, оставляли за скобки тот факт, что там умирают их родственники и знакомые. Может когда-то называли шизофренией такое отношение между Азерами и Армянами, в гораздо менее разрушительном и масштабном противостояние. По этому если здесь кто и шизофреник, только тот кто не понимает такую реакцию. Лицемеры.
так не то что позировали, даже совместный парад проводили))
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troppe
Ответ belikovda.90
Потому что есть демократические бомбежки стран Запада и тоталитарные бомбежки РФ.
да, демократические бомбежки стран Запада они обычно через мандат ООН идут. В отличие от тоталитарных бомбежек РФ, которые просто потому что РФ так захотелось. Но непонятно какое отношение это имеет к тому, что я написал.

Позицию РФ про "восемь лет" кто-то поддерживает в мире вообще? Китай там, Иран? Вот о чем разговор. Украина восемь лет оборонялась и все это знают
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bevooch
Ответ belikovda.90
Как удобно. Война же с 2014 г. Почему нужны данные 2019? И есть в этих данных количество инвалидов, кто остался без домов, садов и т.д.?
Во-первых, если "война с 2014", то почему только в 2022 решили действовать?
Во-вторых, всё-таки нагугли отчёты ООН с 2014 по 2021 и с 2022 по эту неделю. Ты удивишься насколько в одном из отчётов цифры ощутимо больше. Не буду спойлерить в каком именно.
В-третьих, как же хорошо, что за последние 600 дней никто не стал инвалидом, никто не остался без дома, никто не стал беженцем.
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Sergey Smirnov
Ответ belikovda.90
Твоя мантра бьется еще проще Сколько людей на Донбасе с 2014 по 2022: 1) Погибло: 2) Стало инвалидами 3) Поражено в социальных правах
Напиши. С доказательствами.
А потом сравним с тем, что сейчас.
Только у меня будут сотни тысяч.
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svas17
Зачем Поздняков говорит, что у него шизофрения продолжается?
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Костя Кот
поздняков - это шизофрения какая-то
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