Поздняков о том, что украинец отказался фотографироваться с россиянином на ЧМ по борьбе: «Шизофрения продолжается»

Поздняков назвал «шизофренией» отказ украинского борца от фото с россиянином.

Накануне украинский спортсмен отказался от фото с россиянином Ахмедом Усмановым на чемпионате мира по борьбе в Сербии.

Усманов выиграл золото, победив в финале грузина Владимира Гамкрелидзе, Михайлов и иранец Мохаммад Ноходиларими завоевали бронзу.

После церемонии награждения иранский и грузинский спортсмены сделали совместное фото с Усмановым, Михайлов отказался.

«Первая ситуация произошла на Олимпиаде в Токио, когда был шум из-за фотографии украинской спортсменки с Марией Ласицкене.

Сейчас вот эта ситуация. Шизофрения продолжается», – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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