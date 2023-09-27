Поздняков о деле Валиевой: «Жаль, что этот процесс идет на фоне неприкрытого политического давления на все спортивные структуры, включая CAS»

Станислав Поздняков высказался о деле Камилы Валиевой.

С 26 п 28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания.

«Ради этой медали (золота командных соревнований в Пекине-2022 – Sports.ru) все и сделано.

Что касается CAS, существующий негативный опыт за последние полтора года показывает, что говорить о справедливости не приходится. Для меня тот факт, что даже спортивный арбитраж, некогда независимый, сейчас серьезно ангажирован, крайне неприятен. И мне жаль, что этот процесс идет на фоне неприкрытого политического давления на все спортивные структуры. Включая CAS.

В предыдущие годы больше смотрели на его профессионализм, на перспективу и исход дел, в которых он участвовал. На сегодняшний день все находятся в состоянии неопределенности. С нашей точки зрения, CAS, безусловно, попал под давление внешних факторов. И это влияет на его авторитет», – рассказал Поздняков.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?