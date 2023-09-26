Дмитрий Губерниев: «Чжоу показал всем, что он набитый дурак. Если ты кого-то обвиняешь, предъяви доказательства»

Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев WADA CAS сборная США Олимпиада-2022 Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Дмитрий Губерниев назвал фигуриста Винсента Чжоу «набитым дураком».

Ранее американский спортсмен обвинил МОК, Спортивный арбитражный суд и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле Камилы Валиевой.

Также Чжоу заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов». 

«Он показал всем, что он набитый дурак. Если ты кого-то обвиняешь, предъяви доказательства.

Я, например, сейчас скажу, что в американском фигурном катании много допинга. Это его слово против моего слова, и все эти слова ничего не значат. Просто один дурак что-то там брякнул», – сказал комментатор.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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8 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
Дурак дурака, видит издалека😅😅🤭
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Cruel Snake
У вас весь Матч ТВ такими набитыми переполнен как он
+5
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+5
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ProstoVera
Как бы это всем патриотам, как Губерниев, перед зеркалом повторять!
+3
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+3
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David Rigert
арбитражный суд предъявит.
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Лариса Грачева
Ответ Михаил Пригода
Наличие допинга в организме Валиевой доказано, значит она должна лишиться всех своих медалей после сдачи этой допинг пробы, почему это должно как-то оспариваться? Как я понимаю внятного оправдания у неё не было, так почему же её нельзя называть допингершей?
"Мы знаем, что российские фигуристы принимают допинг". Где здесь про Валиеву?
+2
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Девушка Безимени
зачем провоцировать читателей и писателей спротса публикациями, вынуждающими комментировать нелестными словами высказывания ангажированных людей??
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Сергей Жарковский
Вот именно тут без Губера никак не обойтись, фигурное катание как никак.
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