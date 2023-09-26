Дмитрий Губерниев: «Чжоу показал всем, что он набитый дурак. Если ты кого-то обвиняешь, предъяви доказательства»

Дмитрий Губерниев назвал фигуриста Винсента Чжоу «набитым дураком».

Ранее американский спортсмен обвинил МОК, Спортивный арбитражный суд и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле .

Также Чжоу заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов».

«Он показал всем, что он набитый дурак. Если ты кого-то обвиняешь, предъяви доказательства.

Я, например, сейчас скажу, что в американском фигурном катании много допинга. Это его слово против моего слова, и все эти слова ничего не значат. Просто один дурак что-то там брякнул», – сказал комментатор.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии