«Полет в деталях». Косторная показала, как выполняет подкрутку с Куницей на пляже
Алена Косторная показала, как выполняет подкрутку с Георгием Куницей на пляже.
«Полет в деталях✈️», – написала фигуристка.
Косторная и Куница выступят на этапах Гран-при России в Омске и Москве.
в ленте "новостей" из набросов и мерзких высказываний как западных спортсменов с атрофированной человечностью,
так и некоторых местных говорящих "экспертных" голов-хатаскрайников, которые готовы подпевать русофобствующим западникам и сливать и наших спортсменов, и страну в целом, лишь бы продолжать сидеть на своих тёплых местечках.