«Полет в деталях». Косторная показала, как выполняет подкрутку с Куницей на пляже

Теги сборная России фото пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная показала, как выполняет подкрутку с Георгием Куницей на пляже.

«Полет в деталях✈️», – написала фигуристка.

Косторная и Куница выступят на этапах Гран-при России в Омске и Москве.

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25 комментариев

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Larisa Ermolenko
Какой шпагат красивый.
+23
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закрыт по беспределу
Весьма амплитудно
+18
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Olga Krayz
Красивые фото!
+13
0
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Лиза Михайлова
Когда мечтала о том, что парень будет носить на руках😅
+11
0
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Elena Bogach
Это очень круто
+10
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Katerina Sunny
Атмосферные фотографии. Красиво!
+10
-1
+9
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Мира Массарская
о, шпагат, хорошо!
+9
0
+9
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Беглый*
Не, ну это реально крутые фотки
+10
-1
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Тайга86
Красиво. Аленка и правда как самолётик где в шпагате. Приятного полёта по сезону, и чтобы этот самолёт с прекрасными пилотами только набирал высоту✈️
+9
0
+9
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Док Аксель
Полёты не во сне, а наяву и очень красиво выглядят. Таких же полётов и на льду.
+8
0
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Аленка_76
Очень красивые фото!
+8
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svizishlem menotu
круто
+7
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Анастасия Прудникова
Молодцы, ребята. Старайтесь, болею за вас.
+5
0
+5
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Varvarushka
Очень красивые фото
+4
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B.Jones
Фигасе. Лётчица налётчица. Надеюсь это не монтаж?😁✌️
+3
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Мира Массарская
2К - островок света и позитива
в ленте "новостей" из набросов и мерзких высказываний как западных спортсменов с атрофированной человечностью,
так и некоторых местных говорящих "экспертных" голов-хатаскрайников, которые готовы подпевать русофобствующим западникам и сливать и наших спортсменов, и страну в целом, лишь бы продолжать сидеть на своих тёплых местечках.
+4
-1
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Идеальный шторм
Очень красиво! Как птицы над морем
+3
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Olga.t
Какие атмосферные фото, красотища!
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Самая цитируемая и вообще недура
Фото 🔥
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Roman Roman
Ответ закрыт по беспределу
Весьма амплитудно
фото, как поймал - нет?
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Мария Тихонова
Ответ Wiley Fox
Вангую свадьбу скорую Такое доверие Впрочем, песок мягче льда раз в десять, минимум
Вы кое-что пропустили
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Melena
Отчаянная и бесстрашная Алёна... ЗдОрово, конечно!
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ретроградный меркурий
А молодцы ребята, не стоят на месте. Шпагат в воздухе - это ведь уже замахиваются на 4-й уровень в подкрутках, еще на ОП шпагата на было. Круто, очень круто! И высота подкрута шикарная, вот так и в прокате надо. Алена продолжает поражать прогрессом на элементах
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