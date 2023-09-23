Александр Энберт: «С темпом развития и прогресса Косторной и Куницы третье место на чемпионате России может случиться»

Энберт считает, что Косторная и Куница могут взять бронзу на чемпионате России.

Алена Косторная и Георгий Куница выступают в паре с начала года. 16-17 сентября они представили программы на контрольных прокатах в Москве.

«В плане конкуренции – конечно, они могут претендовать на призовые места, только вопрос: на каких турнирах? На чемпионате России, конечно, им пока будет сложнее, потому что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов – это железобетонные первые номера сборной, если они будут выступать и будут находиться в форме.

На третье место претендентов тоже хватает: и в Петербурге, и в Москве, и в Перми есть пары, которые долго катаются, которые делают сложный контент, более скатанные и имеющие более сложные заходы на поддержки, у которых могут быть выбросы в серьезной плюсовой зоне, поэтому придется очень сильно постараться, чтобы на чемпионате страны взять бронзу.

Возможно ли это? Да, возможно – третье место на чемпионате России с их темпом развития и прогресса, который у Косторной и Куницы сейчас был, может случиться.

Но такой темп прогресса очень тяжело сохранять, потому что взять и научиться делать базовые элементы парного фигурного катания – это одна работа, а из базовых элементов сделать их невероятно сложными, красивыми, на ходу, накрутить всяких заходов-выходов на скорости – это другая работа, она требует намного больше усилий.

Они молодцы, что идут вперед классным темпом, желаю им его не сбавлять, чтобы бороться за высокие места», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?