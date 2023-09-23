Александр Энберт: «С темпом развития и прогресса Косторной и Куницы третье место на чемпионате России может случиться»

Теги сборная России чемпионат России Александр Энберт пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Георгий Куница Александра Бойкова Дмитрий Козловский Алена Косторная Фигурное катание

Энберт считает, что Косторная и Куница могут взять бронзу на чемпионате России.

Алена Косторная и Георгий Куница выступают в паре с начала года. 16-17 сентября они представили программы на контрольных прокатах в Москве.

«В плане конкуренции – конечно, они могут претендовать на призовые места, только вопрос: на каких турнирах? На чемпионате России, конечно, им пока будет сложнее, потому что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов – это железобетонные первые номера сборной, если они будут выступать и будут находиться в форме.

На третье место претендентов тоже хватает: и в Петербурге, и в Москве, и в Перми есть пары, которые долго катаются, которые делают сложный контент, более скатанные и имеющие более сложные заходы на поддержки, у которых могут быть выбросы в серьезной плюсовой зоне, поэтому придется очень сильно постараться, чтобы на чемпионате страны взять бронзу.

Возможно ли это? Да, возможно – третье место на чемпионате России с их темпом развития и прогресса, который у Косторной и Куницы сейчас был, может случиться.

Но такой темп прогресса очень тяжело сохранять, потому что взять и научиться делать базовые элементы парного фигурного катания – это одна работа, а из базовых элементов сделать их невероятно сложными, красивыми, на ходу, накрутить всяких заходов-выходов на скорости – это другая работа, она требует намного больше усилий.

Они молодцы, что идут вперед классным темпом, желаю им его не сбавлять, чтобы бороться за высокие места», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

33 комментария

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Competition Score
Может подождем хоть одного соревнования?
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MyCA
Саша бредит одно дело с нуля до хорошего уровня подняться другое в топ 3 за год не реально
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Очень смешно
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unknownman
Вроде хотел одних похвалить, а по факту остальных принизил. Какое 3 место? Если отберутся на ЧР, уже хорошо, если там будут не последними - для первого сезона будет здорово.
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Пахра
Ну развиваются и развиваются, а вот с какой целью Александр решил сделать такие прогнозы? Вроде профессионал, должен видеть, что над парными элементами много работы, её не сделаешь за считанные месяцы. Конечно, хочется пожелать любимой паре успеха, но не надо так фантазировать.
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ретроградный меркурий
Надо бы посмотреть соревнования и первые оценки, чтобы делать какие-то выводы про перспективы. Но в целом я с Энбертом согласен. БК и МГ пока катаются в своей лиге, а вот составить конкуренцию в борьбе за 3-4-е место - почему бы не поставить себе такую сверхцель? Для этого нужно превратить 3F2T в 3F3T - Алёна, когда в форме, щёлкает этот каскад, а вот может ли его Гоша стабильно прыгать - вопрос. Плюс на ОП они показали сольный лутц, т.е. на прыжках они могут создать себе хороший гандикап. Два старших зубцовых не прыгает ни одна пара. Вторая оценка у них будет довольно высокой хотя бы благодаря Алёне, по катанию которой вообще нет вопросов, да и Гоша в последнее время в презентации просто вышел на другой уровень. Выбросы надо улучшать, но они их делают уже довольно неплохо. Для меня вообще сам факт, что Алёна за год дошла до такой уверенности на тройных выбросах - это космический прогресс. Поддержка на одной руке в произвольной очень эффектная и по большому счету ничем не уступает другим парам. Подкрутки - наверное, нет, и на них пара пока будет терять баллы и уровни. Остальные элементы не такие сложные и их довести до хорошего уровня вполне возможно.
Одно можно сказать точно - ещё никогда на моей памяти в парное не переходила одиночница настолько высокого уровня и не показывала такого прогресса за год.
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Defender64
Одно из двух. Либо Энберт совсем потерял чувство реальности. Либо решил заявить, что кроме МГ и БК наши пары ничего не стоят и из могут сделать два бывших одиночника с плохим подкрутом и тодесом, которые на данный момент ни одного соревнования не провели. Да их хвалить будут только за то, что отобрались - при этом ещё не факт, что смогут это сделать.
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Юлия Величко
Ну это Энберт хватил что-то. При нашем уровне парного катания это практически невозможно. Разве что все посыпятся, а Алёна с Гошей выдадут прокат жизни, но вероятность этого очень мала.
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Алена Иванова
Ну года через два возможно. И то это очень оптимистично
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Ответ RS919
Представляю, что в комментах начнётся, попади они в призовую тройку)
Она тодес скрутить не может, поддержки пока низкого уровня, какая тройка? 🙈 Только разве что наше парное деградирует до уровня танцев, тогда-да, сможет. Но по ОП, слава Богу, пока этого не намечается, уровень отличный.
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tanygavr
На этапах Гран-при вполне могут забраться на пьедестал, на ЧР вряд ли. Пара очень быстро скаталась, прыжки у них отличные, выброс тоже зрелищный, такое мягкое приземление у Алены. Вращения , дорожка все хорошего уровня, на подкрутах и поддержках пока уступают, но это поправимо. Другие пары тоже не всегда катают чисто, прыжки срывают, с выбросов падают, так что если усилить каскад и стабилизировать выбросы вполне могут через год на ЧР побороться за тройку
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Veronika spuria
Пара шикарная получилась, теперь только работать и работать!
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RS919
Представляю, что в комментах начнётся, попади они в призовую тройку)
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На Пекин
Возможно, и смогут, но не в этом сезоне.
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oldparakhod
Это Энберт махнул конечно... Пара КК очень симпатична , но надо реально смотреть. В этом году, точно нет.
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Mari Gams
Предсказывать такое себе …. Алена с Гошей пара красивая , целеустремлённая , нацеленные на результат , но все же им есть над чем работать .
Пусть будет удача , гладкий лёд , результат увидим на соревнованиях .
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Veronika spuria
Ответ ВИван
Запросто могут, дядя Лакерник бдит.
Всё же дядя- это не мамо!С мамо быстро и легко решаются всё вопросы!
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REA-13
Вот что любовь животворящая делает :)
Рада за ребят и всегда в них верила. Ну, верила в то, что по крайней мере они не сольются так и не став реальной спортивной парой.
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Maturmalai
Я плохо разбираюсь в парном катании, но мне очень нравится эта пара. Немножко бы больше синхронности, и вообще загляденье.
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versa
Хорошее заявление для подогрева интереса к дисциплине, прорыв новичков, так сказать, но совсем не реалистичное.
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Plusha2112
Ответ Mari Gams
Предсказывать такое себе …. Алена с Гошей пара красивая , целеустремлённая , нацеленные на результат , но все же им есть над чем работать . Пусть будет удача , гладкий лёд , результат увидим на соревнованиях .
что значит предсказывать ? Рассуждает , исходя из реалий , специалист понимающий в этом деле
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Док Аксель
Начнутся этапы ГП и там уже будет видно насколько Алёна с Гощей могут составить конкуренцию другим парам в борьбе за призы.
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Белые Росы
Третье место им может случиться, если им помогут подняться судейской договоренностью. Этапы ГП им уже поставили выгодные.
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Белые Росы
Ответ Plusha2112
что значит предсказывать ? Рассуждает , исходя из реалий , специалист понимающий в этом деле
Энберт специалист? Кого он воспитал? Для специалиста он слишком эмоционален и многословен, не устает давать "экспертные" оценки по телефону
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Plusha2112
Ответ unknownman
Вроде хотел одних похвалить, а по факту остальных принизил. Какое 3 место? Если отберутся на ЧР, уже хорошо, если там будут не последними - для первого сезона будет здорово.
ну, объективности ради , перечислил кучу *если* ) из серии начал за здравие, закончил за упокой
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