Георгий Куница: «Год назад мы с Косторной даже представить не могли, что выступим на контрольных прокатах в качестве пары – не только на льду, но и в жизни»

Георгий Куница рассказал о том, как впервые встретился с Аленой Косторной.

Фигуристы выступают в паре с февраля этого года.

«Вот и закончились контрольные прокаты сборной России 2023. Спасибо всем нашим болельщикам и тренерам❤️

P.S. Хочу рассказать вам одну интересную историю. Ровно год назад все и началось.

Тогда я тоже должен был выступать на контрольных прокатах, но за пару месяцев до них моя партнерша решила по-другому. В итоге я был в качестве зрителя, как и Алена. Но это не суть важно сейчас.

Ровно год назад мы с (по совместительству моей женой😘😂) впервые встретились и поговорили вживую о том, что мы с ней вместе будем выступать в шоу. И тогда мы даже представить не могли, что выступим тут в качестве пары! В качестве пары не только на льду, но и в жизни.

Алена настоящий герой и всем стоит у нее поучиться. Когда год назад человек стоял тут после операции и буквально еле ходил. А сейчас она вместе со мной выступала на прокатах и выглядела явно не слабее остальных парниц. Люблю тебя, Алена 😘» – написал Куница.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?