Георгий Куница: «Год назад мы с Косторной даже представить не могли, что выступим на контрольных прокатах в качестве пары – не только на льду, но и в жизни»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Георгий Куница рассказал о том, как впервые встретился с Аленой Косторной.

Фигуристы выступают в паре с февраля этого года. 

«Вот и закончились контрольные прокаты сборной России 2023. Спасибо всем нашим болельщикам и тренерам❤️

P.S. Хочу рассказать вам одну интересную историю. Ровно год назад все и началось.

Тогда я тоже должен был выступать на контрольных прокатах, но за пару месяцев до них моя партнерша решила по-другому. В итоге я был в качестве зрителя, как и Алена. Но это не суть важно сейчас.

Ровно год назад мы с Аленой (по совместительству моей женой😘😂) впервые встретились и поговорили вживую о том, что мы с ней вместе будем выступать в шоу. И тогда мы даже представить не могли, что выступим тут в качестве пары! В качестве пары не только на льду, но и в жизни. 

Алена настоящий герой и всем стоит у нее поучиться. Когда год назад человек стоял тут после операции и буквально еле ходил. А сейчас она вместе со мной выступала на прокатах и выглядела явно не слабее остальных парниц. Люблю тебя, Алена 😘» – написал Куница. 

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

25 комментариев

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kate_ko
посмотрела я на все это великолепие) и могу с высоты своего опыта (ха-ха) сказать: Алёнушка, держись Гоши, он и правда тебя любит и принимает такой, какая ты есть, а это дорогого стоит. вдобавок Гоша отлично подтянулся по катанию и линиям: если пару месяцев назад всем казалось, что он сильно проигрывает Алёне в классе, то уже на ОП сказать такое было бы крайне не справедливо. вырисовывается гармоничная пара, желаю так держать и на льду, и в жизни!
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ретроградный меркурий
Надо отдать должное Алёне, она и правда волевая и упертая. Пройти через несколько переломов, сложную операцию на ноге, сменить дисциплину и менее чем через год собрать в общем-то достойный прокат на фоне сборников - это дорогого стоит. Так что гордись женой, Гоша, она у тебя и вправду крутая
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Olga Krayz
Как это мило! Молодец Георгий, поддержал Алёну. Она и правда уже многому научилась. Дальше будет ещё лучше.
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Анна Лисина
Хороший какой, Гоша.
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Николай Криницкий
Дай бог, вам счастья и удачи, в спорте и в семейной жизни!
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NTLY
Очень классно смотритесь вместе! Очень стильная пара! Про прогресс написали уже очень много. Удачи в этом и последующих сезонах. Такая радость снова видеть потрясающее скольжение и пластику Алены!
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Док Аксель
Его величество счастливый случай, который свёл ребят в одном ледовом шоу, а потом в спортивную и семейную пару. Счастья радости, успеха, удачи и любви !
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Kontiolahti
Ответ kate_ko
посмотрела я на все это великолепие) и могу с высоты своего опыта (ха-ха) сказать: Алёнушка, держись Гоши, он и правда тебя любит и принимает такой, какая ты есть, а это дорогого стоит. вдобавок Гоша отлично подтянулся по катанию и линиям: если пару месяцев назад всем казалось, что он сильно проигрывает Алёне в классе, то уже на ОП сказать такое было бы крайне не справедливо. вырисовывается гармоничная пара, желаю так держать и на льду, и в жизни!
Да, тоже подумалось, что Алёне безумно повезло - у Гоши даже не влюблённость, а настоящая Любовь. Такое редко бывает, особенно в таком юном возрасте.
Гоша, чувствую, хороший человек, и заслуживает всего самого хорошего. Очень надеюсь, что Алёна его не подведёт (в человеческом плане).
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NTLY
И, конечно же, слова Гоши об Алене очень трогательны. Счастья ребятам!
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Nokolay Fomi4ev
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Молодцы, ребята! Вас ждет отличное будущее! За вас многие уже болеют и будут болеть в еще большем количестве! Удачи вам! Алене Косторной двойное "Браво!".
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На Пекин
Эта пара явно заслуживает приза в номинации " Люди, которые нас удивили". Не верила в Алёну, каюсь, рада, что ошибалась.
+17
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elene.elene
Не сдавайтесь, ребята, и верьте в себя!Удачи! У парников может быть долгая карьера, наполненная памятными моментами. Мечтаю увидеть эту пару в элите парного катания. Думаю труд, время и совместный опыт им это может принести.
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kate_ko
Ответ Kontiolahti
Да, тоже подумалось, что Алёне безумно повезло - у Гоши даже не влюблённость, а настоящая Любовь. Такое редко бывает, особенно в таком юном возрасте. Гоша, чувствую, хороший человек, и заслуживает всего самого хорошего. Очень надеюсь, что Алёна его не подведёт (в человеческом плане).
да, меня поразил ответ Георгия на вопрос Алины, который был как-то криво ею сформулирован, но имелось в виду что-то вроде "кто чаще эмоционирует?", на что Гоша ответил: разумеется, Алёна, но ему это совершенно несложно выносить, даже если она завелась. а что Алёна может завестись, мы все прекрасно знаем)) в общем, несмотря на юные лета, очень осознанный молодой человек
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Lina Dzhanibek
Молодые, красивые, влюбленные, дерзкие! Пусть все получится!
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Nensy22
Георгий - прям сын маминой подруги)
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Аврора кубик
С каждым стартом будет лучше!!! Алена и Гоша молодцы!!! 😍
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Лия Романова
Гоша сильно прибавил в презентации, видно, что заряжен на работу и при этом спокоен, и уверен. Аленке определено повезло, они хорошо сочетаются характерами. Молодцы, за такой короткий срок действительно было очень неплохое выступление на прокатах, работы много предстоит, но перспектива точно есть, программы хорошие. Так мило поддерживает партнёршу и жену. Удачи им и успехов в сезоне!
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Ирина С
Ответ pas33pas
На КП программы у них получились чуть хуже, чем хотелось бы. Но если взять в расчёт разминки непосредственно перед прокатами - можно сказать, техника у них есть, уже есть. Волнение во время проката чтоли им мешало? Для спортсменов такого уровня - довольно странно.
Конечно, ребята волновались, ведь это был их первый серьезный выход в качестве парников. Особенно это заметно было по Алёнке - новая дисциплина, да и не выступала она, практически два сезона. Но зрители их ждали, приветствовали очень тепло и поддерживали. Я считаю, что дебют у Алёны с Георгием получился отличный. У Алёнки было много поклонников, в том числе и я - теперь будем болеть за пару! Удачи и успехов на льду!
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Тайга86
Такие истории вдохновляют и лишний раз доказывают что невозможное возможно. Сколько здесь еще недавно было колкостей, маханий рукой, обсуждение Алёнкиных несерьёзностей...И вот пожалуйста. На кого бы большинство никогда не подумало, оказалась с характером и с желанием развиваться в том, что она больше всего любит и умеет. А бывает что внешне кремень и вроде амбиции присутствуют, но всё это только внешне или на словах. Молодцы ребята, им только уважение и пожелание всевозможных успехов.
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Anneta28
Удивительно! Ни одного хейтерского коммента. Гоша прям как принц из сказки - снял с Аленки проклятие злой королевы.)))
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Анастасия Платонова
Гоша...ты попал.... Эти магические глаза, да с завораживающим скольжением, это просто капкан какой- то...
Береги нашу красавицу!
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Пахра
Жизнь прекрасна и непредсказуема! Алене и Гоше пожелаю работать с удовольствием и азартом, совершенствоваться, беречь друг друга. Пусть всё у них будет хорошо и ещё лучше
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alexnew
Ну, не слабее других парниц - это явная натяжка. Но в прыжках точно не слабее, а скорее наоборот.
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pas33pas
На КП программы у них получились чуть хуже, чем хотелось бы. Но если взять в расчёт разминки непосредственно перед прокатами - можно сказать, техника у них есть, уже есть. Волнение во время проката чтоли им мешало? Для спортсменов такого уровня - довольно странно.
+4
-4
0
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