Елизавета Туктамышева: «У Косторной есть все, что нужно для парницы. Теперь только работать, чтобы у них не терялась мотивация»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Елизавета Туктамышева высоко оценила перспективы Алены Косторной в парах.

С нового сезона Косторная выступает в парном катании вместе с Георгием Куницей.

– Ты смотрела прокаты других фигуристов. Кто запомнился больше всего?

– Меня впечатлили Алена Косторная и Георгий Куница. Мне они безумно понравились.

Я соскучилась по катанию Алены. Я вижу в ней потенциально восхитительную парницу, которая может поднять эту пару на высочайший уровень.

Ребята идеально подходят друг другу. Алена такая харизматичная, с прекрасной осанкой, катанием. Все, что нужно для парницы, у нее есть. Теперь только работать, чтобы у них не терялась мотивация.

Я рада и за их тренеров, потому что они сделали хорошую работу, подобрали интересные образы. Особенно в произвольной [программе] – для меня открытие, что «Голодные игры» так прозвучали на большой арене.

Это классный фильм, и Алена с Гошей прекрасно справились, учитывая, какое количество времени у них было для подготовки, – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

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11 комментариев

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S Olga
Спасибо Лизе за добрые слова. Пара и в самом деле интересная. Самое главное - делать парные элементы хотя бы на 3 уровень. Про 4 пока молчу. А уж потом и хорео можно будет посложнее делать.
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N-fox
Спасибо Лизе за хорошие слова. Алена, и правда, очень ладная, прекрасно сложена для парного, движения изумительные.
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Katerina Sunny
Именно в парном мотивация не должна проподать сейчас. Алёнка учится новому постоянно и радуется, если получается. Про конкуренцию с другими парами сейчас речи не идёт, им нужно делать то, что сами умеют.
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Дружба11
Солидарен с Лизиком и всем как она прекрасно сказала, Аленка и Гоша открытие сезона, от себя добавлю у ребят-утонченный вкус к подбору костюмов-на что я всегда обращаю внимание и экспрессивная подача.
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Ataklena
Ну так-то у Алены и все было для того, чтобы стать восхитительной одиночницей...
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Железная Леди
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Будем за них болеть. они справяться, ведь не с нуля начинают.
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NTLY
Спасибо Лизе за поддержку!
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Veronika spuria
Лиза внимательно смотрела как Алена с Гошей катают произвольную программу.
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Hiro Nakamura
Лиза поддержала свою подругу Бетинку))
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Александр Скворцов
В жизни у Алёны новая страница
Классное катание с Жорою Куницей!
Их похвалила Туктик, сказала просто:ОК!
Что станут лучшей парой, когда наступит срок.

Ещё Лизон сказала: Аленка-просто шик
Она в катаньи парном уже не ученик.
Ещё хвала их тренерам, их мастерству и вкусу,
Что будет результат от этого союза!
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Ливия
Какая Лиза умничка, столько теплых слов про Алену и Гошу)
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