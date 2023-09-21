Елизавета Туктамышева: «У Косторной есть все, что нужно для парницы. Теперь только работать, чтобы у них не терялась мотивация»

Елизавета Туктамышева высоко оценила перспективы Алены Косторной в парах.

С нового сезона Косторная выступает в парном катании вместе с Георгием Куницей.

– Ты смотрела прокаты других фигуристов. Кто запомнился больше всего?

– Меня впечатлили Алена Косторная и Георгий Куница. Мне они безумно понравились.

Я соскучилась по катанию Алены. Я вижу в ней потенциально восхитительную парницу, которая может поднять эту пару на высочайший уровень.

Ребята идеально подходят друг другу. Алена такая харизматичная, с прекрасной осанкой, катанием. Все, что нужно для парницы, у нее есть. Теперь только работать, чтобы у них не терялась мотивация.

Я рада и за их тренеров, потому что они сделали хорошую работу, подобрали интересные образы. Особенно в произвольной [программе] – для меня открытие, что «Голодные игры» так прозвучали на большой арене.

Это классный фильм, и Алена с Гошей прекрасно справились, учитывая, какое количество времени у них было для подготовки, – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?