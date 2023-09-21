Елизавета Туктамышева: «У Косторной есть все, что нужно для парницы. Теперь только работать, чтобы у них не терялась мотивация»
Елизавета Туктамышева высоко оценила перспективы Алены Косторной в парах.
С нового сезона Косторная выступает в парном катании вместе с Георгием Куницей.
– Ты смотрела прокаты других фигуристов. Кто запомнился больше всего?
– Меня впечатлили Алена Косторная и Георгий Куница. Мне они безумно понравились.
Я соскучилась по катанию Алены. Я вижу в ней потенциально восхитительную парницу, которая может поднять эту пару на высочайший уровень.
Ребята идеально подходят друг другу. Алена такая харизматичная, с прекрасной осанкой, катанием. Все, что нужно для парницы, у нее есть. Теперь только работать, чтобы у них не терялась мотивация.
Я рада и за их тренеров, потому что они сделали хорошую работу, подобрали интересные образы. Особенно в произвольной [программе] – для меня открытие, что «Голодные игры» так прозвучали на большой арене.
Это классный фильм, и Алена с Гошей прекрасно справились, учитывая, какое количество времени у них было для подготовки, – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?
Классное катание с Жорою Куницей!
Их похвалила Туктик, сказала просто:ОК!
Что станут лучшей парой, когда наступит срок.
Ещё Лизон сказала: Аленка-просто шик
Она в катаньи парном уже не ученик.
Ещё хвала их тренерам, их мастерству и вкусу,
Что будет результат от этого союза!