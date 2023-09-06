Тарасова о деле Валиевой: «Я была уверена, что CAS отклонит запрос США»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS сборная США Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ответ Спортивного арбитражного суда (CAS) на запрос сборной США.

Ранее CAS отказал американской стороне присутствовать на слушаниях по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чем здесь американцы? CAS должен стоять на стороне справедливого решения. Он не занял сторону Камилы, он продолжает стоять на своей стороне», – сказала Тарасова.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине.

Валиева в составе олимпийской сборной России выиграла золото командного турнира, команда США заняла второе место. Награждение так и не состоялось из-за начала расследования дела.

 

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Им отказали по закону. так что ничего уливительного в этом нет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angry_bear
Господи, ТАТ комментирует каждое мало-мальское даже не событие а движение в ФК. Нет, я все понимаю, что за это платят, и что ее мнение как заслуженного деятеля РФК очень ценно... Но не каждый же чих каждый день комментировать...!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Vishenka
Была уверена только после того как пришли новости.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Должен стоять на стороне справедливого решения.Он не занял сторону Камилы,он продолжает стоять на своей стороне.Чего?Что за набор слов?Может хватит уже звонить ТАТ,оставьте старую больную женщину в покое.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Спортс, спросите у ТАТЫ ( она теперь в роли Касандры ) каким будет вердикт САS после закрытых слушаний по Камиле. Есть ли у неё уверенность, что оправдают или дисквалифицируют и на какой срок.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
expertmer2020
США нагнули, а кто следующий?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
expertmer2020
Лучше бы США допустили, Ками оправдали, а не наоборот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зиля Бадриева
Хотя бы задали актуальный вопрос, а то каждый день по десятому кругу идёт опрос, продолжат ли соревноваться Аня и Саша, и постятся кружочки беглянки. Да ещё свадебное эхо все стучит в уши читателей. А вообще создаётся впечатление, что Камилу стараются замалчивать, видать заранее приговорили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блинчик
Может, ТАТ уже и решение знает? Всё уже порешали при помощи чемодана аргументов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
во многом чем ты была уверена)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Сейчас задача защиты валиевой не очернить Великую Этери и её партнеров по бизнесу те федерацию фк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мар-ина
Там же ясно сказано: "ни одна из сторон (т. е. ни истцы, ни ответчик) не потребовала проведения публичных слушаний", т. е. данное решение - не инициатива суда, он всего лишь придерживается установленных правил. Американская сборная не является стороной этого судебного дела, поэтому не может повлиять на судебный процесс. По моему мнению, при отрицательном для Камилы решении отсутствие на разбирательствах представителей сборной Америки уберёт повод говорить о давлении на суд. Хотя, думаю, априори решение не будет беспристрастным, такова данность.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nad-in
Ответ Angry_bear
Господи, ТАТ комментирует каждое мало-мальское даже не событие а движение в ФК. Нет, я все понимаю, что за это платят, и что ее мнение как заслуженного деятеля РФК очень ценно... Но не каждый же чих каждый день комментировать...!
Её спрашивают, она отвечает
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nad-in
Ответ Olga.t
Есть такая опция - отказ комментировать.
Зарабатыват
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ir_rish
Ответ Olga.t
Есть такая опция - отказ комментировать.
Еще есть опция- перестать лезть с вопросами к пожилому и не очень здоровому человеку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Ивашкина
Ответ Док Аксель
Спортс, спросите у ТАТЫ ( она теперь в роли Касандры ) каким будет вердикт САS после закрытых слушаний по Камиле. Есть ли у неё уверенность, что оправдают или дисквалифицируют и на какой срок.
ТАТ уверена в непогрешимости Валиевой и Тутберидзе! Поэтому даже если решение будет не в пользу Валиевой, наши власти это преподнесут как происки врагов и отольют нашим медали из золота ... Жаль только, что эта медаль не заменит спортсменам реального звания ОЧ!

А насчет прогнозов ... От ЭТ свалил итальянец Грассль. По мне, это в преддверии слушаний. Не хочет он ассоциировать себя с ЭТ и ее ТШТ! Да и вообще ... а был ли мальчик ???? С учетом новых правил есть большие сомнения в том, что ЭТ продолжит покорение Олимпа за счет малышек. Ну не было у нее никого стабильного после 17 лет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий