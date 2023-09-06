Тарасова о деле Валиевой: «Я была уверена, что CAS отклонит запрос США»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ответ Спортивного арбитражного суда (CAS) на запрос сборной США.

Ранее CAS отказал американской стороне присутствовать на слушаниях по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чем здесь американцы? CAS должен стоять на стороне справедливого решения. Он не занял сторону Камилы, он продолжает стоять на своей стороне», – сказала Тарасова.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин – об этом стало известно в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине.

Валиева в составе олимпийской сборной России выиграла золото командного турнира, команда США заняла второе место. Награждение так и не состоялось из-за начала расследования дела.