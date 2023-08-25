Юрист Прокопец о просьбе американцев допустить своего представителя на слушания по делу Валиевой: «Думаю, это оппортунистическая попытка «залезть» в дело, оказать давление»
Юрист оценил просьбу американцев о допуске на слушания по делу Камилы Валиевой.
Олимпийская сборная США обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки.
«Если сборная США не является участницей либо третьей стороной этого процесса и заседание является закрытым, я не вижу никаких процессуальных оснований в регламенте CAS для того, чтобы это ходатайство было удовлетворено.
Такие ходатайства должны удовлетворяться только при согласии всех заинтересованных сторон, но вряд ли сторона Валиевой и ОКР дадут согласие. Думаю, что это оппортунистическая попытка «залезть» в дело, оказать давление», – сказал Михаил Прокопец.
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Стремление представителей США присутствовать на заседании понятно, но - ’НЕТ", это попытка давления на судей.