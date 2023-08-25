Юрист Прокопец о просьбе американцев допустить своего представителя на слушания по делу Валиевой: «Думаю, это оппортунистическая попытка «залезть» в дело, оказать давление»

Юрист оценил просьбу американцев о допуске на слушания по делу Камилы Валиевой.

Олимпийская сборная США обратилась в Спортивный арбитражный суд ( ) с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу российской фигуристки.

«Если сборная США не является участницей либо третьей стороной этого процесса и заседание является закрытым, я не вижу никаких процессуальных оснований в регламенте CAS для того, чтобы это ходатайство было удовлетворено.

Такие ходатайства должны удовлетворяться только при согласии всех заинтересованных сторон, но вряд ли сторона и дадут согласие. Думаю, что это оппортунистическая попытка «залезть» в дело, оказать давление», – сказал .

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