Милохин о чувствах к Медведевой: «Поначалу было что-то, она мне нравилась. Но в какой-то момент переломилась эта тема, мы стали хорошими друзьями»

Теги телевидение Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Даня Милохин рассказал, в каких отношениях был с Евгенией Медведевой.

Милохин и Медведева выступали в дуэте в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

– Вас с Женей Медведевой очень шипперили. Насколько реально все это было?

– Как будто бы поначалу было что-то, на самом деле. Прикольная, приятной внешности девушка, красиво катается на коньках.

Я посмотрел почти все ее выступления и с каждым выступлением все больше удивлялся, какая она прям женственная. Мы познакомились, все продолжалось так же, все было хорошо, она мне нравилась.

Но в какой-то момент переломилась эта тема, с моей стороны, мы стали как будто бы просто сниматься вместе, тренироваться.

Мы стали хорошими друзьями, у нас было много общих приколов, но прям любви-любви как будто бы не было, – сказал тиктокер и музыкант в интервью на ютуб-канале «Мадонна Мур».

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

«Медведева и Милохин олицетворяли тинэйджерскую любовь. Теперь можно делать номера про глубокие чувства». У Жени – новый партнер

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73 комментария

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Елена Спирина
Кому он нужен на спортивном ресурсе
+37
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Лия Романова
какими друзьями он там стал? Женя давным давно его заблокировала и вычеркнула. Живет в своих каких то фантазиях ещё и транслирует на весь мир. Мальчонке больше хайпануть не на чем. Сидел бы уже где там он, и и не высовывался
+42
-13
+29
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Светлана М
А почему его спрашивают? Здесь про спорт, а он устаёт быстро.
+23
-2
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Ливия
Медведева: давно забыла про этот эпизод в жизни. Счастлива с молодым человеком, летает на Мальдивы в романтик поездки с ним. Активно запускает свое шоу на ютьюбе, проведет мастер классы в Пекине, будет солисткой в ледовом спектакле «Кармен». Отшивает линию одежды и участвует в сочинских ледовых шоу.
Продолжает сотрудничество с Динамо и амбассадор этого клуба. Много рекламы и съемок.
Работа ведущей, комментатором, в сезоне турнир на призы Медведевой, постоянные участия в шоу-миллионниках и приглашения на почти все ТВ каналы в передачи.
И не слова о Милохине за последние полгода))
Милохин вечно вспоминает о Жене. и хайпует на ней. Видимо, Женя и участие в ЛП самое яркое событие в жизни дубайского отдыхающего.
+25
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Аленка_76
Ответ Елена Спирина
Кому он нужен на спортивном ресурсе
Вот тоже не понимаю
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Лия Романова
спортс, серьезно, новостей больше нет, чем этого додика вспоминать?
+16
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Аленка_76
Господи,как замучили уже про Женю у него спрашивать.
Ни одно интервью без Жени не обходится.
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Olga Krayz
Ответ Светлана М
А почему его спрашивают? Здесь про спорт, а он устаёт быстро.
😁😁😁
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MARG-la
Ответ Ливия
Медведева: давно забыла про этот эпизод в жизни. Счастлива с молодым человеком, летает на Мальдивы в романтик поездки с ним. Активно запускает свое шоу на ютьюбе, проведет мастер классы в Пекине, будет солисткой в ледовом спектакле «Кармен». Отшивает линию одежды и участвует в сочинских ледовых шоу. Продолжает сотрудничество с Динамо и амбассадор этого клуба. Много рекламы и съемок. Работа ведущей, комментатором, в сезоне турнир на призы Медведевой, постоянные участия в шоу-миллионниках и приглашения на почти все ТВ каналы в передачи. И не слова о Милохине за последние полгода)) Милохин вечно вспоминает о Жене. и хайпует на ней. Видимо, Женя и участие в ЛП самое яркое событие в жизни дубайского отдыхающего.
Кроме совсем уж откровенных скандалов , я не думаю, что у Милохина будет в жизни что- то более яркое, эмоциональное и популярное чем ЛП с Женей. Дурак он дурак. И больше тут сказать нечего.
+16
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Лия Романова
Ответ несахар
Комментарий удален модератором
вам в мозг что-то колет) сами выдумали, сами пытаетесь в чем-то уличить
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Илларион
Вот искренне не понимаю зачем о фрике писать на спортивном канале? Тем более ледовое шоу было год назад
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MARG-la
Ответ несахар
а как всё хорошо начиналось, умилению их парой у поклонников медведевой не было границ) и тут забавны их переобувания в оценках роли милохина в жизни медведевой) было: "между ними химия", "благодаря жене даня изменился к лучшему", "рядом с женей милохин расцвёл", "какие же они классные" и прочий елей) стало: "зачем он тут? между ними больше нет ничего общего, тема закрыта", "пойхапился на жене", "благодаря жени мог бы в люди выбиться" и прочие комменты в таком же духе с возвышением жени над милохиным)) не зря говорят, от любви до ненависти один шаг) особенно когда речь о фандомах.
Да, была химия в прокатах, да, Даня здорово изменился, но... всё течёт, всё меняется. Даня, вернулся к своему обычному состоянию. Соответствовать Жене длительное время - для него явно непосильный труд. И поступил он предельно подло. Поэтому- да, было и прошло. Тема закрыта. Всё так и есть. Не было особой любви - была благодарность за яркие, красивые, очень интересные номера, за праздник ФК, за свежий ветер в ЛП, который эта пара внесла в этот проект. И сейчас опять- таки, нет никакой ненависти. Есть недоумение и очень сильное разочарование, что всё закончилось на такой некрасивой ноте. Женя- спортсменка до мозга кости, она- то ситуацию вытянула и даже умудрилась попасть на пьедестал. А Даня... он сам кузнец своей жизни. Как тут уже приводили замечательные и очень точные в данной ситуации слова: дураки остались в дураках, а журавлик снова в облаках. Женя как всегда летит вперёд. А Даня... где теперь этот Даня? И кто теперь о нём помнит?
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Светлана М
Ответ Ливия
Медведева: давно забыла про этот эпизод в жизни. Счастлива с молодым человеком, летает на Мальдивы в романтик поездки с ним. Активно запускает свое шоу на ютьюбе, проведет мастер классы в Пекине, будет солисткой в ледовом спектакле «Кармен». Отшивает линию одежды и участвует в сочинских ледовых шоу. Продолжает сотрудничество с Динамо и амбассадор этого клуба. Много рекламы и съемок. Работа ведущей, комментатором, в сезоне турнир на призы Медведевой, постоянные участия в шоу-миллионниках и приглашения на почти все ТВ каналы в передачи. И не слова о Милохине за последние полгода)) Милохин вечно вспоминает о Жене. и хайпует на ней. Видимо, Женя и участие в ЛП самое яркое событие в жизни дубайского отдыхающего.
Полностью согласна с вами.
+11
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Лия Романова
Ответ Ливия
Медведева: давно забыла про этот эпизод в жизни. Счастлива с молодым человеком, летает на Мальдивы в романтик поездки с ним. Активно запускает свое шоу на ютьюбе, проведет мастер классы в Пекине, будет солисткой в ледовом спектакле «Кармен». Отшивает линию одежды и участвует в сочинских ледовых шоу. Продолжает сотрудничество с Динамо и амбассадор этого клуба. Много рекламы и съемок. Работа ведущей, комментатором, в сезоне турнир на призы Медведевой, постоянные участия в шоу-миллионниках и приглашения на почти все ТВ каналы в передачи. И не слова о Милохине за последние полгода)) Милохин вечно вспоминает о Жене. и хайпует на ней. Видимо, Женя и участие в ЛП самое яркое событие в жизни дубайского отдыхающего.
👏🏻👏🏻👏🏻 по фактам
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Tacciana
Ответ Жизненная
а о чем у этого "парня" еще спрашивать?
А надо спрашивать?..
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Лия Романова
Ответ Светлана М
А почему его спрашивают? Здесь про спорт, а он устаёт быстро.
#усталостьэтоиллюзия
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Ливия
Ответ MARG-la
Кроме совсем уж откровенных скандалов , я не думаю, что у Милохина будет в жизни что- то более яркое, эмоциональное и популярное чем ЛП с Женей. Дурак он дурак. И больше тут сказать нечего.
Я тоже думаю, что для Милохина ЛП, атмосфера тренировок, общение со спортсменами, которые часами на льду и тащат, не смотря на травмы и усталось, это было как попасть в другой мир, увидеть других людей, узнать, как можно ставить цели, что такое спортивный характер.
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Tytti
Ответ Лия Романова
какими друзьями он там стал? Женя давным давно его заблокировала и вычеркнула. Живет в своих каких то фантазиях ещё и транслирует на весь мир. Мальчонке больше хайпануть не на чем. Сидел бы уже где там он, и и не высовывался
Да, и столько времени уже прошло
+8
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Светлана М
Ответ Mbest77
Мне иногда страшно, что есть люди, которые так боготворят в общем то обычных девочек, которые хорошо катаются на коньках…
Это не обычная девочка. Это двукратная чемпионка мира, европы, России, заслуженный мастер спорта, ...можете тоже начинать ей гордиться.
+8
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Andreir888
Нашли кого спрашивать про чувства к девушке!
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Mbest77
Ответ Елена Спирина
Кому он нужен на спортивном ресурсе
И на неспортивном тоже )
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romeo5555
Ответ Ливия
Медведева: давно забыла про этот эпизод в жизни. Счастлива с молодым человеком, летает на Мальдивы в романтик поездки с ним. Активно запускает свое шоу на ютьюбе, проведет мастер классы в Пекине, будет солисткой в ледовом спектакле «Кармен». Отшивает линию одежды и участвует в сочинских ледовых шоу. Продолжает сотрудничество с Динамо и амбассадор этого клуба. Много рекламы и съемок. Работа ведущей, комментатором, в сезоне турнир на призы Медведевой, постоянные участия в шоу-миллионниках и приглашения на почти все ТВ каналы в передачи. И не слова о Милохине за последние полгода)) Милохин вечно вспоминает о Жене. и хайпует на ней. Видимо, Женя и участие в ЛП самое яркое событие в жизни дубайского отдыхающего.
В точку! Уставашка давно никому неинтересен.
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Аленка_76
Ответ Ливия
Медведева: давно забыла про этот эпизод в жизни. Счастлива с молодым человеком, летает на Мальдивы в романтик поездки с ним. Активно запускает свое шоу на ютьюбе, проведет мастер классы в Пекине, будет солисткой в ледовом спектакле «Кармен». Отшивает линию одежды и участвует в сочинских ледовых шоу. Продолжает сотрудничество с Динамо и амбассадор этого клуба. Много рекламы и съемок. Работа ведущей, комментатором, в сезоне турнир на призы Медведевой, постоянные участия в шоу-миллионниках и приглашения на почти все ТВ каналы в передачи. И не слова о Милохине за последние полгода)) Милохин вечно вспоминает о Жене. и хайпует на ней. Видимо, Женя и участие в ЛП самое яркое событие в жизни дубайского отдыхающего.
👍👍👍
+8
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Лия Романова
Ответ Водяра
Лия, че злая такая?
😂😅 не злая, а справедливая)
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Светлана М
Ответ MARG-la
Да, была химия в прокатах, да, Даня здорово изменился, но... всё течёт, всё меняется. Даня, вернулся к своему обычному состоянию. Соответствовать Жене длительное время - для него явно непосильный труд. И поступил он предельно подло. Поэтому- да, было и прошло. Тема закрыта. Всё так и есть. Не было особой любви - была благодарность за яркие, красивые, очень интересные номера, за праздник ФК, за свежий ветер в ЛП, который эта пара внесла в этот проект. И сейчас опять- таки, нет никакой ненависти. Есть недоумение и очень сильное разочарование, что всё закончилось на такой некрасивой ноте. Женя- спортсменка до мозга кости, она- то ситуацию вытянула и даже умудрилась попасть на пьедестал. А Даня... он сам кузнец своей жизни. Как тут уже приводили замечательные и очень точные в данной ситуации слова: дураки остались в дураках, а журавлик снова в облаках. Женя как всегда летит вперёд. А Даня... где теперь этот Даня? И кто теперь о нём помнит?
Как вы все хорошо и точно описали
+7
-1
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