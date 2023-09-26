Милохин о чувствах к Медведевой: «Поначалу было что-то, она мне нравилась. Но в какой-то момент переломилась эта тема, мы стали хорошими друзьями»
Даня Милохин рассказал, в каких отношениях был с Евгенией Медведевой.
Милохин и Медведева выступали в дуэте в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
– Вас с Женей Медведевой очень шипперили. Насколько реально все это было?
– Как будто бы поначалу было что-то, на самом деле. Прикольная, приятной внешности девушка, красиво катается на коньках.
Я посмотрел почти все ее выступления и с каждым выступлением все больше удивлялся, какая она прям женственная. Мы познакомились, все продолжалось так же, все было хорошо, она мне нравилась.
Но в какой-то момент переломилась эта тема, с моей стороны, мы стали как будто бы просто сниматься вместе, тренироваться.
Мы стали хорошими друзьями, у нас было много общих приколов, но прям любви-любви как будто бы не было, – сказал тиктокер и музыкант в интервью на ютуб-канале «Мадонна Мур».
Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов
«Медведева и Милохин олицетворяли тинэйджерскую любовь. Теперь можно делать номера про глубокие чувства». У Жени – новый партнер
Продолжает сотрудничество с Динамо и амбассадор этого клуба. Много рекламы и съемок.
Работа ведущей, комментатором, в сезоне турнир на призы Медведевой, постоянные участия в шоу-миллионниках и приглашения на почти все ТВ каналы в передачи.
И не слова о Милохине за последние полгода))
Милохин вечно вспоминает о Жене. и хайпует на ней. Видимо, Женя и участие в ЛП самое яркое событие в жизни дубайского отдыхающего.
Ни одно интервью без Жени не обходится.