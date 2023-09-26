Милохин о чувствах к Медведевой: «Поначалу было что-то, она мне нравилась. Но в какой-то момент переломилась эта тема, мы стали хорошими друзьями»

Даня Милохин рассказал, в каких отношениях был с Евгенией Медведевой.

Милохин и Медведева выступали в дуэте в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

– Вас с Женей Медведевой очень шипперили. Насколько реально все это было?

– Как будто бы поначалу было что-то, на самом деле. Прикольная, приятной внешности девушка, красиво катается на коньках.

Я посмотрел почти все ее выступления и с каждым выступлением все больше удивлялся, какая она прям женственная. Мы познакомились, все продолжалось так же, все было хорошо, она мне нравилась.

Но в какой-то момент переломилась эта тема, с моей стороны, мы стали как будто бы просто сниматься вместе, тренироваться.

Мы стали хорошими друзьями, у нас было много общих приколов, но прям любви-любви как будто бы не было, – сказал тиктокер и музыкант в интервью на ютуб-канале «Мадонна Мур».

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