Милохин обратился к Медведевой в песне: «Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила, но, согласись, ты и я на льду – это было красиво»

Тиктокер и музыкант Даня Милохин представил новую песню под названием «Изи на».

В песне Милохин обращается к , с которой выступал в паре в шоу .

После четырех выпусков тиктокер заявил, что покидает проект по причине усталости и потери интереса. Новым партнером Медведевой стал актер Федор Федотов.

«Я был всегда честен со всеми, и многих это бесило.

Я шел на лед и говорил, что в тачке мало бензина.

Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила,

Но, согласись, ты и я на льду – это было красиво», – говорится в песне Милохина.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов