Милохин обратился к Медведевой в песне: «Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила, но, согласись, ты и я на льду – это было красиво»
Тиктокер и музыкант Даня Милохин представил новую песню под названием «Изи на».
В песне Милохин обращается к Евгении Медведевой, с которой выступал в паре в шоу «Ледниковый период».
После четырех выпусков тиктокер заявил, что покидает проект по причине усталости и потери интереса. Новым партнером Медведевой стал актер Федор Федотов.
«Я был всегда честен со всеми, и многих это бесило.
Я шел на лед и говорил, что в тачке мало бензина.
Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила,
Но, согласись, ты и я на льду – это было красиво», – говорится в песне Милохина.
Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов
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