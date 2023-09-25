МОК о словах Чжоу: «Разделяем разочарование спортсменов. Но мы не стоим над законом и должны уважать его и права каждого человека»

Теги сборная России допинг МОК сборная США Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

МОК отреагировал на заявление американского фигуриста Винсента Чжоу.

Чжоу в заявлении обвинил МОК, CAS и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле Камилы Валиевой.

«МОК разделяет разочарование спортсменов. Мы хотим, чтобы результаты соревнований были окончательными во время Игр, чтобы спортсмены могли наслаждаться моментом во время Олимпиады. Поэтому МОК также очень расстроен сложившейся ситуацией.

Но МОК не стоит над законом и должен уважать его и права каждого человека, а также соответствующие судебные решения. С самого начала МОК настаивал на скорейшем принятии решения и надеется, что решение быстро последует за слушанием CAS. А затем МОК выполнит его», – сообщили в МОК.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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6 комментариев

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Streetbor
чел в открытую всех и вся обвинил в употреблении допинга. МОК давайте прикинемся шлангом ..
+14
-2
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Andreir888
И ведь ни слова про высказывания Чжоу об употреблении допинга нашими фигуристами! Лицемеры и позорники!!!
+11
-2
+9
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Мира Массарская
интересно, если бы подобный наброс себе позволил не матрасно-полосатый спортсмен, МОК бы высказывался настолько же нейтрально и витиевато?
+7
-2
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Дружба11
витиевато))
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Мурманчанин37
Ответ Мира Массарская
интересно, если бы подобный наброс себе позволил не матрасно-полосатый спортсмен, МОК бы высказывался настолько же нейтрально и витиевато?
О, приветствую! Года полтора не было видно на ветках))
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0
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