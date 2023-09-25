МОК о словах Чжоу: «Разделяем разочарование спортсменов. Но мы не стоим над законом и должны уважать его и права каждого человека»

МОК отреагировал на заявление американского фигуриста Винсента Чжоу.

в заявлении обвинил МОК, CAS и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле .

«МОК разделяет разочарование спортсменов. Мы хотим, чтобы результаты соревнований были окончательными во время Игр, чтобы спортсмены могли наслаждаться моментом во время Олимпиады. Поэтому МОК также очень расстроен сложившейся ситуацией.

Но МОК не стоит над законом и должен уважать его и права каждого человека, а также соответствующие судебные решения. С самого начала МОК настаивал на скорейшем принятии решения и надеется, что решение быстро последует за слушанием CAS. А затем МОК выполнит его», – сообщили в МОК.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии