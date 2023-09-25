РУСАДА о словах Чжоу: «Сокрытие факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами – тоже нарушение, то есть соучастие»

Теги сборная России допинг РУСАДА сборная США Винсент Чжоу Фигурное катание

РУСАДА оценило слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением является самостоятельным нарушением правил.

Лица, которые обладают знаниями по поводу приема запрещенных субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие).

Громогласные заявления для прессы, неподкрепленные никакими доказательствами, не способствуют эффективному установлению фактов и наказанию виновных», – сообщили в РУСАДА.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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17 комментариев

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Mion
Это уже лучше))
+29
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+29
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alexnew
Ответ Александр Иванов
Ну, раз такое дело, тогда можно потребовать дисквалифицировать Чжоу, а вместе с ним и результат амеров на команднике ОИ-22))
Ну, вообще вопрос простой. Проводим расследование в отношении высказывания Чжоу. Если вскрываются факты применения допинга, то обвиняем Чжоу в том, что он их все это время скрывал от антидопингового агентства с соответствующими санкциями, если же выясняется, что Чжоу оперирует лишь слухами и домыслами, сочиненными диванными экспертами на спортсе, то тогда высказывание Чжоу надо квалифицировать как клевету и привлекать к ответственности в этой связи.
+28
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+28
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Александр Иванов
Ну, раз такое дело, тогда можно потребовать дисквалифицировать Чжоу, а вместе с ним и результат амеров на команднике ОИ-22))
+25
-1
+24
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ДИОНИС
А вот здесь я полностью согласен со словами РУСАДА. Если Чжоу со своими партнёрами по сборной якобы давным-давно знали про "поголовный допинг" российских фигуристов, то обязаны были сразу же сообщить об этом, куда следует. А если доказательств у Чжоу вовсе нет, то его слова - клевета!
+21
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+21
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Tacciana
Вот это хорошо, это по фактам
+13
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+13
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Мурманчанин37
Вот это правильно - давно пора таких тащить в суды и за клевету и за нарушение кодекса ВАДА
+11
-1
+10
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Amneris
Пока ФФКР-бомонд и домохозяйки кричат, РУСАДА делает ход конём :)
+10
-1
+9
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Александр Шульгин
Прривильно привлеч этого Чжоу во какой знал про допинг и не доложил куда надо с фактами
+5
-1
+4
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Любитель_ФК
Надо только выяснить по фамильно, кто эти друзья Чжоу и вывести всех на чистую воду, довести дело до суда за сокрытие фактов допинга, вот пусть тогда всем будет будет показательная порка , чтобы попусту не болтали всякую хрень.
+4
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Мира Массарская
да лаааадно, неужели наши научились формулировать нормальные ответы на подобные провокационные набросы?
прям молодцы!
+4
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des007
Ответ Andrew Sports New
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Ты лучше расскажи, как так Чжоу якобы знает о массовом применении допинга российскими фигуристами, а все алчущие именно этого не могут это доказать? Мистер Чжоу, подскажите же нам, что конкретно вам известно?
+4
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NTLY
Ответ alexnew
Ну, вообще вопрос простой. Проводим расследование в отношении высказывания Чжоу. Если вскрываются факты применения допинга, то обвиняем Чжоу в том, что он их все это время скрывал от антидопингового агентства с соответствующими санкциями, если же выясняется, что Чжоу оперирует лишь слухами и домыслами, сочиненными диванными экспертами на спортсе, то тогда высказывание Чжоу надо квалифицировать как клевету и привлекать к ответственности в этой связи.
Шикарный план!
+2
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Vera Goncharova
пошла вода горячая!
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Olga Tchistyakov
Чжоу теперь думает:"Ну дурак,оно мне надо было,попал)))".
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Ярик01
Ответ alexnew
Ну, вообще вопрос простой. Проводим расследование в отношении высказывания Чжоу. Если вскрываются факты применения допинга, то обвиняем Чжоу в том, что он их все это время скрывал от антидопингового агентства с соответствующими санкциями, если же выясняется, что Чжоу оперирует лишь слухами и домыслами, сочиненными диванными экспертами на спортсе, то тогда высказывание Чжоу надо квалифицировать как клевету и привлекать к ответственности в этой связи.
А потом просыпаетесь и рыдаете от бессмысленной глупости и беспомощности в антидопинге как все время, начиная с 2015 года, когда сношают нонстоп
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