РУСАДА о словах Чжоу: «Сокрытие факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами – тоже нарушение, то есть соучастие»

РУСАДА оценило слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением является самостоятельным нарушением правил.

Лица, которые обладают знаниями по поводу приема запрещенных субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие).

Громогласные заявления для прессы, неподкрепленные никакими доказательствами, не способствуют эффективному установлению фактов и наказанию виновных», – сообщили в .

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии