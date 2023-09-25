РУСАДА изучит заявления Чжоу о допинге у российских фигуристов и при необходимости проведет расследование

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА сборная США Винсент Чжоу Фигурное катание

РУСАДА отреагировало на слова Винсента Чжоу о допинге у российских фигуристов.

«РУСАДА призывает всех лиц, которые обладают какой-либо информацией о противоправных действиях спортсменов, незамедлительно сообщать об этом в организацию или Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Со своей стороны РУСАДА внимательно изучит заявления американского спортсмена о «многочисленных нарушениях» среди российских фигуристов и проведет при необходимости дополнительное расследование», – сообщили в РУСАДА.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
РУСАДА, наймите антикризис-менеджера что ли. Вам он на полную ставку нужен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Duck Nightingale
Петров и Баширов уже приготовились
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iomov
Ага. То есть тысячи допинг тестов это так себе, а болтовня одного американского дауна повод для расследования Русада. Не в суд подадим на подонка за клевету, а проведём расследование у своих! Ну что? Нормально. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Кто платит зарплату, тот и заказывает. Правда за наши народные деньги!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raio
Наши давно не соревнуются, а эти все не угомонится
При нынешней системе в проф спорте Мок нас там не будет, зачем мы тратим деньги на всякие сады, комитеты и прочую ерунду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина С
Одного расследования мало: клеветник должен понести ответственность за свои слова.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Теперь после каждого глупого заявления раследования будут проводить, это даже интересно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Только факты. Вот список российских фигуристов уличëнных в употреблении допинга, и получивших разные сроки дисквалификации. Никто не оспорил эти наказания.
Климова
Бережная
Боброва
Сотсткова
Ларионов
Шакун
Кошевая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phideaux
Ответ Александр Шульгин
Теперь после каждого глупого заявления раследования будут проводить, это даже интересно
Если у Чжоу есть реальные сведения о приёме допинга, он по закону обязан об этом сообщить. Иначе это обыкновенные ложь и клевета.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий