РУСАДА изучит заявления Чжоу о допинге у российских фигуристов и при необходимости проведет расследование

РУСАДА отреагировало на слова Винсента Чжоу о допинге у российских фигуристов.

« призывает всех лиц, которые обладают какой-либо информацией о противоправных действиях спортсменов, незамедлительно сообщать об этом в организацию или Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Со своей стороны РУСАДА внимательно изучит заявления американского спортсмена о «многочисленных нарушениях» среди российских фигуристов и проведет при необходимости дополнительное расследование», – сообщили в РУСАДА.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии