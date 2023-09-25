РУСАДА изучит заявления Чжоу о допинге у российских фигуристов и при необходимости проведет расследование
РУСАДА отреагировало на слова Винсента Чжоу о допинге у российских фигуристов.
«РУСАДА призывает всех лиц, которые обладают какой-либо информацией о противоправных действиях спортсменов, незамедлительно сообщать об этом в организацию или Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
Со своей стороны РУСАДА внимательно изучит заявления американского спортсмена о «многочисленных нарушениях» среди российских фигуристов и проведет при необходимости дополнительное расследование», – сообщили в РУСАДА.
В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии
При нынешней системе в проф спорте Мок нас там не будет, зачем мы тратим деньги на всякие сады, комитеты и прочую ерунду
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