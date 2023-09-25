Катарина Гербольдт: «Пусть Чжоу предоставит какие-то факты, а говорить можно все, что угодно»

Теги Катарина Гербольдт сборная России допинг сборная США Винсент Чжоу Фигурное катание

Катарина Гербольд оценила слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Думаю, пусть он предоставит какие-то факты, тогда мы это обсудим, а говорить можно все, что угодно. Мы также можем высказаться и в американскую сторону. Я считаю, что он должен нести ответственность.

Видимо, люди не могут пережить, что все равно о российских спортсменах говорят и по сей день считают, что в соревнованиях, проходивших без российских спортсменов, эти люди не могут считаться чемпионами. Все понимают, что русские фигуристы – лучшие», – рассказала Гербольдт.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Еще одна терпила "говорить можно все, что угодно". Такое говорить нельзя, Чжоу надо загонять в суд и ВАДА, учитывая его истеричность - ему только на пользу будет. Но... Федерация будет утираться в надежде, что когда-нибудь дадут квоту на соревнования
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нурсултан Хамзаев
Ответ RusVector
Ждем завтра! А Камила тем временем на телевидении где-то!
уже сегодня суд?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий