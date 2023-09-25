Катарина Гербольдт: «Пусть Чжоу предоставит какие-то факты, а говорить можно все, что угодно»

Катарина Гербольд оценила слова Винсента Чжоу о допинге в России.

«Думаю, пусть он предоставит какие-то факты, тогда мы это обсудим, а говорить можно все, что угодно. Мы также можем высказаться и в американскую сторону. Я считаю, что он должен нести ответственность.

Видимо, люди не могут пережить, что все равно о российских спортсменах говорят и по сей день считают, что в соревнованиях, проходивших без российских спортсменов, эти люди не могут считаться чемпионами. Все понимают, что русские фигуристы – лучшие», – рассказала .

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии